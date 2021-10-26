Hotab написав:По своему окружению могу судить, что кто интересуется хоть немного больше,чем что бы пожрать или выпить, те в подавляющем большинстве ширнутые. В отказе в основном темные приземлённые люди.
я вже зРадіо писав, в чому кореляція, тому що більше ЗОЖ рятує, чим вколотий шмурдяк
В «червону» зону карантину перейшли ще 7 областей України Уряд вирішив запровадити «червону» зону карантину одразу в 7 областях: Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській. Посилені обмеження в цих регіонах почнуть діяти з 30 жовтня.
як же так сталося? а що з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет?
20% нехворівших це декілька сот тисяч. Причому підозрюю, що імунітет не довговічний. А захворіло сьогодні 343, одужало 335. Активних 575 на 100 тис., в середньому по Україні 941. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... VFhP1CpUAY Мало є койко-місць, а це вже дещо інше.
Libo написав:И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.
Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн. Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать. Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"
Сделать весь рот конечно $100К не стоит. Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)
поставити імплантант від $1К якщо на всі 32, то макс. $32К, але ж можна "оптом", тобто протез
Ой+ написав:20% нехворівших це декілька сот тисяч. Причому підозрюю, що імунітет не довговічний.
а толку тоді було заявляти про 80% якщо це ні на що не впливає? з таким же успіхом можна було і про 146% казати. 80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні
Starikan написав:Сегодня +734 смерти Догоняем северо-восточного соседа (правда, с учетом их лживой статистики) Может, какой-то баг ворлдметра. Например, он за сегодняшний день сильно изменил вчерашние цифры с 23 до 14 тыс заболевших. Вечером посмотрим.
чому тоді в нас тільки червона зона лише в кількох областях, а тоді, при попередній хвилі, червона була майже вся правобережна Україна? хоча, в мене є пояснення, і вже раз писав, що області, де минулого року макс. захворюваності зараз пасуть задніх, бо є природній імунітет, а рекорди б"ють ті області, яких ковід оминув
Усе може бути, ніхто не заперечує наявність природного імунітету. Але для остаточного висновку треба провести серйозний статистичний аналіз.
Крім того, центральна влада передала відповідальність на місця, а місцеві керівники не дуже заінтересовані у введенні локдаунів. Приклад - Харків. Там вже студенти ХПІ обіцяють оголосити страйк, якщо інститут повністю не перейде на онлайн, а ректорат тягне (хоча більшість вишів вже перейшли).
ЛАД написав:P.p.s. Ещё один вопрос. Вы рассказывали, что сами делали себе целую кучу прививок. Но если верить Вашим теориям. то кто мешает рептилоидам (условно), которые это запланировали, соответствующим образом модифицировать все вакцины? Да и хотя бы наиболее применяемые лекарства? Как же Вы ими пользуетесь?
уже писал почему нету смысла мои прививки модифицировать, анонимность, очень малая распространенность, и самое главное нет гарантии последующего укола . Я могу хоть каждый год от гриппа или пневмокока а могу ни разу . Я не даю постоянного доступа к моему организму , это не "платная" подписка на кино на несколько лет вперед. А значит НЕТ гарантий что я в следующем году введу себе какую-то вакцину не от ковид. Накопительный аккумулятивный эффект не достичь . По поводу плановых прививок детских , вы удивитесь но сейчас как раз большинство их не делает ну или по крайней мере 50%на 50% это мои наблюдения ( могут быть ошибочными). Многие делают не в срок . По поводу плановых прививок есть точно такие же опасения как и по прививкам от ковид. Опять таки часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно , комаровский и ко конечно стараются рассказывают о программе прививок для взрослых , но не так массово . Еще раз массовость прививок , 1-2-3 производителя прививок, их централизованное обеспечение ( поставки) и так далее . ПО осталному да натуральное хозяйство ФЕРМА Онистарата -вперед в гугл или ютуб
И тут некоторые пишут о "зашуганих і перестрашених" ваксах! И развивают такие же бредовые идеи.
flyman написав:о з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет?
там де і вакцинний імунітет, чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?
Кто лучше плавать научит -- тренер (вакцина) или обычное озеро, куда ученика нужно кинуть для обучения?..
а яка мета? профісійно плавати навчить тренер. а щоб не втонути і вижити, то ліпше другий варіант.
я так розумію, що вак - це вже буде скоро професія.[/quote] Мэта -- ровно та же, что и в вопросе: >>> чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?
>>> а щоб не втонути і вижити, то ліпше другий варіант. Я же про плавать а не "не тонуть" спрашивал. А так да: если не утонет -- научится "не тонуть". Одна беда -- не утонуть (и 5 лямов случаев это подтверждают) может не получиться...
flyman написав:там де і вакцинний імунітет, чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?
удачі в отриманні антитіл. ЗОЖ хіба що не померти допоможе -
IgA написав:
Анализ показал, что коронавирус серьезно снижает производительность людей даже с превосходным здоровьем, которые ежедневно заботятся о поддержании своей физической формы.
Переболевшие ковидом футболисты в среднем проводят на поле на 6 минут, или на 10%, меньше, чем их не болевшие ковидом товарищи по команде. Эти результаты означают, что переболевшие футболисты чаще играют в качестве запасных, уходя с поля раньше или выходя на него позже, что может свидетельствовать об их относительно более слабой физической форме. Лишь примерно через пять месяцев количество сыгранных минут возвращается к тому уровню, который наблюдался до болезни.
При этом в первые полгода эффективность выздоровевшего профессионального футболиста на поле падает на 6% по сравнению с его собственными показателями до заболевания. И восстанавливается очень медленно: через 7,5 месяца после положительного теста на коронавирус она все еще ниже на 5%.