Starikan написав:Сегодня +734 смерти Догоняем северо-восточного соседа (правда, с учетом их лживой статистики) Может, какой-то баг ворлдметра. Например, он за сегодняшний день сильно изменил вчерашние цифры с 23 до 14 тыс заболевших. Вечером посмотрим.
чому тоді в нас тільки червона зона лише в кількох областях, а тоді, при попередній хвилі, червона була майже вся правобережна Україна? хоча, в мене є пояснення, і вже раз писав, що області, де минулого року макс. захворюваності зараз пасуть задніх, бо є природній імунітет, а рекорди б"ють ті області, яких ковід оминув
Усе може бути, ніхто не заперечує наявність природній імунітет. Але для остаточного висновку треба провести серйозний статистичний аналіз.
Крім того, центральна влада передала відповідальність на місця, а місцеві керівники не дуже заінтересовані у введенні локдаунів. Приклад - Харків. Там вже студенти ХПІ обіцяють оголосити страйк, якщо інститут повністю не перейде на онлайн, а ректорат тягне (хоча більшість вишів вже перейшли).
Ситуация быстро меняется и вчерашний посыл flyman о "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит. При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине. А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах.
Прошу прощения, сначала не понял, что Вы говорите о вчерашних данных за позавчера. Честно говоря, не особо обращаю внимание на наши цифры по новым случаям. Они абсолютно не показательны. Сравнивать их с цифрами по другим странам не имеет смысла при нашем количестве тестов. На них ещё как-то можно смотреть разве что для оценки динамики процесса в Украине. И то скорее качественной, чем количественной.
Это верно, я сам больше обращаю внимание на смертельные случаи. На "западе" бесплатно протестироваться до недавнего времени можно было, грубо говоря, чуть ли не в любом газетном киоске
zРадио написав:По поводу зубов - никогда не жалейте на них денег. Кариес - одна из самых распространенных, но недооцененных причин низкоинтенсивного системного воспаления, на которое организм реагирует, среди прочего, уплотнением стенки сосудов, что со временем приводит к болезням кровообращения и сокращает нам годы жизни.
Известно об этом не так давно (особенно, у нас), поэтому врачи старой школы не всегда в курсе и не уделяют проблеме большого внимания
так це і єжу понятно, якщо щось гниє в роті, то і до мозгу близько, і пряма дорога до шлунку ... і тільки недавно врачі взнали, що карієс це опасно ... я офігєваю, дорогая редакція
Вот только не надо умничать. Кариес может быть и обычной деминерализацией. А что гниет в ротовой полости, так это бактерии, задерживаемые миндалинами. Но удали миндалины, и ты получишь более частые проникновения инфекций в бронхи, легкие и ЖКТ.
В общем, пользоваться нужно достижениями доказательной медицины, а не народными средствами и догадками сомнительного происхождения. Связь между кариесом и низкоинтенсивным системным воспалением наука доказала относительно недавно. И если раньше даже кардиологи не могли связать одно с другим, то сейчас об отдаленных последствиях знает любой стоматолог, обновляющий свои знания хотя бы раз в 5 лет.
А твой пример показывает, насколько нарид далек от понимания, что если что-то тревожит, нужно обращаться к врачам, а не мольфарам
Hotab написав:По своему окружению могу судить, что кто интересуется хоть немного больше,чем что бы пожрать или выпить, те в подавляющем большинстве ширнутые. В отказе в основном темные приземлённые люди.
я вже зРадіо писав, в чому кореляція, тому що більше ЗОЖ рятує, чим вколотий шмурдяк
Зрадио далеко не так "плоско" об этом писал, как ты его перевираешь
ЛАД написав:Ситуация быстро меняется и вчерашний посыл flyman о "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит. При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине. А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах.
як варіант "знайомі акурта із Запоріжжя" привезли з Туреччини
antey1969 написав: Мне в общем то семейник не нужен
Аналогично. У нового я еще ни разу и не был. Семейник полезен в том, что отправит к "бесплатному" профильному спецу. Херово то, что "бесплатный" ждет, что мол "ну сколько можно столько и дайте" А я очень не люблю такую постановку вопроса. Скажите сколько и все. p.s. Я наверное излишне нагнетаю, и, возможно это не в каждой поликлинике так.
Нагнетаете. Не в каждой гос.поликлинике так. Сейчас приходится ходить и к семейному, и к спецу (зав. отд.). Никаких намеков.
У кого у нас? В моем городе стоматологи за cash работают. Никто мне не будет зубы сверлить если я не оплачу сразу Может в Киеве все иначе, я не знаю.
А вы в каком городе? Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что). Стоматолог и протезист. Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу. Обслуживают и людей со страховкой.