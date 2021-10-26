Додано: Сер 27 жов, 2021 10:45

IgA написав: може це якраз Вам пора на форум для хоробрих? може це якраз Вам пора на форум для хоробрих?

Так он в раскаряченной позе. Рассказывает здесь, как вредно и не нужно ширяться, но сам первую уже, для второй массажирует плечо. Почти как Ой+.А может они хитрецы, и хотят себе пожить, а другие дедушки пусть выпиливаются.А пока прошлая среда и сегодня:18912/225745468/5925495/692К средней 120 жмуров в октябре , и средней 50 за весь период летим на всех парах. Потому что обещал Будивельнык."Хуже уже не будет", говорила Флер."РФ не догоним и не перегоним", кричала она же вслед.РФ с населением в 4 раза больше, мы по официальным данным догнали и перегнали.По реальным цифрам им дают сейчас около 3700 ежесуточных лишних жмкров,а у нас примерно по 1000 сейчас. Тоже перегнали.