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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 40764077407840794080> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Сер 27 жов, 2021 11:58 Hotab написав: По своему окружению могу судить, что кто интересуется хоть немного больше,чем что бы пожрать или выпить, те в подавляющем большинстве ширнутые. В отказе в основном темные приземлённые люди. По своему окружению могу судить, что кто интересуется хоть немного больше,чем что бы пожрать или выпить, те в подавляющем большинстве ширнутые. В отказе в основном темные приземлённые люди.

я вже зРадіо писав, в чому кореляція, тому що більше ЗОЖ рятує, чим вколотий шмурдяк я вже зРадіо писав, в чому кореляція, тому що більше ЗОЖ рятує, чим вколотий шмурдяк flyman

Повідомлень: 26366 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:03 _hunter написав: flyman написав: IgA написав:

як же так сталося? а що з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет? як же так сталося? а що з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет?

там де і вакцинний імунітет,

чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі? там де і вакцинний імунітет,чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?

Кто лучше плавать научит -- тренер (вакцина) или обычное озеро, куда ученика нужно кинуть для обучения?.. Кто лучше плавать научит -- тренер (вакцина) или обычное озеро, куда ученика нужно кинуть для обучения?..

а яка мета?

профісійно плавати навчить тренер.

а щоб не втонути і вижити, то ліпше другий варіант.



я так розумію, що вак - це вже буде скоро професія. а яка мета?профісійно плавати навчить тренер.а щоб не втонути і вижити, то ліпше другий варіант.я так розумію, що вак - це вже буде скоро професія. flyman

Повідомлень: 26366 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:04 IgA написав: Ой+ написав: В «червону» зону карантину перейшли ще 7 областей України

Уряд вирішив запровадити «червону» зону карантину одразу в 7 областях: Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській. Посилені обмеження в цих регіонах почнуть діяти з 30 жовтня.







як же так сталося? а що з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет? як же так сталося? а що з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет?



20% нехворівших це декілька сот тисяч. Причому підозрюю, що імунітет не довговічний. А захворіло сьогодні 343, одужало 335. Активних 575 на 100 тис., в середньому по Україні 941. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... VFhP1CpUAY

Мало є койко-місць, а це вже дещо інше. 20% нехворівших це декілька сот тисяч. Причому підозрюю, що імунітет не довговічний. А захворіло сьогодні 343, одужало 335. Активних 575 на 100 тис., в середньому по Україні 941.Мало є койко-місць, а це вже дещо інше. Ой+

Повідомлень: 4608 З нами з: 19.04.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09 flyman написав: justit написав: Libo написав: И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя. И рот будет в порядке, и улыбка симпатичная, и стоить ничего тебе не будет. Если врач заметит какую-нибудь трещинку, заделает ее бесплатно для тебя.



Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.

Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.

Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"



Сделать весь рот конечно $100К не стоит.

Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...) Не знаю, может в Киеве сделают бесплатно, но у меня любое посещение стоматолога это как минимум 1000грн.Ибо врач всегда найдет, что там посверлить и запломбировать.Может это так и должно быть, а может это "всемирный заговор стоматологофф"Сделать весь рот конечно $100К не стоит.Ну может $2-5K? в зависимости от понтовости "новых" зуб (или зубов, блин...)

поставити імплантант від $1К якщо на всі 32, то макс. $32К, але ж можна "оптом", тобто протез поставити імплантант від $1К якщо на всі 32, то макс. $32К, але ж можна "оптом", тобто протез



Та навіщо 32 імпланти?

Цвяхи їсти?



Та і є дешевші за 1кдолл зуби Та навіщо 32 імпланти?Цвяхи їсти?Та і є дешевші за 1кдолл зуби justit Повідомлень: 5393 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09 ЛАД написав: В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,45 смерти на 1 млн.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,45 смерти на 1 млн.



неизвестно сколько из них от ковида, а сколько от лечения... неизвестно сколько из них от ковида, а сколько от лечения... Цитрин

Повідомлень: 384 З нами з: 26.06.21 Подякував: 68 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:14 Ой+ написав: 20% нехворівших це декілька сот тисяч. Причому підозрюю, що імунітет не довговічний. 20% нехворівших це декілька сот тисяч. Причому підозрюю, що імунітет не довговічний.



а толку тоді було заявляти про 80% якщо це ні на що не впливає? з таким же успіхом можна було і про 146% казати.

80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні а толку тоді було заявляти про 80% якщо це ні на що не впливає? з таким же успіхом можна було і про 146% казати.80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні IgA Повідомлень: 901 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:17 flyman написав: Starikan написав: Сегодня +734 смерти

Догоняем северо-восточного соседа (правда, с учетом их лживой статистики)

Может, какой-то баг ворлдметра.

Например, он за сегодняшний день сильно изменил вчерашние цифры с 23 до 14 тыс заболевших.

Вечером посмотрим. Сегодня +734 смертиДогоняем северо-восточного соседа (правда, с учетом их лживой статистики)Может, какой-то баг ворлдметра.Например, онсильно изменилцифры с 23 до 14 тыс заболевших.Вечером посмотрим. чому тоді в нас тільки червона зона лише в кількох областях, а тоді, при попередній хвилі, червона була майже вся правобережна Україна?

хоча, в мене є пояснення, і вже раз писав, що області, де минулого року макс. захворюваності зараз пасуть задніх, бо є природній імунітет,

а рекорди б"ють ті області, яких ковід оминув чому тоді в нас тільки червона зона лише в кількох областях, а тоді, при попередній хвилі, червона була майже вся правобережна Україна?хоча, в мене є пояснення, і вже раз писав, що області, де минулого року макс. захворюваності зараз пасуть задніх, бо є природній імунітет,а рекорди б"ють ті області, яких ковід оминув

Усе може бути, ніхто не заперечує наявність природного імунітету.

Але для остаточного висновку треба провести серйозний статистичний аналіз.



Крім того, центральна влада передала відповідальність на місця, а місцеві керівники не дуже заінтересовані у введенні локдаунів.

Приклад - Харків. Там вже студенти ХПІ обіцяють оголосити страйк, якщо інститут повністю не перейде на онлайн, а ректорат тягне (хоча більшість вишів вже перейшли). Усе може бути, ніхто не заперечує наявність природного імунітету.Але для остаточного висновку треба провести серйозний статистичний аналіз.Крім того, центральна влада передала відповідальність на місця, а місцеві керівники не дуже заінтересовані у введенні локдаунів.Приклад - Харків. Там вже студенти ХПІ обіцяють оголосити страйк, якщо інститут повністю не перейде на онлайн, а ректорат тягне (хоча більшість вишів вже перейшли). Starikan 2 Повідомлень: 18422 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2272 раз. Подякували: 3015 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:19 yama написав: ЛАД написав: P.p.s. Ещё один вопрос. Вы рассказывали, что сами делали себе целую кучу прививок. Но если верить Вашим теориям. то кто мешает рептилоидам (условно), которые это запланировали, соответствующим образом модифицировать все вакцины? Да и хотя бы наиболее применяемые лекарства?

Как же Вы ими пользуетесь? P.p.s. Ещё один вопрос. Вы рассказывали, что сами делали себе целую кучу прививок. Но если верить Вашим теориям. то кто мешает рептилоидам (условно), которые это запланировали, соответствующим образом модифицировать все вакцины? Да и хотя бы наиболее применяемые лекарства?Как же Вы ими пользуетесь? уже писал почему нету смысла мои прививки модифицировать, анонимность, очень малая распространенность, и самое главное нет гарантии последующего укола . Я могу хоть каждый год от гриппа или пневмокока а могу ни разу . Я не даю постоянного доступа к моему организму , это не "платная" подписка на кино на несколько лет вперед. А значит НЕТ гарантий что я в следующем году введу себе какую-то вакцину не от ковид.

Накопительный аккумулятивный эффект не достичь .

По поводу плановых прививок детских , вы удивитесь но сейчас как раз большинство их не делает ну или по крайней мере 50%на 50% это мои наблюдения ( могут быть ошибочными). Многие делают не в срок . По поводу плановых прививок есть точно такие же опасения как и по прививкам от ковид. Опять таки часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно , комаровский и ко конечно стараются рассказывают о программе прививок для взрослых , но не так массово . Еще раз массовость прививок , 1-2-3 производителя прививок, их централизованное обеспечение ( поставки) и так далее . ПО осталному да натуральное хозяйство ФЕРМА Онистарата -вперед в гугл или ютуб уже писал почему нету смысла мои прививки модифицировать, анонимность, очень малая распространенность, и самое главное нет гарантии последующего укола . Я могу хоть каждый год от гриппа или пневмокока а могу ни разу . Я не даю постоянного доступа к моему организму , это не "платная" подписка на кино на несколько лет вперед. А значит НЕТ гарантий что я в следующем году введу себе какую-то вакцину не от ковид.Накопительный аккумулятивный эффект не достичь .По поводу плановых прививок детских , вы удивитесь но сейчас как раз большинство их не делает ну или по крайней мере 50%на 50% это мои наблюдения ( могут быть ошибочными). Многие делают не в срок . По поводу плановых прививок есть точно такие же опасения как и по прививкам от ковид. Опять таки часть прививок некоторым взрослым населением была сделана еще при СССР и им что либо ввести новое кроме как Ковид будет проблемно , комаровский и ко конечно стараются рассказывают о программе прививок для взрослых , но не так массово . Еще раз массовость прививок , 1-2-3 производителя прививок, их централизованное обеспечение ( поставки) и так далее . ПО осталному да натуральное хозяйство ФЕРМА Онистарата -вперед в гугл или ютуб

И тут некоторые пишут о "зашуганих і перестрашених" ваксах!

И развивают такие же бредовые идеи. И тут некоторые пишут о "зашуганих і перестрашених" ваксах!И развивают такие же бредовые идеи. ЛАД 2 Повідомлень: 20187 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4902 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:20 flyman написав: _hunter написав: flyman написав: о з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет? о з 80% перехворілих по Вашим оцінкам, де колективний імунітет?

там де і вакцинний імунітет,

чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі? там де і вакцинний імунітет,чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?

Кто лучше плавать научит -- тренер (вакцина) или обычное озеро, куда ученика нужно кинуть для обучения?.. Кто лучше плавать научит -- тренер (вакцина) или обычное озеро, куда ученика нужно кинуть для обучения?..

а яка мета?

профісійно плавати навчить тренер.

а щоб не втонути і вижити, то ліпше другий варіант.



я так розумію, що вак - це вже буде скоро професія.[/quote]

Мэта -- ровно та же, что и в вопросе:

>>> чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?



>>> а щоб не втонути і вижити, то ліпше другий варіант.

Я же про плавать а не "не тонуть" спрашивал. А так да: если не утонет -- научится "не тонуть". Одна беда -- не утонуть (и 5 лямов случаев это подтверждают) может не получиться... а яка мета?профісійно плавати навчить тренер.а щоб не втонути і вижити, то ліпше другий варіант.я так розумію, що вак - це вже буде скоро професія.[/quote]Мэта -- ровно та же, что и в вопросе:>>> чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?>>> а щоб не втонути і вижити, то ліпше другий варіант.Я же про плавать а не "не тонуть" спрашивал. А так да: если не утонет -- научится "не тонуть". Одна беда -- не утонуть (и 5 лямов случаев это подтверждают) может не получиться... _hunter Повідомлень: 5236 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:20 flyman написав: там де і вакцинний імунітет,

чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі? там де і вакцинний імунітет,чи шмурдяк, думаєш ліпше захистить чи антитіло натреновано на живому вірусі?



удачі в отриманні антитіл. ЗОЖ хіба що не померти допоможе -



IgA написав:

Анализ показал, что коронавирус серьезно снижает производительность людей даже с превосходным здоровьем, которые ежедневно заботятся о поддержании своей физической формы.



Переболевшие ковидом футболисты в среднем проводят на поле на 6 минут, или на 10%, меньше, чем их не болевшие ковидом товарищи по команде. Эти результаты означают, что переболевшие футболисты чаще играют в качестве запасных, уходя с поля раньше или выходя на него позже, что может свидетельствовать об их относительно более слабой физической форме. Лишь примерно через пять месяцев количество сыгранных минут возвращается к тому уровню, который наблюдался до болезни.



При этом в первые полгода эффективность выздоровевшего профессионального футболиста на поле падает на 6% по сравнению с его собственными показателями до заболевания. И восстанавливается очень медленно: через 7,5 месяца после положительного теста на коронавирус она все еще ниже на 5%.



https://econs.online/articles/coffee-br ... abotnikov/



ну і нагадаю що в провакцинованих місцях вже маски знімають а прихильники природнього імунітету скоро по аусвайсам в магазин ходитимуть удачі в отриманні антитіл. ЗОЖ хіба що не померти допоможе -ну і нагадаю що в провакцинованих місцях вже маски знімають а прихильники природнього імунітету скоро по аусвайсам в магазин ходитимуть IgA Повідомлень: 901 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40764077407840794080> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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