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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4071407240734074>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:56

  justit написав:
  Libo написав:Надо ходить на ежегодные чек-апы. Обязательно. 8)


Не принято это в УА.

А в США как?
Страховая ежегодный чек-ап, по твоему желанию который, покрывает?


Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом. Им дешевле что-то подлечить сразу, чем потом платить за лечение большие деньги. Иногда они даже отказываются оплачивать дорогое лечение, если ты долгое время не делал чек-апы и не следил за своим здоровьем. Поэтому чек-ап в твоих же интересах с разных сторон. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:59

  antey1969 написав:Мне в общем то семейник не нужен


Это очень неправильно. К врачу надо периодически ходить, даже если ты здоров. Все серьезное начинается с мелочи и ее надо вовремя заметить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:01

  Libo написав:Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом.


Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.

А нам наоборот :(
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:11

  justit написав:
  Libo написав:Раз в год покрывает 100%. Даже настаивает на этом.


Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.

А нам наоборот :(


Заставь себя сам и меняй страну и общественное сознание собственным примером. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:22

  justit написав:Ну за это им РЕСПЕКТИЩЕ.


У страховки несколько положительных моментов. Например, страховка на зубы покрывает только $3 тыщи в год. Остальное за свои. Что такое в Америке $3 тыщи на зубы? Это подлечить 3 зуба или поставить 2 коронки.
А сколько сделать гнилой рот полностью? А это будет стоить порядка $100-200 тыщ.
Вывод: Ходим к стоматологу каждые полгода. И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя. Запустишь - влетишь потом в копеечку.
По правилам страховой к стоматологу ходим раз каждые полгода - осмотр, чистка, профилактика. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:27

  ЛАД написав:
  yama написав:
  Hotab написав:Риск умереть или пострадать от Ковид в сотни и тысячи раз выше ,чем риск осложнений от самой вакцинации."
еще раз : это мы узнаем после 10-й вакцины "от ковид" через 5-10-20 лет. Две и даже три вакцины не дают 100% вероятности наступления осложнений от вакцинации по этому будут продвигаться и последующие обязательные вакцины "от ковид" .
Я уже говорил что это не вопрос недели месяца или двух лет, это длинная планомерная политика , начало которой положено . Конечно тем кто уже например в силу возраста или других причин утратил репродуктивные функции ( не эрекция имеется ввиду о которой так отчитываются многие) или не планирует давать потомство и вообще кому осталось менее 10 лет - может спокойно колоть себя " бустеры " каждых пол года. Парадокс в том что если "бустеры" как и вакцины от ковид в общем нужны то только как раз этой категории тем кому осталось менее 10 лет ( учитывая средний возраст смерти в разных странах) . Но почему-то загадочно молодым и здоровым студентам колют вакцины ....кой смысл в этом ?

yama, Вы уже не первый раз пишете этот бред.
Но объясните хоть раз.
...

Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колется :lol:
То ли ответа нет, а признать это по религиозным причинам стесняется, то ли реально тупой троллинг...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:36

  _hunter написав:Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колется :lol:


Чем именно он не колется хоть сказал? :o
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:40

  Libo написав:И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.


Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.
Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.
Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф" :D

Сделать весь рот конечно $100К не стоит.
Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:что сами делали себе целую кучу прививок.
Я не яма, але спробую відповісти так як бачу
1 По прививкам
Всі вони робились на протязі десятків років і жодна з них не ставила за мету охопити за рік-два 100% населення по три-чотири дози.
2 Вакцинація-це не пілюля безсмертя, це переорієнтація людського імунітету на боротьбу з якоюсь конкретною заразою
Далі власні допуски
а - імунітет не безрозмірний, а тому вакцинація не збільшує сам імунітет
б - в такому разі , загострення проти однієї хвороби - створює дірки через які полізуть інші хвороби
3 Так як в світі за всю історію людства не було ситуації коли 100% населення переорієнтовувало свій імунітет проти однієї і такої ж зарази у всьому світі...то ймовірність прорива через імунітет людської популяції якоїсь іншої зарази зростає в рази.
І от тоді - що будуть робити вакцинатори? проти ковіду, який за 600 днів епідемії скосив 0,06% населення ( а всі інші причини скосили 1,5% населення) у випадку коли захист від 0,06% відкриє браму для чогось іншого і загнеться наприклад 10% населення?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:55

  justit написав:
  Libo написав:И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.


Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.
Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.
Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф" :D

Сделать весь рот конечно $100К не стоит.
Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)


Вы в плане страховки какие-то совдеповские извращенцы, не понимаете о чем речь. Конечно же не бесплатно. За твое лечение стоматологу заплатит твоя страховая. Я же пишу бесплатно ДЛЯ ТЕБЯ. Ты за лечение из собственного кармана не платишь.

Какие $2-3 тыщи за весь рот?! В Америке надо исходить из стоимости лечения одного зуба $1 тыща. Это если нет никаких проблем. Коронка средней вшивости без осложнений обойдется в $1-1,5. Пару имплантов за весь курс под $10 тыщ. Ведь неслучайно американцы с запущенными зубами едут в Украину, платят за перелет, проживание и прочие расходы, именно потому что это обойдется тут дешевле. А там, как я говорил, чтобы полностью сделать гнилой рот расчитывай на $100+ тыщ. Если сделаешь все в течение года, страховая покроет $3 тыщи. Если растянешь на 2 года - тогда $6. Остальное сам. А если будешь постоянно следить за зубами, то никаких расходов у тебя не будет, и у твоей страховой будут минимальные расходы ...
Libo
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