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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59
IgA написав:
80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні
1 з 1000 не хворівших може захворіти? В абсолютному відношенні обл. 4 знизу по к-ті нових хворих. Відносна к-ть низька, вдвічі менша як по державі, але медична галузь і до цього не готова. Садовий он доповідав, що мають свій кисень і т.д., а це фінансові питання, які Прикарпаття не осилило.
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Ой+
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:00
yama ну вы можете повторять это сколько угодно, я могу повторять другое, исходя из своего опыта смертей вокруг. Давайте все же исходить из официальной позиции ВОЗ, например?
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BìnhAutoDat
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:19
Ой+ написав:
1 з 1000 не хворівших може захворіти?
може звичайно але не такими темпами щоб вводити червону зону. місяць тому все ж було нормально що ж зараз пішло не так?
а от якщо нема колективного імунітету то це якраз очікуваний результат
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IgA
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