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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4074407540764077>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
60
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:41

  antey1969 написав:
  Xenon написав:вопрос о наболевшем

человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.

НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?

По идее выздоровевшие приравниваются к привитым. Обратиться к семейному врачу зв соответствующей справкой. Такая справка может быть выдана лишь после отрицательного ПЦР. Но в любом случае сначала к семейнику.

Да, человек пойдет к семейнику через 3 дня.
НО ведь по постанове принятой - в транспорт пускают только с СЕРТИФИКАТОМ о вакцинации
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:43

  Xenon написав:вопрос о наболевшем

человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.

НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?

Что за нарід!!!... про гуголь не знають, думки не мають :cry:

1. ПЦР тест,
2. Антиген тест,
3. Нічого з пунктів 1 і 2 = блаблакар...
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:45

Очередное фиаско докторов наук и математиков.

  IgA написав:може це якраз Вам пора на форум для хоробрих?

Так он в раскаряченной позе. Рассказывает здесь, как вредно и не нужно ширяться, но сам первую уже, для второй массажирует плечо. Почти как Ой+.
А может они хитрецы, и хотят себе пожить, а другие дедушки пусть выпиливаются.



А пока прошлая среда и сегодня:
18912/22574
5468/5925
495/692

К средней 120 жмуров в октябре , и средней 50 за весь период летим на всех парах. Потому что обещал Будивельнык.
"Хуже уже не будет", говорила Флер.
"РФ не догоним и не перегоним", кричала она же вслед.

РФ с населением в 4 раза больше, мы по официальным данным догнали и перегнали.
По реальным цифрам им дают сейчас около 3700 ежесуточных лишних жмкров,а у нас примерно по 1000 сейчас. Тоже перегнали.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 жов, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:49

  Libo написав:
  Faceless написав:Порядка 1000 грн это чистка. Если по науке, то искать, что сверлить и пломбировать врач будет только после чистки. А если посещать стоматолога регулярно, придерживаться рекомендаций (включая использование зубной нити или ирригатора), то все будет ограничиваться чисткой
Сделать "весь рот" - понятие широкое. Если импланты, то, думаю, на тотал будет не менее пары десятков куе. Увы, материал импортный, недешевый, работа тоже


О, среди вас уже тоже есть аккуратисты. :lol:
Ваши тьолки уже давно внимательно следят за зубами. Я знаю это точно. Контактирую с ними. Поэтому их и замуж богатые всего мира так активно приглашают. На расхват. И мужикам укропским тоже надо следить за собой и своим здоровьем. :idea:

думаєш, також будуть заміж нарасхват :?:

зі. ти, я так поняв, латентний парубок, хоч куди :mrgreen:
зону бікіні епілює він .... :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:50

  Xenon написав:
  antey1969 написав:
  Xenon написав:вопрос о наболевшем

человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.

НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?

По идее выздоровевшие приравниваются к привитым. Обратиться к семейному врачу зв соответствующей справкой. Такая справка может быть выдана лишь после отрицательного ПЦР. Но в любом случае сначала к семейнику.

Да, человек пойдет к семейнику через 3 дня.
НО ведь по постанове принятой - в транспорт пускают только с СЕРТИФИКАТОМ о вакцинации

Я понимаю, что у нас всем рулит КВН, но ничего другого подсказать не могу.
А постанову наши профи-самокатчики переделают, ну когда-нибудь... рано или поздно... когда Европа или ВОЗ по темечку клюнет... дело то неспешное.
А может к этой постанове уже какая-то инструкция добавлена... но в нарИд пока ее не выкатили... пАтамуштА тупо забыли или забИли... короче, с этим только к семейнику.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55

По поводу зубов - никогда не жалейте на них денег. Кариес - одна из самых распространенных, но недооцененных причин низкоинтенсивного системного воспаления, на которое организм реагирует, среди прочего, уплотнением стенки сосудов, что со временем приводит к болезням кровообращения и сокращает нам годы жизни.

Известно об этом не так давно (особенно, у нас), поэтому врачи старой школы не всегда в курсе и не уделяют проблеме большого внимания
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:01

  IgA написав:
  budivelnik написав:От цікаво
Істребін
_____________________Україна_____
Перша доза___8965690____23,59%
Друга доза___6989668____18,39%

А на цих сторінках кількість істерично настороєних вакцинаторів в рази більша від кількості тих хто сумнівається в сьогоднішній стратегії вибраній урядом...
Вакцинатори - ви настільки зашугані і перестрашені що своєю істерикою пробуєте перебити 80% населення?
це ж не просто сторінки а фінансовий форум
на форумі програмістів теж зашугані сидять -
https://dou.ua/forums/topic/35217/
69% — вакцинувалися від COVID, 15% — збираються це зробити. Опитування Редакції DO
може це якраз Вам пора на форум для хоробрих?
На жаль , Ви читаєте букви - але не розумієте суті написаного...
1 В мене в магазині також 80% провакцинованих по документам....
2 Рік інформаційного терору привів до 18-23% тих хто вакцинувався..про що це говорить?
А говорить це про те, що влада бездарно і вчисту програла вакцинаторську кампанію...
3 Просто згадайте 2004 , чи 2013 роки....
В 2004 - співвідношення сил було 51/49.....і 49% здались...
В 2013 - співідношення сил було 65/35.....і 35% здались
Сьогодні співідношення 82/18 - питання на засипку озвучувати?

ПС
А те праві антивакцинатори чи ні - це вже питання історії....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А говорить це про те, що влада бездарно і вчисту програла вакцинаторську кампанію...

А ещё влада бездарно проиграла кампанию по обузданию бляхеров, слившись им несколько раз.
Что касается процентов, то если сейчас провести опрос "стоит ли разрешить водить транспорт при 0.5 промиле, вместо не более 0.2? Подавляющее большинство поддержит.
Точно так же это большинство поддержит снятие скоростных ограничений, отдав это на решение водителя.
Поддержит оно и отмену всех налогов (не задумываясь о завтрашнем дне страны) .
У нас в обществе имеется мудрых людей, если что, тоже далеко не большинство.
По своему окружению могу судить, что кто интересуется хоть немного больше,чем что бы пожрать или выпить, те в подавляющем большинстве ширнутые. В отказе в основном темные приземлённые люди.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:10

  justit написав:
  Libo написав:И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.


Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.
Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.
Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф" :D

Сделать весь рот конечно $100К не стоит.
Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)

поставити імплантант від $1К якщо на всі 32, то макс. $32К, але ж можна "оптом", тобто протез
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17

Хорошее исследование. Многообещающее. Но судя по количеству мракобесия на ветке, у нас самые авторитетные люди - не врачи и ученые, а фрики из соцсетей, плюс, возможно, священнослужители

Зображення
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