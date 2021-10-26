Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4074407540764077 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Сер 27 жов, 2021 11:19 budivelnik написав: IgA написав: budivelnik написав: От цікаво

Істребін

_____________________Україна_____

Перша доза___8965690____23,59%

Друга доза___6989668____18,39%



А на цих сторінках кількість істерично настороєних вакцинаторів в рази більша від кількості тих хто сумнівається в сьогоднішній стратегії вибраній урядом...

Вакцинатори - ви настільки зашугані і перестрашені що своєю істерикою пробуєте перебити 80% населення? От цікавоІстребін_____________________Україна_____Перша доза___8965690____23,59%Друга доза___6989668____18,39%А на цих сторінках кількість істерично настороєних вакцинаторів в рази більша від кількості тих хто сумнівається в сьогоднішній стратегії вибраній урядом...Вакцинатори - ви настільки зашугані і перестрашені що своєю істерикою пробуєте перебити 80% населення? це ж не просто сторінки а фінансовий форум

на форумі програмістів теж зашугані сидять -

https://dou.ua/forums/topic/35217/

69% — вакцинувалися від COVID, 15% — збираються це зробити. Опитування Редакції DO може це якраз Вам пора на форум для хоробрих? це ж не просто сторінки а фінансовий форумна форумі програмістів теж зашугані сидять -може це якраз Вам пора на форум для хоробрих? На жаль , Ви читаєте букви - але не розумієте суті написаного...

1 В мене в магазині також 80% провакцинованих по документам....

2 Рік інформаційного терору привів до 18-23% тих хто вакцинувався..про що це говорить?

А говорить це про те, що влада бездарно і вчисту програла вакцинаторську кампанію...

3 Просто згадайте 2004 , чи 2013 роки....

В 2004 - співвідношення сил було 51/49.....і 49% здались...

В 2013 - співідношення сил було 65/35.....і 35% здались

Сьогодні співідношення 82/18 - питання на засипку озвучувати?



ПС

А те праві антивакцинатори чи ні - це вже питання історії.... На жаль , Ви читаєте букви - але не розумієте суті написаного...1 В мене в магазині також 80% провакцинованих по документам....2 Рік інформаційного терору привів до 18-23% тих хто вакцинувався..про що це говорить?А говорить це про те, що влада бездарно і вчисту програла вакцинаторську кампанію...3 Просто згадайте 2004 , чи 2013 роки....В 2004 - співвідношення сил було 51/49.....і 49% здались...В 2013 - співідношення сил було 65/35.....і 35% здалисьСьогодні співідношення 82/18 - питання на засипку озвучувати?ПСА те праві антивакцинатори чи ні - це вже питання історії....

Я просто вгораю з таких єралашиків.



Візміть інші дати. Наприклад, до 2004 або 2009.

І покажіть, що меншість не здалася. Та згодом виграла.



Ну не можна малювати єралашики (тобто картинки за одним критерієм) для аналізу багатогранної картини (багатофакторного процесу).



Мені цікаво буде подивитися, що ви заспіваєте, коли рівень вакцінації буде й далі зростати й зростати.



І чому ви не навели темпи росту вакцінації?!)))

На фоні своїх отих цитат до цієї хвилі, коли вакцінували ну дуже повільно. Я просто вгораю з таких єралашиків.Візміть інші дати. Наприклад, до 2004 або 2009.І покажіть, що меншість не здалася. Та згодом виграла.Ну не можна малювати єралашики (тобто картинки за одним критерієм) для аналізу багатогранної картини (багатофакторного процесу).Мені цікаво буде подивитися, що ви заспіваєте, коли рівень вакцінації буде й далі зростати й зростати.І чому ви не навели темпи росту вакцінації?!)))На фоні своїх отих цитат до цієї хвилі, коли вакцінували ну дуже повільно. detroytred

Повідомлень: 24675 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2051 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 11:22 Нормальна влада виносить на розгляд два типи законів

Перший - вигідні для влади

Другий - вигідні для країни...



Якщо ж влада винесе на розгляд закон не вигідний ні їй ні країні - то ця влада дурна ...і владою їй не довго ще залишиться бути..

Тому оповідання про винесення на обговорення тез типу

Кожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці.....

Буде свідчити не про неосвіченість народу - а про тупість влади.

При цьому

Чогось ніхто не називав неосвіченим нарід який зробив два Майдани?

Так що по вакцинації

Перше - влада просрала

Друге - вакцинаторам треба переорієнтовуватись і від тотальної стрільби по площам(де їх меншість) переходити до точковим ураженням де ефективність вища



Якщо вакцинаторам мозку вистарчить - то є в них шанс.

Якщо ні - то .....

чого дурний -бо бідний

чого бідний - бо дурний... budivelnik

Повідомлень: 25192 З нами з: 15.01.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 11:32 Хроника приближения к 50.

За вчера 692 смерти.

За последние 7 дней 3785 смертей, т.е. среднесуточное 541 смерть (на вчера 3588 и 513).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 12,46 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,45 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.

На сегодня у нас 358 400 активных случаев.

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.

17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.

Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.

Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 64936.



P.s. Все данные по ворлдметру. ЛАД 2 Повідомлень: 20185 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4901 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 11:33 Xenon написав: antey1969 написав: Xenon написав: вопрос о наболевшем



человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.



НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе? вопрос о наболевшемчеловек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?

По идее выздоровевшие приравниваются к привитым. Обратиться к семейному врачу зв соответствующей справкой. Такая справка может быть выдана лишь после отрицательного ПЦР. Но в любом случае сначала к семейнику. По идее выздоровевшие приравниваются к привитым. Обратиться к семейному врачу зв соответствующей справкой. Такая справка может быть выдана лишь после отрицательного ПЦР. Но в любом случае сначала к семейнику.

Да, человек пойдет к семейнику через 3 дня.

НО ведь по постанове принятой - в транспорт пускают только с СЕРТИФИКАТОМ о вакцинации Да, человек пойдет к семейнику через 3 дня.

Читайте оригинал Постановы, и вы будете знать, что

Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину

11 жовтня 2021

...

або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

...

https://moz.gov.ua/article/news/kabmin- ... -karantinu Читайте оригинал Постановы, и вы будете знать, что yanyura Повідомлень: 6249 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1953 раз. Подякували: 1432 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 11:35 budivelnik написав: Нормальна влада виносить на розгляд два типи законів

Перший - вигідні для влади

Другий - вигідні для країни...



Якщо ж влада винесе на розгляд закон не вигідний ні їй ні країні - то ця влада дурна ...і владою їй не довго ще залишиться бути..

Тому оповідання про винесення на обговорення тез типу

Кожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці.....

Буде свідчити не про неосвіченість народу - а про тупість влади.

При цьому

Чогось ніхто не називав неосвіченим нарід який зробив два Майдани?

Так що по вакцинації

Перше - влада просрала

Друге - вакцинаторам треба переорієнтовуватись і від тотальної стрільби по площам(де їх меншість) переходити до точковим ураженням де ефективність вища



Якщо вакцинаторам мозку вистарчить - то є в них шанс.

Якщо ні - то .....

чого дурний -бо бідний

чого бідний - бо дурний... Нормальна влада виносить на розгляд два типи законівПерший - вигідні для владиДругий - вигідні для країни...Якщо ж влада винесе на розгляд закон не вигідний ні їй ні країні - то ця влада дурна ...і владою їй не довго ще залишиться бути..Тому оповідання про винесення на обговорення тез типуКожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці.....Буде свідчити не про неосвіченість народу - а про тупість влади.При цьомуЧогось ніхто не називав неосвіченим нарід який зробив два Майдани?Так що по вакцинаціїПерше - влада просралаДруге - вакцинаторам треба переорієнтовуватись і від тотальної стрільби по площам(де їх меншість) переходити до точковим ураженням де ефективність вищаЯкщо вакцинаторам мозку вистарчить - то є в них шанс.Якщо ні - то .....

Мабуть проблеми з пам'яттю?))



Так пригадайте, хто і як називав нарід при обранні ЗЕ.



А так ви праві стосовно Адмірал ясен... -- влада провалила вакцінацію на початковому етапі.



Тепер намагається наздогнати. Мабуть проблеми з пам'яттю?))Так пригадайте, хто і як називав нарід при обранні ЗЕ.А так ви праві стосовно Адмірал ясен... -- влада провалила вакцінацію на початковому етапі.Тепер намагається наздогнати. detroytred

Повідомлень: 24675 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2051 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 11:39 budivelnik

Далі власні допуски

а - імунітет не безрозмірний, а тому вакцинація не збільшує сам імунітет

б - в такому разі , загострення проти однієї хвороби - створює дірки через які полізуть інші хвороби

3 Так як в світі за всю історію людства не було ситуації коли 100% населення переорієнтовувало свій імунітет проти однієї і такої ж зарази у всьому світі...то ймовірність прорива через імунітет людської популяції якоїсь іншої зарази зростає в рази.



Это камень в сторону yama, который, по его словам, ежегодно прививается от гриппа Это его иммунитет из-за вакцинации от гриппа ухудшается, и у него через "дырки" начинаются другие болезни



А если серьезно, то из этих ваших допусков следует, что все (или почти все) украинцы (и вы в том числе) давно умерли бы, т.к. их (и вас) начиная с раннего детства прививали от оспы, полиомиелита, кори, дифтерии и т.д.



Оглянитесь, если вокруг есть люди, ваши допуски неверны, если вы единственный человек в Украине, ваши допуски верны. Это камень в сторону, который, по его словам, ежегодно прививается от гриппаЭто его иммунитет из-за вакцинации от гриппа ухудшается, и у него через "дырки" начинаются другие болезниА если серьезно, то из этих ваших допусков следует, что все (или почти все) украинцы (и вы в том числе) давно умерли бы, т.к. их (и вас) начиная с раннего детства прививали от оспы, полиомиелита, кори, дифтерии и т.д.Оглянитесь, если вокруг есть люди, ваши допуски неверны, если вы единственный человек в Украине, ваши допуски верны. yanyura Повідомлень: 6249 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1953 раз. Подякували: 1432 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 11:48 IgA написав: Ой+ написав: В «червону» зону карантину перейшли ще 7 областей України

Уряд вирішив запровадити «червону» зону карантину одразу в 7 областях: Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській. Посилені обмеження в цих регіонах почнуть діяти з 30 жовтня.







як же так сталося? а що з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет? як же так сталося? а що з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет?

там де і вакцинний імунітет,

чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі? там де і вакцинний імунітет,чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі? flyman

Повідомлень: 26359 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2067 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4074407540764077 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 780 , 781 , 782

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7814 11323475

Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52