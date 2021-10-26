человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.
НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?
По идее выздоровевшие приравниваются к привитым. Обратиться к семейному врачу зв соответствующей справкой. Такая справка может быть выдана лишь после отрицательного ПЦР. Но в любом случае сначала к семейнику.
Да, человек пойдет к семейнику через 3 дня. НО ведь по постанове принятой - в транспорт пускают только с СЕРТИФИКАТОМ о вакцинации
IgA написав:може це якраз Вам пора на форум для хоробрих?
Так он в раскаряченной позе. Рассказывает здесь, как вредно и не нужно ширяться, но сам первую уже, для второй массажирует плечо. Почти как Ой+. А может они хитрецы, и хотят себе пожить, а другие дедушки пусть выпиливаются.
А пока прошлая среда и сегодня: 18912/22574 5468/5925 495/692
К средней 120 жмуров в октябре , и средней 50 за весь период летим на всех парах. Потому что обещал Будивельнык. "Хуже уже не будет", говорила Флер. "РФ не догоним и не перегоним", кричала она же вслед.
РФ с населением в 4 раза больше, мы по официальным данным догнали и перегнали. По реальным цифрам им дают сейчас около 3700 ежесуточных лишних жмкров,а у нас примерно по 1000 сейчас. Тоже перегнали.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 жов, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Порядка 1000 грн это чистка. Если по науке, то искать, что сверлить и пломбировать врач будет только после чистки. А если посещать стоматолога регулярно, придерживаться рекомендаций (включая использование зубной нити или ирригатора), то все будет ограничиваться чисткой Сделать "весь рот" - понятие широкое. Если импланты, то, думаю, на тотал будет не менее пары десятков куе. Увы, материал импортный, недешевый, работа тоже
О, среди вас уже тоже есть аккуратисты. Ваши тьолки уже давно внимательно следят за зубами. Я знаю это точно. Контактирую с ними. Поэтому их и замуж богатые всего мира так активно приглашают. На расхват. И мужикам укропским тоже надо следить за собой и своим здоровьем.
думаєш, також будуть заміж нарасхват
зі. ти, я так поняв, латентний парубок, хоч куди зону бікіні епілює він ....
человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.
НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?
По идее выздоровевшие приравниваются к привитым. Обратиться к семейному врачу зв соответствующей справкой. Такая справка может быть выдана лишь после отрицательного ПЦР. Но в любом случае сначала к семейнику.
Да, человек пойдет к семейнику через 3 дня. НО ведь по постанове принятой - в транспорт пускают только с СЕРТИФИКАТОМ о вакцинации
Я понимаю, что у нас всем рулит КВН, но ничего другого подсказать не могу. А постанову наши профи-самокатчики переделают, ну когда-нибудь... рано или поздно... когда Европа или ВОЗ по темечку клюнет... дело то неспешное. А может к этой постанове уже какая-то инструкция добавлена... но в нарИд пока ее не выкатили... пАтамуштА тупо забыли или забИли... короче, с этим только к семейнику.
По поводу зубов - никогда не жалейте на них денег. Кариес - одна из самых распространенных, но недооцененных причин низкоинтенсивного системного воспаления, на которое организм реагирует, среди прочего, уплотнением стенки сосудов, что со временем приводит к болезням кровообращения и сокращает нам годы жизни.
Известно об этом не так давно (особенно, у нас), поэтому врачи старой школы не всегда в курсе и не уделяют проблеме большого внимания
budivelnik написав:От цікаво Істребін _____________________Україна_____ Перша доза___8965690____23,59% Друга доза___6989668____18,39%
А на цих сторінках кількість істерично настороєних вакцинаторів в рази більша від кількості тих хто сумнівається в сьогоднішній стратегії вибраній урядом... Вакцинатори - ви настільки зашугані і перестрашені що своєю істерикою пробуєте перебити 80% населення?
69% — вакцинувалися від COVID, 15% — збираються це зробити. Опитування Редакції DO
може це якраз Вам пора на форум для хоробрих?
На жаль , Ви читаєте букви - але не розумієте суті написаного... 1 В мене в магазині також 80% провакцинованих по документам.... 2 Рік інформаційного терору привів до 18-23% тих хто вакцинувався..про що це говорить? А говорить це про те, що влада бездарно і вчисту програла вакцинаторську кампанію... 3 Просто згадайте 2004 , чи 2013 роки.... В 2004 - співвідношення сил було 51/49.....і 49% здались... В 2013 - співідношення сил було 65/35.....і 35% здались Сьогодні співідношення 82/18 - питання на засипку озвучувати?
ПС А те праві антивакцинатори чи ні - це вже питання історії....
budivelnik написав:А говорить це про те, що влада бездарно і вчисту програла вакцинаторську кампанію...
А ещё влада бездарно проиграла кампанию по обузданию бляхеров, слившись им несколько раз. Что касается процентов, то если сейчас провести опрос "стоит ли разрешить водить транспорт при 0.5 промиле, вместо не более 0.2? Подавляющее большинство поддержит. Точно так же это большинство поддержит снятие скоростных ограничений, отдав это на решение водителя. Поддержит оно и отмену всех налогов (не задумываясь о завтрашнем дне страны) . У нас в обществе имеется мудрых людей, если что, тоже далеко не большинство. По своему окружению могу судить, что кто интересуется хоть немного больше,чем что бы пожрать или выпить, те в подавляющем большинстве ширнутые. В отказе в основном темные приземлённые люди.
Libo написав:И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.
Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн. Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать. Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"
Сделать весь рот конечно $100К не стоит. Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)
поставити імплантант від $1К якщо на всі 32, то макс. $32К, але ж можна "оптом", тобто протез