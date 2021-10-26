budivelnik написав:От цікаво Істребін _____________________Україна_____ Перша доза___8965690____23,59% Друга доза___6989668____18,39%
А на цих сторінках кількість істерично настороєних вакцинаторів в рази більша від кількості тих хто сумнівається в сьогоднішній стратегії вибраній урядом... Вакцинатори - ви настільки зашугані і перестрашені що своєю істерикою пробуєте перебити 80% населення?
69% — вакцинувалися від COVID, 15% — збираються це зробити. Опитування Редакції DO
може це якраз Вам пора на форум для хоробрих?
На жаль , Ви читаєте букви - але не розумієте суті написаного... 1 В мене в магазині також 80% провакцинованих по документам.... 2 Рік інформаційного терору привів до 18-23% тих хто вакцинувався..про що це говорить? А говорить це про те, що влада бездарно і вчисту програла вакцинаторську кампанію... 3 Просто згадайте 2004 , чи 2013 роки.... В 2004 - співвідношення сил було 51/49.....і 49% здались... В 2013 - співідношення сил було 65/35.....і 35% здались Сьогодні співідношення 82/18 - питання на засипку озвучувати?
ПС А те праві антивакцинатори чи ні - це вже питання історії....
Я просто вгораю з таких єралашиків.
Візміть інші дати. Наприклад, до 2004 або 2009. І покажіть, що меншість не здалася. Та згодом виграла.
Ну не можна малювати єралашики (тобто картинки за одним критерієм) для аналізу багатогранної картини (багатофакторного процесу).
Мені цікаво буде подивитися, що ви заспіваєте, коли рівень вакцінації буде й далі зростати й зростати.
І чому ви не навели темпи росту вакцінації?!))) На фоні своїх отих цитат до цієї хвилі, коли вакцінували ну дуже повільно.
Нормальна влада виносить на розгляд два типи законів Перший - вигідні для влади Другий - вигідні для країни...
Якщо ж влада винесе на розгляд закон не вигідний ні їй ні країні - то ця влада дурна ...і владою їй не довго ще залишиться бути.. Тому оповідання про винесення на обговорення тез типу Кожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці..... Буде свідчити не про неосвіченість народу - а про тупість влади. При цьому Чогось ніхто не називав неосвіченим нарід який зробив два Майдани? Так що по вакцинації Перше - влада просрала Друге - вакцинаторам треба переорієнтовуватись і від тотальної стрільби по площам(де їх меншість) переходити до точковим ураженням де ефективність вища
Якщо вакцинаторам мозку вистарчить - то є в них шанс. Якщо ні - то ..... чого дурний -бо бідний чого бідний - бо дурний...
Хроника приближения к 50. За вчера 692 смерти. За последние 7 дней 3785 смертей, т.е. среднесуточное 541 смерть (на вчера 3588 и 513). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 12,46 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,45 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну. На сегодня у нас 358 400 активных случаев. Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225. 17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти. Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются. Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 64936.
человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.
НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?
По идее выздоровевшие приравниваются к привитым. Обратиться к семейному врачу зв соответствующей справкой. Такая справка может быть выдана лишь после отрицательного ПЦР. Но в любом случае сначала к семейнику.
Да, человек пойдет к семейнику через 3 дня. НО ведь по постанове принятой - в транспорт пускают только с СЕРТИФИКАТОМ о вакцинации
Читайте оригинал Постановы, и вы будете знать, что
Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину 11 жовтня 2021 ... або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); ...
budivelnik написав:Нормальна влада виносить на розгляд два типи законів Перший - вигідні для влади Другий - вигідні для країни...
Якщо ж влада винесе на розгляд закон не вигідний ні їй ні країні - то ця влада дурна ...і владою їй не довго ще залишиться бути.. Тому оповідання про винесення на обговорення тез типу Кожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці..... Буде свідчити не про неосвіченість народу - а про тупість влади. При цьому Чогось ніхто не називав неосвіченим нарід який зробив два Майдани? Так що по вакцинації Перше - влада просрала Друге - вакцинаторам треба переорієнтовуватись і від тотальної стрільби по площам(де їх меншість) переходити до точковим ураженням де ефективність вища
Якщо вакцинаторам мозку вистарчить - то є в них шанс. Якщо ні - то ..... чого дурний -бо бідний чого бідний - бо дурний...
Мабуть проблеми з пам'яттю?))
Так пригадайте, хто і як називав нарід при обранні ЗЕ.
А так ви праві стосовно Адмірал ясен... -- влада провалила вакцінацію на початковому етапі.
budivelnik Далі власні допуски а - імунітет не безрозмірний, а тому вакцинація не збільшує сам імунітет б - в такому разі , загострення проти однієї хвороби - створює дірки через які полізуть інші хвороби 3 Так як в світі за всю історію людства не було ситуації коли 100% населення переорієнтовувало свій імунітет проти однієї і такої ж зарази у всьому світі...то ймовірність прорива через імунітет людської популяції якоїсь іншої зарази зростає в рази.
Это камень в сторону yama, который, по его словам, ежегодно прививается от гриппа Это его иммунитет из-за вакцинации от гриппа ухудшается, и у него через "дырки" начинаются другие болезни
А если серьезно, то из этих ваших допусков следует, что все (или почти все) украинцы (и вы в том числе) давно умерли бы, т.к. их (и вас) начиная с раннего детства прививали от оспы, полиомиелита, кори, дифтерии и т.д.
Оглянитесь, если вокруг есть люди, ваши допуски неверны, если вы единственный человек в Украине, ваши допуски верны.
В «червону» зону карантину перейшли ще 7 областей України Уряд вирішив запровадити «червону» зону карантину одразу в 7 областях: Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській. Посилені обмеження в цих регіонах почнуть діяти з 30 жовтня.
як же так сталося? а що з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет?
там де і вакцинний імунітет, чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?