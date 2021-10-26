Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4071407240734074 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Сер 27 жов, 2021 09:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: P.p.s. Ещё один вопрос. Вы рассказывали, что сами делали себе целую кучу прививок. Но если верить Вашим теориям. то кто мешает рептилоидам (условно), которые это запланировали, соответствующим образом модифицировать все вакцины? Да и хотя бы наиболее применяемые лекарства?

Как же Вы ими пользуетесь? P.p.s. Ещё один вопрос. Вы рассказывали, что сами делали себе целую кучу прививок. Но если верить Вашим теориям. то кто мешает рептилоидам (условно), которые это запланировали, соответствующим образом модифицировать все вакцины? Да и хотя бы наиболее применяемые лекарства?Как же Вы ими пользуетесь? уже писал почему нету смысла мои прививки модифицировать, анонимность, очень малая распространенность, и самое главное нет гарантии последующего укола . Я могу хоть каждый год от гриппа или пневмокока а могу ни разу . Я не даю постоянного доступа к моему организму , это не "платная" подписка на кино на несколько лет вперед. А значит НЕТ гарантий что я в следующем году введу себе какую-то вакцину не от ковид.

Накопительный аккумулятивный эффект не достичь .

По поводу плановых прививок детских , вы удивитесь но сейчас как раз большинство их не делает ну или по крайней мере 50%на 50% это мои наблюдения ( могут быть ошибочными). Многие делают не в срок . По поводу плановых прививок есть точно такие же опасения как и по прививкам от ковид. Опять таки часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно , комаровский и ко конечно стараются рассказывают о программе прививок для взрослых , но не так массово . Еще раз массовость прививок , 1-2-3 производителя прививок, их централизованное обеспечение ( поставки) и так далее . ПО осталному да натуральное хозяйство ФЕРМА Онистарата -вперед в гугл или ютуб уже писал почему нету смысла мои прививки модифицировать, анонимность, очень малая распространенность, и самое главное нет гарантии последующего укола . Я могу хоть каждый год от гриппа или пневмокока а могу ни разу . Я не даю постоянного доступа к моему организму , это не "платная" подписка на кино на несколько лет вперед. А значит НЕТ гарантий что я в следующем году введу себе какую-то вакцину не от ковид.Накопительный аккумулятивный эффект не достичь .По поводу плановых прививок детских , вы удивитесь но сейчас как раз большинство их не делает ну или по крайней мере 50%на 50% это мои наблюдения ( могут быть ошибочными). Многие делают не в срок . По поводу плановых прививок есть точно такие же опасения как и по прививкам от ковид. Опять таки часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно , комаровский и ко конечно стараются рассказывают о программе прививок для взрослых , но не так массово . Еще раз массовость прививок , 1-2-3 производителя прививок, их централизованное обеспечение ( поставки) и так далее . ПО осталному да натуральное хозяйство ФЕРМА Онистарата -вперед в гугл или ютуб yama Повідомлень: 3930 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7887 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 10:09 Libo написав: Вы в плане страховки какие-то совдеповские извращенцы, не понимаете о чем речь. Конечно же не бесплатно. За твое лечение стоматологу заплатит твоя страховая. Я же пишу бесплатно ДЛЯ ТЕБЯ. Ты за лечение из собственного кармана не платишь. Вы в плане страховки какие-то, не понимаете о чем речь. Конечно же не бесплатно. За твое лечение стоматологу заплатит твоя страховая. Я же пишу бесплатно ДЛЯ ТЕБЯ. Ты за лечение из собственного кармана не платишь.



Да, мы такие, потому, что в УА понятие медстраховки и близко не лежало к тому, как это в США.

Увы.

Ты вернулся в Киев - готовься к нашим реалиям



Libo написав: Какие $2-3 тыщи за весь рот?! В Америке надо исходить из стоимости лечения одного зуба $1 тыща. Это если нет никаких проблем.

Коронка средней вшивости без осложнений обойдется в $1-1,5. Пару имплантов за весь курс под $10 тыщ. Ведь неслучайно американцы с запущенными зубами едут в Украину,

?! В Америке надо исходить из стоимости лечения одного зуба $1 тыща. Это если нет никаких проблем.Коронка средней вшивости без осложнений обойдется в $1-1,5. Пару имплантов за весь курс под $10 тыщ. Ведь неслучайно американцы с запущенными зубами едут в Украину,



У ж не про Америку писал Да,, потому, что в УА понятие медстраховки и близко не лежало к тому, как это в США.Увы.Ты вернулся в Киев - готовься к нашим реалиям justit Повідомлень: 5388 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 10:13 yama написав:

часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно



Московский патриархат. Просто капец.

Срочно понадобилась им что-то новое и ужасное ввести. Кому? Зачем? Кому вы нах нужны? Зачем кому-то эта вата вдруг понадобилась? Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение. Московский патриархат. Просто капец.Срочно понадобилась им что-то новое и ужасное ввести.Кому? Зачем? Кому вы нах нужны?Зачем кому-то эта вата вдруг понадобилась?Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение. Libo 2

Повідомлень: 10327 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 10:15 От цікаво

Істребін

_____________________Україна_____

Перша доза___8965690____23,59%

Друга доза___6989668____18,39%



А на цих сторінках кількість істерично настороєних вакцинаторів в рази більша від кількості тих хто сумнівається в сьогоднішній стратегії вибраній урядом...

Вакцинатори - ви настільки зашугані і перестрашені що своєю істерикою пробуєте перебити 80% населення? budivelnik

Повідомлень: 25190 З нами з: 15.01.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 10:16 Ученые Национальной академии наук выявили нестыковкк в статистике по коронавирусу в Киеве. Об этом сообщается на сайте НАН.





Как утверждается, специалисты обнаружили, что количество положительных ПЦР-тестов в столице значительно превышает количество официальных новых случаев коронавируса.



"В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно", - говорится в сообщении.







Xenon Повідомлень: 3855 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4071407240734074 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7814 11316601

Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52