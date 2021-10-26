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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4077407840794080

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 103
Мені вже зробили щеплення
58%
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Не вірю в ефективність вакцин
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Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
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Найближчим часом планую вакцинацію
2%
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Ще в роздумах
8%
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Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні


1 з 1000 не хворівших може захворіти? В абсолютному відношенні обл. 4 знизу по к-ті нових хворих. Відносна к-ть низька, вдвічі менша як по державі, але медична галузь і до цього не готова. Садовий он доповідав, що мають свій кисень і т.д., а це фінансові питання, які Прикарпаття не осилило.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:00

yama ну вы можете повторять это сколько угодно, я могу повторять другое, исходя из своего опыта смертей вокруг. Давайте все же исходить из официальной позиции ВОЗ, например?
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:19

  Ой+ написав:1 з 1000 не хворівших може захворіти?


може звичайно але не такими темпами щоб вводити червону зону. місяць тому все ж було нормально що ж зараз пішло не так?
а от якщо нема колективного імунітету то це якраз очікуваний результат
IgA
 
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