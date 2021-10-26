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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4070407140724073> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Сер 27 жов, 2021 08:15 justit написав: change_pm написав: Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више... Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...



Це розумію.

Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)



А не навпаки (як Британці показують).



Я ж кажу - це напрягає



Але це таке.... Думки уголос Це розумію.Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)А не навпаки (як Британці показують).Я ж кажу - це напрягаєАле це таке.... Думки уголос

Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...

Интересно, чем Вы их травите?))) Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...Интересно, чем Вы их травите?))) antey1969 1

Повідомлень: 10928 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1434 раз. Подякували: 3188 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:18 antey1969 написав: Если противно - не ходите.

Баба з возу, как говорится Если противно - не ходите.Баба з возу, как говорится



Так полно нормальных клиник, где на тебя не смотрят как на "ну че ты нам принес? Снова конфеты?"



Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.

Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" Так полно нормальных клиник, где на тебя не смотрят как на "ну че ты нам принес? Снова конфеты?"Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" justit Повідомлень: 5384 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:19 Libo написав: И тут тоже не встречал, кто заблаговременно вакцинировался, потом болел бы. И тут тоже не встречал, кто заблаговременно вакцинировался, потом болел бы.



Так никто и не говорит, что у всех должно быть одинаково

Я встретил, ты нет.

Все ОК. Так никто и не говорит, что у всех должно быть одинаковоЯ встретил, ты нет.Все ОК. justit Повідомлень: 5384 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20 antey1969 написав: Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...

Интересно, чем Вы их травите?))) вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...Интересно, чем Вы их травите?)))



Интересно из чего вытекает вывод сей?

Он кстати ошибочный на все 100%



p.s. Неужели так просто Ваксов ввести в заблуждение?

ИМХО не должно такого быть. Интересно из чего вытекаетсей?Он кстати ошибочный на все 100%p.s. Неужели так просто Ваксов ввести в заблуждение?ИМХО не должно такого быть. justit Повідомлень: 5384 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:23 justit написав: Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.

Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м"



Приходилось заходить в Киеве в платные поликлинники - впечатление ничуть не хуже, чем от американских. Стоматологические в Киеве однозначно лучше. Но зубы у укропов в целом хуже. Наши девушки за своими зубами следят, а вы нет. Приходилось заходить в Киеве в платные поликлинники - впечатление ничуть не хуже, чем от американских. Стоматологические в Киеве однозначно лучше. Но зубы у укропов в целом хуже. Наши девушки за своими зубами следят, а вы нет. Libo 2

Повідомлень: 10321 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:25 antey1969 написав: justit написав: change_pm написав: Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више... Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...



Це розумію.

Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)



А не навпаки (як Британці показують).



Я ж кажу - це напрягає



Але це таке.... Думки уголос Це розумію.Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)А не навпаки (як Британці показують).Я ж кажу - це напрягаєАле це таке.... Думки уголос

Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...

Интересно, чем Вы их травите?))) Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...Интересно, чем Вы их?)))

Новічок-с... Новічок-с... change_pm Повідомлень: 4803 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:26 Libo написав: justit написав: Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.

Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м"



Приходилось заходить в Киеве в платные поликлинники - впечатление ничуть не хуже, чем от американских. Стоматологические в Киеве однозначно лучше. Но зубы у укропов в целом хуже. Наши девушки за своими зубами следят, а вы нет. Приходилось заходить в Киеве в платные поликлинники - впечатление ничуть не хуже, чем от американских. Стоматологические в Киеве однозначно лучше. Но зубы у укропов в целом хуже., а вы нет.

І не тільки за зубами... ще й за губами...



Все що приносить $, за тим і слідкують...



Ну Ти в курсє, ти за це платиш же ж, нє? І не тільки за зубами... ще й за губами...Все що приносить $, за тим і слідкують...Ну Ти в курсє, ти за це платиш же ж, нє? change_pm Повідомлень: 4803 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:30 justit написав: antey1969 написав: Если противно - не ходите.

Баба з возу, как говорится Если противно - не ходите.Баба з возу, как говорится



Так полно нормальных клиник, где на тебя не смотрят как на "ну че ты нам принес? Снова конфеты?"



Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.

Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" Так полно нормальных клиник, где на тебя не смотрят как на "ну че ты нам принес? Снова конфеты?"Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м"

Да без проблем.

Никто ничего не навязывает.

Если есть возможность доплатить за красоту и сервис - почему бы и нет.

В своей поликлинике был только раз за последние десять лет - оформился у семейника. Да без проблем.Никто ничего не навязывает.Если есть возможность доплатить за красоту и сервис - почему бы и нет.В своей поликлинике был только раз за последние десять лет - оформился у семейника. antey1969 1

Повідомлень: 10928 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1434 раз. Подякували: 3188 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:39 change_pm написав: І не тільки за зубами... ще й за губами...



Все що приносить $, за тим і слідкують...



Ну Ти в курсє, ти за це платиш же ж, нє? І не тільки за зубами... ще й за губами...Все що приносить $, за тим і слідкують...Ну Ти в курсє, ти за це платиш же ж, нє?



Ооо, губы и ногти у укропок - первое место в мире. Риспект. Нравится.

Конечно, иногда захожу в салоны красоты и приходится платить. Как все. Бикини депиляцию делаю сам. Встыдаюсь нежных женских пальчиков в той зоне. Ооо, губы и ногти у укропок - первое место в мире. Риспект. Нравится.Конечно, иногда захожу в салоны красоты и приходится платить. Как все. Бикини депиляцию делаю сам. Встыдаюсь нежных женских пальчиков в той зоне. Libo 2

Повідомлень: 10321 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:40 antey1969 написав:

В своей поликлинике был только раз за последние десять лет - оформился у семейника. В своей поликлинике был только раз за последние десять лет - оформился у семейника.



Я и семейного из поликлиники поменял на другого, который в человеческом офисе сидит

Правда тут дело в том, что в поликлинике бестолковый врач оказался. Увы. Я и семейного из поликлиники поменял на другого, который в человеческом офисе сидитПравда тут дело в том, что в поликлинике бестолковый врач оказался. Увы. justit Повідомлень: 5384 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4070407140724073> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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