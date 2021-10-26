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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4070407140724073>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:15

  justit написав:
  change_pm написав:Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...


Це розумію.
Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)

А не навпаки (як Британці показують).

Я ж кажу - це напрягає

Але це таке.... Думки уголос

Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...
Интересно, чем Вы их травите?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:18

  antey1969 написав:Если противно - не ходите.
Баба з возу, как говорится


Так полно нормальных клиник, где на тебя не смотрят как на "ну че ты нам принес? Снова конфеты?"

Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.
Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:19

  Libo написав:И тут тоже не встречал, кто заблаговременно вакцинировался, потом болел бы. :?


Так никто и не говорит, что у всех должно быть одинаково :)
Я встретил, ты нет.
Все ОК.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20

  antey1969 написав:Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...
Интересно, чем Вы их травите?)))


Интересно из чего вытекает вывод сей? :D
Он кстати ошибочный на все 100%

p.s. Неужели так просто Ваксов ввести в заблуждение?
ИМХО не должно такого быть.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:23

  justit написав:Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.
Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" :mrgreen:


Приходилось заходить в Киеве в платные поликлинники - впечатление ничуть не хуже, чем от американских. Стоматологические в Киеве однозначно лучше. Но зубы у укропов в целом хуже. Наши девушки за своими зубами следят, а вы нет. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:25

  antey1969 написав:
  justit написав:
  change_pm написав:Ну, так британські данні саме це і показували. Вакциновані хворіють менше ніж невакциновані, але смертність у группі вакцинованих више...


Це розумію.
Але так вийшло, що у моєму околі вакциновані хворіють, невакциновані не хворіють (можливо поки що)

А не навпаки (як Британці показують).

Я ж кажу - це напрягає

Але це таке.... Думки уголос

Анивакс вокруг которого болеют и умирают исключительно вакцинированные...
Интересно, чем Вы их травите?)))

Новічок-с...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:26

  Libo написав:
  justit написав:Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.
Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" :mrgreen:


Приходилось заходить в Киеве в платные поликлинники - впечатление ничуть не хуже, чем от американских. Стоматологические в Киеве однозначно лучше. Но зубы у укропов в целом хуже. Наши девушки за своими зубами следят, а вы нет. :o

І не тільки за зубами... ще й за губами...

Все що приносить $, за тим і слідкують...

Ну Ти в курсє, ти за це платиш же ж, нє?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:30

  justit написав:
  antey1969 написав:Если противно - не ходите.
Баба з возу, как говорится


Так полно нормальных клиник, где на тебя не смотрят как на "ну че ты нам принес? Снова конфеты?"

Если речь о вакцинации - то пунктов тоже более чем достаточно.
Причем не в помещениях аля "последний ремонт был в 1684-м" :mrgreen:

Да без проблем.
Никто ничего не навязывает.
Если есть возможность доплатить за красоту и сервис - почему бы и нет.
В своей поликлинике был только раз за последние десять лет - оформился у семейника.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:39

  change_pm написав:І не тільки за зубами... ще й за губами...

Все що приносить $, за тим і слідкують...

Ну Ти в курсє, ти за це платиш же ж, нє?


Ооо, губы и ногти у укропок - первое место в мире. Риспект. Нравится.
Конечно, иногда захожу в салоны красоты и приходится платить. Как все. Бикини депиляцию делаю сам. Встыдаюсь нежных женских пальчиков в той зоне. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:40

  antey1969 написав:
В своей поликлинике был только раз за последние десять лет - оформился у семейника.


Я и семейного из поликлиники поменял на другого, который в человеческом офисе сидит :D
Правда тут дело в том, что в поликлинике бестолковый врач оказался. Увы.
justit
 
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