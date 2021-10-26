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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:15
justit написав: change_pm написав:
Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...
Це розумію.
Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)
А не навпаки (як Британці показують).
Я ж кажу - це напрягає
Але це таке.... Думки уголос
Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...
Интересно, чем Вы их травите?)))
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antey1969
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:18
antey1969 написав:
Если противно - не ходите.
Баба з возу, как говорится
Так полно нормальных клиник, где на тебя не смотрят как на "ну че ты нам принес? Снова конфеты?"
Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.
Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м"
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:19
Libo написав:
И тут тоже не встречал, кто заблаговременно вакцинировался, потом болел бы.
Так никто и не говорит, что у всех должно быть одинаково
Я встретил, ты нет.
Все ОК.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20
antey1969 написав:Анивакс
вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...
Интересно, чем Вы их травите?)))
Интересно из чего вытекает вывод
сей?
Он кстати ошибочный на все 100%
p.s. Неужели так просто Ваксов ввести в заблуждение?
ИМХО не должно такого быть.
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justit
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:23
justit написав:
Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.
Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м"
Приходилось заходить в Киеве в платные поликлинники - впечатление ничуть не хуже, чем от американских. Стоматологические в Киеве однозначно лучше. Но зубы у укропов в целом хуже. Наши девушки за своими зубами следят, а вы нет.
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Libo
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:25
antey1969 написав: justit написав: change_pm написав:
Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...
Це розумію.
Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)
А не навпаки (як Британці показують).
Я ж кажу - це напрягає
Але це таке.... Думки уголос
Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...
Интересно, чем Вы их травите
?)))
Новічок-с...
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change_pm
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:26
Libo написав: justit написав:
Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.
Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м"
Приходилось заходить в Киеве в платные поликлинники - впечатление ничуть не хуже, чем от американских. Стоматологические в Киеве однозначно лучше. Но зубы у укропов в целом хуже. Наши девушки за своими зубами следят
, а вы нет.
І не тільки за зубами... ще й за губами...
Все що приносить $, за тим і слідкують...
Ну Ти в курсє, ти за це платиш же ж, нє?
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change_pm
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:30
justit написав: antey1969 написав:
Если противно - не ходите.
Баба з возу, как говорится
Так полно нормальных клиник, где на тебя не смотрят как на "ну че ты нам принес? Снова конфеты?"
Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.
Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м"
Да без проблем.
Никто ничего не навязывает.
Если есть возможность доплатить за красоту и сервис - почему бы и нет.
В своей поликлинике был только раз за последние десять лет - оформился у семейника.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:39
change_pm написав:
І не тільки за зубами... ще й за губами...
Все що приносить $, за тим і слідкують...
Ну Ти в курсє, ти за це платиш же ж, нє?
Ооо, губы и ногти у укропок - первое место в мире. Риспект. Нравится.
Конечно, иногда захожу в салоны красоты и приходится платить. Как все. Бикини депиляцию делаю сам. Встыдаюсь нежных женских пальчиков в той зоне.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:40
antey1969 написав:
В своей поликлинике был только раз за последние десять лет - оформился у семейника.
Я и семейного из поликлиники поменял на другого, который в человеческом офисе сидит
Правда тут дело в том, что в поликлинике бестолковый врач оказался. Увы.
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