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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:56
justit написав: Libo написав:
Надо ходить на ежегодные чек-апы. Обязательно.
Не принято это в УА.
А в США как?
Страховая ежегодный чек-ап, по твоему желанию который, покрывает?
Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом. Им дешевле что-то подлечить сразу, чем потом платить за лечение большие деньги. Иногда они даже отказываются оплачивать дорогое лечение, если ты долгое время не делал чек-апы и не следил за своим здоровьем. Поэтому чек-ап в твоих же интересах с разных сторон.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:59
antey1969 написав:
Мне в общем то семейник не нужен
Это очень неправильно. К врачу надо периодически ходить, даже если ты здоров. Все серьезное начинается с мелочи и ее надо вовремя заметить.
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Libo
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:01
Libo написав:
Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом.
Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.
А нам наоборот
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:11
justit написав: Libo написав:
Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом.
Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.
А нам наоборот
Заставь себя сам и меняй страну и общественное сознание собственным примером.
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Libo
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:22
justit написав:
Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.
У страховки несколько положительных моментов. Например, страховка на зубы покрывает только $3 тыщи в год. Остальное за свои. Что такое в Америке $3 тыщи на зубы? Это подлечить 3 зуба или поставить 2 коронки.
А сколько сделать гнилой рот полностью? А это будет стоить порядка $100-200 тыщ.
Вывод: Ходим к стоматологу каждые полгода. И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя. Запустишь - влетишь потом в копеечку.
По правилам страховой к стоматологу ходим раз каждые полгода - осмотр, чистка, профилактика.
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Libo
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:27
ЛАД написав:
yama
yama написав: Hotab написав:
Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."
еще раз : это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 5-10-20 лет. Две и даже три вакцины не дают 100% вероятности наступления осложнений от вакцинации по этому будут продвигаться и последующие обязательные
вакцины "от ковид" .
Я уже говорил что это не вопрос недели месяца или двух лет, это длинная планомерная политика , начало которой положено
. Конечно тем кто уже например в силу возраста или других причин утратил репродуктивные функции ( не эрекция имеется ввиду о которой так отчитываются многие) или не планирует давать потомство и вообще кому осталось менее 10 лет - может спокойно колоть себя " бустеры " каждых пол года. Парадокс в том что если "бустеры" как и вакцины от ковид в общем нужны то только как раз этой категории тем кому осталось менее 10 лет ( учитывая средний возраст смерти в разных странах) . Но почему-то загадочно молодым и здоровым студентам колют вакцины ....кой смысл в этом ?
, Вы уже не первый раз пишете этот бред.
Но объясните хоть раз.
...
Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колется
То ли ответа нет, а признать это по религиозным причинам стесняется, то ли реально тупой троллинг...
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:40
Libo написав:
И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.
Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.
Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.
Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"
Сделать весь рот конечно $100К не стоит.
Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)
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justit
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:52
ЛАД написав:
что сами делали себе целую кучу прививок.
Я не яма, але спробую відповісти так як бачу
1 По прививкам
Всі вони робились на протязі десятків років і жодна з них не ставила за мету охопити за рік-два 100% населення по три-чотири дози.
2 Вакцинація-це не пілюля безсмертя, це переорієнтація людського імунітету на боротьбу з якоюсь конкретною заразою
Далі власні допуски
а - імунітет не безрозмірний, а тому вакцинація не збільшує сам імунітет
б - в такому разі , загострення проти однієї хвороби - створює дірки через які полізуть інші хвороби
3 Так як в світі за всю історію людства не було ситуації коли 100% населення переорієнтовувало свій імунітет проти однієї і такої ж зарази у всьому світі...то ймовірність прорива через імунітет людської популяції якоїсь іншої зарази зростає в рази.
І от тоді - що будуть робити вакцинатори? проти ковіду, який за 600 днів епідемії скосив 0,06% населення ( а всі інші причини скосили 1,5% населення) у випадку коли захист від 0,06% відкриє браму для чогось іншого і загнеться наприклад 10% населення?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:55
justit написав: Libo написав:
И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.
Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.
Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.
Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"
Сделать весь рот конечно $100К не стоит.
Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)
Вы в плане страховки какие-то совдеповские извращенцы, не понимаете о чем речь. Конечно же не бесплатно. За твое лечение стоматологу заплатит твоя страховая. Я же пишу бесплатно ДЛЯ ТЕБЯ. Ты за лечение из собственного кармана не платишь.
Какие $2-3 тыщи за весь рот?! В Америке надо исходить из стоимости лечения одного зуба $1 тыща. Это если нет никаких проблем. Коронка средней вшивости без осложнений обойдется в $1-1,5. Пару имплантов за весь курс под $10 тыщ. Ведь неслучайно американцы с запущенными зубами едут в Украину, платят за перелет, проживание и прочие расходы, именно потому что это обойдется тут дешевле. А там, как я говорил, чтобы полностью сделать гнилой рот расчитывай на $100+ тыщ. Если сделаешь все в течение года, страховая покроет $3 тыщи. Если растянешь на 2 года - тогда $6. Остальное сам. А если будешь постоянно следить за зубами, то никаких расходов у тебя не будет, и у твоей страховой будут минимальные расходы ...
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