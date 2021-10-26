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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4077407840794080> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103 Мені вже зробили щеплення 58% 60 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 103 Додано: Сер 27 жов, 2021 12:38 Starikan написав: flyman написав: Starikan написав: Сегодня +734 смерти

Догоняем северо-восточного соседа (правда, с учетом их лживой статистики)

Может, какой-то баг ворлдметра.

Например, он за сегодняшний день сильно изменил вчерашние цифры с 23 до 14 тыс заболевших.

Вечером посмотрим. Сегодня +734 смертиДогоняем северо-восточного соседа (правда, с учетом их лживой статистики)Может, какой-то баг ворлдметра.Например, онсильно изменилцифры с 23 до 14 тыс заболевших.Вечером посмотрим. чому тоді в нас тільки червона зона лише в кількох областях, а тоді, при попередній хвилі, червона була майже вся правобережна Україна?

хоча, в мене є пояснення, і вже раз писав, що області, де минулого року макс. захворюваності зараз пасуть задніх, бо є природній імунітет,

а рекорди б"ють ті області, яких ковід оминув чому тоді в нас тільки червона зона лише в кількох областях, а тоді, при попередній хвилі, червона була майже вся правобережна Україна?хоча, в мене є пояснення, і вже раз писав, що області, де минулого року макс. захворюваності зараз пасуть задніх, бо є природній імунітет,а рекорди б"ють ті області, яких ковід оминув

Усе може бути, ніхто не заперечує наявність природній імунітет.

Але для остаточного висновку треба провести серйозний статистичний аналіз.



Крім того, центральна влада передала відповідальність на місця, а місцеві керівники не дуже заінтересовані у введенні локдаунів.

Приклад - Харків. Там вже студенти ХПІ обіцяють оголосити страйк, якщо інститут повністю не перейде на онлайн, а ректорат тягне (хоча більшість вишів вже перейшли). Усе може бути, ніхто не заперечує наявність природній імунітет.Але для остаточного висновку треба провести серйозний статистичний аналіз.Крім того, центральна влада передала відповідальність на місця, а місцеві керівники не дуже заінтересовані у введенні локдаунів.Приклад - Харків. Там вже студенти ХПІ обіцяють оголосити страйк, якщо інститут повністю не перейде на онлайн, а ректорат тягне (хоча більшість вишів вже перейшли).

Ситуация быстро меняется и вчерашний посыл flyman о "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит.

При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине.

А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах. Ситуация быстро меняется и вчерашний посыло "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит.При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине.А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах. ЛАД 2 Повідомлень: 20187 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4902 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:38 ЛАД написав: ЛАД написав: Я смотрю наши свежие данные здесь - https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19#! и по ворлдметру, но не по общей таблице, а открываю отдельно Украину. Там, вроде, не меняется. Во всяком случае, не замечал. Я смотрю наши свежие данные здесь -и по ворлдметру, но не по общей таблице, а открываю отдельно Украину. Там, вроде, не меняется. Во всяком случае, не замечал. Прошу прощения, сначала не понял, что Вы говорите о вчерашних данных за позавчера.

Честно говоря, не особо обращаю внимание на наши цифры по новым случаям. Они абсолютно не показательны. Сравнивать их с цифрами по другим странам не имеет смысла при нашем количестве тестов. На них ещё как-то можно смотреть разве что для оценки динамики процесса в Украине. И то скорее качественной, чем количественной. Прошу прощения, сначала не понял, что Вы говорите о вчерашних данных за позавчера.Честно говоря, не особо обращаю внимание на наши цифры по новым случаям. Они абсолютно не показательны. Сравнивать их с цифрами по другим странам не имеет смысла при нашем количестве тестов. На них ещё как-то можно смотреть разве что для оценки динамики процесса в Украине. И то скорее качественной, чем количественной.

Это верно, я сам больше обращаю внимание на смертельные случаи.

На "западе" бесплатно протестироваться до недавнего времени можно было, грубо говоря, чуть ли не в любом газетном киоске Это верно, я сам больше обращаю внимание на смертельные случаи.На "западе" бесплатно протестироваться до недавнего времени можно было, грубо говоря, чуть ли не в любом газетном киоске Starikan 2 Повідомлень: 18422 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2272 раз. Подякували: 3015 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:39 _hunter написав: Да я у него yama, Вы уже не первый раз пишете этот бред.

Но объясните хоть раз.

...

Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колется

То ли ответа нет, а признать это по религиозным причинам стесняется, то ли реально тупой троллинг... Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колетсяТо ли ответа нет, а признать это по религиозным причинам стесняется, то ли реально тупой троллинг... что спрашивал ? я уже раз пять развернуто отвечал что спрашивал ? я уже раз пять развернуто отвечал yama Повідомлень: 3932 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7895 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:40 flyman написав: zРадио написав: По поводу зубов - никогда не жалейте на них денег. Кариес - одна из самых распространенных, но недооцененных причин низкоинтенсивного системного воспаления, на которое организм реагирует, среди прочего, уплотнением стенки сосудов, что со временем приводит к болезням кровообращения и сокращает нам годы жизни.



Известно об этом не так давно (особенно, у нас), поэтому врачи старой школы не всегда в курсе и не уделяют проблеме большого внимания По поводу зубов - никогда не жалейте на них денег. Кариес - одна из самых распространенных, но недооцененных причин низкоинтенсивного системного воспаления, на которое организм реагирует, среди прочего, уплотнением стенки сосудов, что со временем приводит к болезням кровообращения и сокращает нам годы жизни.Известно об этом не так давно (особенно, у нас), поэтому врачи старой школы не всегда в курсе и не уделяют проблеме большого внимания

так це і єжу понятно, якщо щось гниє в роті, то і до мозгу близько, і пряма дорога до шлунку ...

і тільки недавно врачі взнали, що карієс це опасно ... я офігєваю, дорогая редакція так це і єжу понятно, якщо щось гниє в роті, то і до мозгу близько, і пряма дорога до шлунку ...і тільки недавно врачі взнали, що карієс це опасно ... я офігєваю, дорогая редакція



Вот только не надо умничать. Кариес может быть и обычной деминерализацией. А что гниет в ротовой полости, так это бактерии, задерживаемые миндалинами. Но удали миндалины, и ты получишь более частые проникновения инфекций в бронхи, легкие и ЖКТ.



В общем, пользоваться нужно достижениями доказательной медицины, а не народными средствами и догадками сомнительного происхождения. Связь между кариесом и низкоинтенсивным системным воспалением наука доказала относительно недавно. И если раньше даже кардиологи не могли связать одно с другим, то сейчас об отдаленных последствиях знает любой стоматолог, обновляющий свои знания хотя бы раз в 5 лет.



А твой пример показывает, насколько нарид далек от понимания, что если что-то тревожит, нужно обращаться к врачам, а не мольфарам Вот только не надо умничать. Кариес может быть и обычной деминерализацией. А что гниет в ротовой полости, так это бактерии, задерживаемые миндалинами. Но удали миндалины, и ты получишь более частые проникновения инфекций в бронхи, легкие и ЖКТ.В общем, пользоваться нужно достижениями доказательной медицины, а не народными средствами и догадками сомнительного происхождения. Связь между кариесом и низкоинтенсивным системным воспалением наука доказала относительно недавно. И если раньше даже кардиологи не могли связать одно с другим, то сейчас об отдаленных последствиях знает любой стоматолог, обновляющий свои знания хотя бы раз в 5 лет.А твой пример показывает, насколько нарид далек от понимания, что если что-то тревожит, нужно обращаться к врачам, а не мольфарам zРадио

Повідомлень: 11438 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2659 раз. Подякували: 5795 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:42 Libo написав: Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение. Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение. не надо меня принудительно спасать . Я ж не кричал " СПАСИТЕЕЕЕ !!! " повторюсь в 25 раз для возраста до 50-60 без серьезных хронических заболеваний ковид не страшнее чем обычное ОРЗ. не надо меня принудительно спасать . Я ж не кричал " СПАСИТЕЕЕЕ !!! "повторюсь в 25 раз для возраста до 50-60 без серьезных хронических заболеваний ковид не страшнее чем обычное ОРЗ. yama Повідомлень: 3932 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7895 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:43 flyman написав: Hotab написав: По своему окружению могу судить, что кто интересуется хоть немного больше,чем что бы пожрать или выпить, те в подавляющем большинстве ширнутые. В отказе в основном темные приземлённые люди. По своему окружению могу судить, что кто интересуется хоть немного больше,чем что бы пожрать или выпить, те в подавляющем большинстве ширнутые. В отказе в основном темные приземлённые люди.

я вже зРадіо писав, в чому кореляція, тому що більше ЗОЖ рятує, чим вколотий шмурдяк я вже зРадіо писав, в чому кореляція, тому що більше ЗОЖ рятує, чим вколотий шмурдяк



Зрадио далеко не так "плоско" об этом писал, как ты его перевираешь Зрадио далеко не так "плоско" об этом писал, как ты его перевираешь zРадио

Повідомлень: 11438 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2659 раз. Подякували: 5795 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:43 yama написав: _hunter написав: Да я у него yama, Вы уже не первый раз пишете этот бред.

Но объясните хоть раз.

...

Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колется

То ли ответа нет, а признать это по религиозным причинам стесняется, то ли реально тупой троллинг... Да я у него уже раза два или три спрашивал -- не колетсяТо ли ответа нет, а признать это по религиозным причинам стесняется, то ли реально тупой троллинг... что спрашивал ? я уже раз пять развернуто отвечал что спрашивал ? я уже раз пять развернуто отвечал

Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны". Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны". _hunter Повідомлень: 5236 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:43 ЛАД написав: Ситуация быстро меняется и вчерашний посыл flyman о "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит.

При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине.

А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах. Ситуация быстро меняется и вчерашний посыло "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит.При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине.А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах.

як варіант "знайомі акурта із Запоріжжя" привезли з Туреччини як варіант "знайомі акурта із Запоріжжя" привезли з Туреччини flyman

Повідомлень: 26366 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:47 justit написав: antey1969 написав: Мне в общем то семейник не нужен Мне в общем то семейник не нужен Аналогично.

У нового я еще ни разу и не был.

Семейник полезен в том, что отправит к "бесплатному" профильному спецу.

Херово то, что "бесплатный" ждет, что мол "ну сколько можно столько и дайте"

А я очень не люблю такую постановку вопроса.

Скажите сколько и все.

p.s. Я наверное излишне нагнетаю, и, возможно это не в каждой поликлинике так. Аналогично.У нового я еще ни разу и не был.Семейник полезен в том, что отправит к "бесплатному" профильному спецу.Херово то, что "бесплатный" ждет, что мол "ну сколько можно столько и дайте"А я очень не люблю такую постановку вопроса.Скажите сколько и все.p.s. Я наверное излишне нагнетаю, и, возможно это не в каждой поликлинике так.

Нагнетаете. Не в каждой гос.поликлинике так. Сейчас приходится ходить и к семейному, и к спецу (зав. отд.). Никаких намеков.



В гос. клинике, конечно, иначе. Нагнетаете. Не в каждойтак. Сейчас приходится ходить и к семейному, и к спецу (зав. отд.). Никаких намеков., конечно, иначе. Starikan 2 Повідомлень: 18422 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2272 раз. Подякували: 3015 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 12:56 justit написав: Libo написав: justit написав: У ж не про Америку писал Посмотрел за вас. У вас страховка на зубы стоит от 400 грн. до 9 тыщ грн.

Я так понял, зависит от суммы покрытия.

https://parasol.ua/medicine/result Посмотрел за вас. У вас страховка на зубы стоит от 400 грн. до 9 тыщ грн.Я так понял, зависит от суммы покрытия. У кого у нас?

В моем городе стоматологи за cash работают.

Никто мне не будет зубы сверлить если я не оплачу сразу

Может в Киеве все иначе, я не знаю. У кого у нас?В моем городе стоматологи за cash работают.Никто мне не будет зубы сверлить если я не оплачу сразуМожет в Киеве все иначе, я не знаю.

А вы в каком городе?

Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что).

Стоматолог и протезист.

Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу.

Обслуживают и людей со страховкой. А вы в каком городе?Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что).Стоматолог и протезист.Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу.Обслуживают и людей со страховкой. Starikan 2 Повідомлень: 18422 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2272 раз. Подякували: 3015 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4077407840794080> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52