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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4071407240734074> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Сер 27 жов, 2021 08:56 justit написав: Libo написав: Надо ходить на ежегодные чек-апы. Обязательно.

Надо ходить на ежегодные чек-апы. Обязательно.



Не принято это в УА.



А в США как?

Страховая ежегодный чек-ап, по твоему желанию который, покрывает? Не принято это в УА.А в США как?Страховая ежегодный чек-ап, по твоему желанию который, покрывает?



Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом. Им дешевле что-то подлечить сразу, чем потом платить за лечение большие деньги. Иногда они даже отказываются оплачивать дорогое лечение, если ты долгое время не делал чек-апы и не следил за своим здоровьем. Поэтому чек-ап в твоих же интересах с разных сторон. Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом. Им дешевле что-то подлечить сразу, чем потом платить за лечение большие деньги. Иногда они даже отказываются оплачивать дорогое лечение, если ты долгое время не делал чек-апы и не следил за своим здоровьем. Поэтому чек-ап в твоих же интересах с разных сторон. Libo 2

Повідомлень: 10327 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 08:59 antey1969 написав: Мне в общем то семейник не нужен Мне в общем то семейник не нужен



Это очень неправильно. К врачу надо периодически ходить, даже если ты здоров. Все серьезное начинается с мелочи и ее надо вовремя заметить. Это очень неправильно. К врачу надо периодически ходить, даже если ты здоров. Все серьезное начинается с мелочи и ее надо вовремя заметить. Libo 2

Повідомлень: 10327 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:01 Libo написав: Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом. Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом.



Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.



А нам наоборот Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.А нам наоборот justit Повідомлень: 5388 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:11 justit написав: Libo написав: Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом. Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом.



Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.



А нам наоборот Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.А нам наоборот



Заставь себя сам и меняй страну и общественное сознание собственным примером. Заставь себя сам и меняй страну и общественное сознание собственным примером. Libo 2

Повідомлень: 10327 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:22 justit написав: Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.

Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.



У страховки несколько положительных моментов. Например, страховка на зубы покрывает только $3 тыщи в год. Остальное за свои. Что такое в Америке $3 тыщи на зубы? Это подлечить 3 зуба или поставить 2 коронки.

А сколько сделать гнилой рот полностью? А это будет стоить порядка $100-200 тыщ.

Вывод: Ходим к стоматологу каждые полгода. И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя. Запустишь - влетишь потом в копеечку.

По правилам страховой к стоматологу ходим раз каждые полгода - осмотр, чистка, профилактика. У страховки несколько положительных моментов. Например, страховка на зубы покрывает только $3 тыщи в год. Остальное за свои. Что такое в Америке $3 тыщи на зубы? Это подлечить 3 зуба или поставить 2 коронки.А сколько сделать гнилой рот полностью? А это будет стоить порядка $100-200 тыщ.Вывод: Ходим к стоматологу каждые полгода. И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя. Запустишь - влетишь потом в копеечку.По правилам страховой к стоматологу ходим раз каждые полгода - осмотр, чистка, профилактика. Libo 2

Повідомлень: 10327 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:27 ЛАД написав: yama написав: Hotab написав: Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации." Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации." еще раз : это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 5-10-20 лет. Две и даже три вакцины не дают 100% вероятности наступления осложнений от вакцинации по этому будут продвигаться и последующие обязательные вакцины "от ковид" .

Я уже говорил что это не вопрос недели месяца или двух лет, это длинная планомерная политика , начало которой положено . Конечно тем кто уже например в силу возраста или других причин утратил репродуктивные функции ( не эрекция имеется ввиду о которой так отчитываются многие) или не планирует давать потомство и вообще кому осталось менее 10 лет - может спокойно колоть себя " бустеры " каждых пол года. Парадокс в том что если "бустеры" как и вакцины от ковид в общем нужны то только как раз этой категории тем кому осталось менее 10 лет ( учитывая средний возраст смерти в разных странах) . Но почему-то загадочно молодым и здоровым студентам колют вакцины ....кой смысл в этом ? еще раз : это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 5-10-20 лет. Две и даже три вакцины не дают 100% вероятности наступления осложнений от вакцинации по этому будут продвигаться и последующиевакцины "от ковид" .Я уже говорил что это не вопрос недели месяца или двух лет,. Конечно тем кто уже например в силу возраста или других причин утратил репродуктивные функции ( не эрекция имеется ввиду о которой так отчитываются многие) или не планирует давать потомство и вообще кому осталось менее 10 лет - может спокойно колоть себя " бустеры " каждых пол года. Парадокс в том что если "бустеры" как и вакцины от ковид в общем нужны то только как раз этой категории тем кому осталось менее 10 лет ( учитывая средний возраст смерти в разных странах) . Но почему-то загадочно молодым и здоровым студентам колют вакцины ....кой смысл в этом ?

yama, Вы уже не первый раз пишете этот бред.

Но объясните хоть раз.

... , Вы уже не первый раз пишете этот бред.Но объясните хоть раз....

Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колется

То ли ответа нет, а признать это по религиозным причинам стесняется, то ли реально тупой троллинг... Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колетсяТо ли ответа нет, а признать это по религиозным причинам стесняется, то ли реально тупой троллинг... _hunter Повідомлень: 5227 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:36 _hunter написав: Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колется Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колется



Чем именно он не колется хоть сказал? Чем именно он не колется хоть сказал? justit Повідомлень: 5388 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:40 Libo написав: И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя. И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.



Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.

Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.

Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"



Сделать весь рот конечно $100К не стоит.

Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...) Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"Сделать весь рот конечно $100К не стоит.Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...) justit Повідомлень: 5388 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: что сами делали себе целую кучу прививок. что сами делали себе целую кучу прививок. Я не яма, але спробую відповісти так як бачу

1 По прививкам

Всі вони робились на протязі десятків років і жодна з них не ставила за мету охопити за рік-два 100% населення по три-чотири дози.

2 Вакцинація-це не пілюля безсмертя, це переорієнтація людського імунітету на боротьбу з якоюсь конкретною заразою

Далі власні допуски

а - імунітет не безрозмірний, а тому вакцинація не збільшує сам імунітет

б - в такому разі , загострення проти однієї хвороби - створює дірки через які полізуть інші хвороби

3 Так як в світі за всю історію людства не було ситуації коли 100% населення переорієнтовувало свій імунітет проти однієї і такої ж зарази у всьому світі...то ймовірність прорива через імунітет людської популяції якоїсь іншої зарази зростає в рази.

І от тоді - що будуть робити вакцинатори? проти ковіду, який за 600 днів епідемії скосив 0,06% населення ( а всі інші причини скосили 1,5% населення) у випадку коли захист від 0,06% відкриє браму для чогось іншого і загнеться наприклад 10% населення? Я не яма, але спробую відповісти так як бачу1 По прививкамВсі вони робились на протязі десятків років і жодна з них не ставила за мету охопити за рік-два 100% населення по три-чотири дози.2 Вакцинація-це не пілюля безсмертя, це переорієнтація людського імунітету на боротьбу з якоюсь конкретною заразоюДалі власні допускиа - імунітет не безрозмірний, а тому вакцинація не збільшує сам імунітетб - в такому разі , загострення проти однієї хвороби - створює дірки через які полізуть інші хвороби3 Так як в світі за всю історію людства не було ситуації коли 100% населення переорієнтовувало свій імунітет проти однієї і такої ж зарази у всьому світі...то ймовірність прорива через імунітет людської популяції якоїсь іншої зарази зростає в рази.І от тоді - що будуть робити вакцинатори? проти ковіду, який за 600 днів епідемії скосив 0,06% населення ( а всі інші причини скосили 1,5% населення) у випадку коли захист від 0,06% відкриє браму для чогось іншого і загнеться наприклад 10% населення? budivelnik

Повідомлень: 25190 З нами з: 15.01.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 09:55 justit написав: Libo написав: И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя. И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.



Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.

Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.

Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"



Сделать весь рот конечно $100К не стоит.

Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...) Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"Сделать весь рот конечно $100К не стоит.Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)



Вы в плане страховки какие-то совдеповские извращенцы, не понимаете о чем речь. Конечно же не бесплатно. За твое лечение стоматологу заплатит твоя страховая. Я же пишу бесплатно ДЛЯ ТЕБЯ. Ты за лечение из собственного кармана не платишь.



Какие $2-3 тыщи за весь рот?! В Америке надо исходить из стоимости лечения одного зуба $1 тыща. Это если нет никаких проблем. Коронка средней вшивости без осложнений обойдется в $1-1,5. Пару имплантов за весь курс под $10 тыщ. Ведь неслучайно американцы с запущенными зубами едут в Украину, платят за перелет, проживание и прочие расходы, именно потому что это обойдется тут дешевле. А там, как я говорил, чтобы полностью сделать гнилой рот расчитывай на $100+ тыщ. Если сделаешь все в течение года, страховая покроет $3 тыщи. Если растянешь на 2 года - тогда $6. Остальное сам. А если будешь постоянно следить за зубами, то никаких расходов у тебя не будет, и у твоей страховой будут минимальные расходы ... Вы в плане страховки какие-то совдеповские извращенцы, не понимаете о чем речь. Конечно же не бесплатно. За твое лечение стоматологу заплатит твоя страховая. Я же пишу бесплатно ДЛЯ ТЕБЯ. Ты за лечение из собственного кармана не платишь.Какие $2-3 тыщи за весь рот?! В Америке надо исходить из стоимости лечения одного зуба $1 тыща. Это если нет никаких проблем. Коронка средней вшивости без осложнений обойдется в $1-1,5. Пару имплантов за весь курс под $10 тыщ. Ведь неслучайно американцы с запущенными зубами едут в Украину, платят за перелет, проживание и прочие расходы, именно потому что это обойдется тут дешевле. А там, как я говорил, чтобы полностью сделать гнилой рот расчитывай на $100+ тыщ. Если сделаешь все в течение года, страховая покроет $3 тыщи. Если растянешь на 2 года - тогда $6. Остальное сам. А если будешь постоянно следить за зубами, то никаких расходов у тебя не будет, и у твоей страховой будут минимальные расходы ... Libo 2

Повідомлень: 10327 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4071407240734074> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52