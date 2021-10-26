ЛАД написав:P.p.s. Ещё один вопрос. Вы рассказывали, что сами делали себе целую кучу прививок. Но если верить Вашим теориям. то кто мешает рептилоидам (условно), которые это запланировали, соответствующим образом модифицировать все вакцины? Да и хотя бы наиболее применяемые лекарства? Как же Вы ими пользуетесь?
уже писал почему нету смысла мои прививки модифицировать, анонимность, очень малая распространенность, и самое главное нет гарантии последующего укола . Я могу хоть каждый год от гриппа или пневмокока а могу ни разу . Я не даю постоянного доступа к моему организму , это не "платная" подписка на кино на несколько лет вперед. А значит НЕТ гарантий что я в следующем году введу себе какую-то вакцину не от ковид. Накопительный аккумулятивный эффект не достичь . По поводу плановых прививок детских , вы удивитесь но сейчас как раз большинство их не делает ну или по крайней мере 50%на 50% это мои наблюдения ( могут быть ошибочными). Многие делают не в срок . По поводу плановых прививок есть точно такие же опасения как и по прививкам от ковид. Опять таки часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно , комаровский и ко конечно стараются рассказывают о программе прививок для взрослых , но не так массово . Еще раз массовость прививок , 1-2-3 производителя прививок, их централизованное обеспечение ( поставки) и так далее . ПО осталному да натуральное хозяйство ФЕРМА Онистарата -вперед в гугл или ютуб
Libo написав:Вы в плане страховки какие-то совдеповские извращенцы, не понимаете о чем речь. Конечно же не бесплатно. За твое лечение стоматологу заплатит твоя страховая. Я же пишу бесплатно ДЛЯ ТЕБЯ. Ты за лечение из собственного кармана не платишь.
Да, мы такие, потому, что в УА понятие медстраховки и близко не лежало к тому, как это в США. Увы. Ты вернулся в Киев - готовься к нашим реалиям
Libo написав:Какие $2-3 тыщи за весь рот?! В Америке надо исходить из стоимости лечения одного зуба $1 тыща. Это если нет никаких проблем. Коронка средней вшивости без осложнений обойдется в $1-1,5. Пару имплантов за весь курс под $10 тыщ. Ведь неслучайно американцы с запущенными зубами едут в Украину,
yama написав: часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно
Московский патриархат. Просто капец. Срочно понадобилась им что-то новое и ужасное ввести. Кому? Зачем? Кому вы нах нужны? Зачем кому-то эта вата вдруг понадобилась? Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение.
От цікаво Істребін _____________________Україна_____ Перша доза___8965690____23,59% Друга доза___6989668____18,39%
А на цих сторінках кількість істерично настороєних вакцинаторів в рази більша від кількості тих хто сумнівається в сьогоднішній стратегії вибраній урядом... Вакцинатори - ви настільки зашугані і перестрашені що своєю істерикою пробуєте перебити 80% населення?
Ученые Национальной академии наук выявили нестыковкк в статистике по коронавирусу в Киеве. Об этом сообщается на сайте НАН.
Как утверждается, специалисты обнаружили, что количество положительных ПЦР-тестов в столице значительно превышает количество официальных новых случаев коронавируса.
"В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно", - говорится в сообщении.