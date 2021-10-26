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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4077407840794080 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104 Мені вже зробили щеплення 59% 61 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 104 Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире IgA написав: 80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні 80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні



1 з 1000 не хворівших може захворіти? В абсолютному відношенні обл. 4 знизу по к-ті нових хворих. Відносна к-ть низька, вдвічі менша як по державі, але медична галузь і до цього не готова. Садовий он доповідав, що мають свій кисень і т.д., а це фінансові питання, які Прикарпаття не осилило. 1 з 1000 не хворівших може захворіти? В абсолютному відношенні обл. 4 знизу по к-ті нових хворих. Відносна к-ть низька, вдвічі менша як по державі, але медична галузь і до цього не готова. Садовий он доповідав, що мають свій кисень і т.д., а це фінансові питання, які Прикарпаття не осилило. Ой+

Повідомлень: 4608 З нами з: 19.04.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 13:00 yama ну вы можете повторять это сколько угодно, я могу повторять другое, исходя из своего опыта смертей вокруг. Давайте все же исходить из официальной позиции ВОЗ, например? BìnhAutoDat Повідомлень: 57 З нами з: 10.09.21 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 13:19 Ой+ написав: 1 з 1000 не хворівших може захворіти? 1 з 1000 не хворівших може захворіти?



може звичайно але не такими темпами щоб вводити червону зону. місяць тому все ж було нормально що ж зараз пішло не так?

а от якщо нема колективного імунітету то це якраз очікуваний результат може звичайно але не такими темпами щоб вводити червону зону. місяць тому все ж було нормально що ж зараз пішло не так?а от якщо нема колективного імунітету то це якраз очікуваний результат IgA Повідомлень: 901 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 13:29 justit написав: Libo написав: justit написав: У ж не про Америку писал Посмотрел за вас. У вас страховка на зубы стоит от 400 грн. до 9 тыщ грн.

Я так понял, зависит от суммы покрытия.

https://parasol.ua/medicine/result Посмотрел за вас. У вас страховка на зубы стоит от 400 грн. до 9 тыщ грн.Я так понял, зависит от суммы покрытия. У кого у нас?

В моем городе стоматологи за cash работают.

Никто мне не будет зубы сверлить если я не оплачу сразу

Может в Киеве все иначе, я не знаю. У кого у нас?В моем городе стоматологи за cash работают.Никто мне не будет зубы сверлить если я не оплачу сразуМожет в Киеве все иначе, я не знаю.

А вы в каком городе?

Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что).

Стоматолог и протезист.

Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу.

Обслуживают и людей со страховкой. А вы в каком городе?Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что).Стоматолог и протезист.Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу.Обслуживают и людей со страховкой. Starikan 2 Повідомлень: 18423 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2273 раз. Подякували: 3015 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 13:37 flyman написав: ЛАД написав: Ситуация быстро меняется и вчерашний посыл flyman о "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит.

При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине.

А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах. Ситуация быстро меняется и вчерашний посыло "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит.При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине.А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах.

як варіант "знайомі акурта із Запоріжжя" привезли з Туреччини як варіант "знайомі акурта із Запоріжжя" привезли з Туреччини

Согласен, и это тоже. И тоже чаще в крупных городах. Согласен, и это тоже. И тоже чаще в крупных городах. ЛАД 2 Повідомлень: 20190 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4902 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 13:45 О ценах на зубы.

Знаю пример

- нижняя челюсть - 4 штифта (импланта) и на них съёмный протез;

- верхняя челюсть - несъёмный мост на несколько передних зубов и съёмный протез на все боковые.

Всё это стоило примерно 5-6 тыс. у.е. Правда, несколько лет назад. ЛАД 2 Повідомлень: 20190 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4902 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 14:26 Комиссия специалистов при Федеральном агентстве по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) официально рекомендовала делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer детям 5-11 лет.



Заседание комиссии прошло в ночь на среду, 27 октября (по израильскому времени). 17 экспертов высказались за это решение, один воздержался.



На обсуждение были представлены результаты эксперимента, проведенные Pfizer, из которых следовало, что при меньшей, чем у взрослых, дозе (75 процентов) вакцина от коронавируса защищает детей на 90,7 процента. В дальнейшем может идти речь о том, чтобы еще уменьшить дозу. При этом у детей наблюдались такие же, как у взрослых, побочные эффекты местного характера. Системных побочных эффектов, затрагивающих весь организм, не зафиксировано.



«Преимущества вакцинирования перевешивают связанные с ним риски», – заявил вице-президент Pfizer по исследованию и новым разработкам доктор Уильям Грубер. По мнению Грубера, зимой ситуация может обостриться, что делает принятое экспертами решение особенно актуальным.

https://detaly.co.il/17-za-odin-vozderzhalsya-eksperty-fda-odobrili-vaktsinirovanie-detej/ ЛАД 2 Повідомлень: 20190 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4902 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 14:27 yama написав: Libo написав: Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение. Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение. не надо меня принудительно спасать . Я ж не кричал " СПАСИТЕЕЕЕ !!! " повторюсь в 25 раз для возраста до 50-60 без серьезных хронических заболеваний ковид не страшнее чем обычное ОРЗ. не надо меня принудительно спасать . Я ж не кричал " СПАСИТЕЕЕЕ !!! "повторюсь в 25 раз для возраста до 50-60 без серьезных хронических заболеваний ковид не страшнее чем обычное ОРЗ.



та ви можете хоч скільки разів це казати, але справа в тому, що ваша думка по даному питанню нікого не цікавить. а не цікавить вона тому, що вона нічого не варта, в порівнянні з думкою тих, хто має відповідну освіту та досвід я і вже навіть не питаю, звідки у вас така думка та ви можете хоч скільки разів це казати, але справа в тому, що ваша думка по даному питанню нікого не цікавить. а не цікавить вона тому, що вона нічого не варта, в порівнянні з думкою тих, хто має відповідну освіту та досвідя і вже навіть не питаю, звідки у вас така думка wild.tomcat Повідомлень: 1054 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 14:37 _hunter написав: Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны". Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".

1) массовость (большой - максимальный охват)

2) принуждение

3) бесплатность ( бесплатный сыр только в мышеловке), да я понимаю с налогов.

4) четкий учет вакцинированных чем ( в плоть до номера партии вакцины ) и когда ( отсутствие анонимности )

5) сертификация и деление на вакцинированных и не вакцинированных

6) реклама ( хороший товар в рекламе не нуждается)

7) не прозрачность гос. закупки

8 ) централизованная гос.закупка и не большой перечень поставщиков\производителей, как следствие отсутствие в розничных аптечных сетях

9) новая технология изготовления , принципиально новый тип вакцин

10) отсутствие в Украине (лабораторий) возможности проверить соответствие состава заявленному

11) ложь с самого начала и нагнетание страха - запрет гулять в парках

12) противоречивые мысли научного сообщества и медиков насчет вакцинации, нет единства мнений

13) цензура в интернете по поводу ковид на общемировом уровне ( соц сети и т.п.) 1) массовость (большой - максимальный охват)2) принуждение3) бесплатность ( бесплатный сыр только в мышеловке), да я понимаю с налогов.4) четкий учет вакцинированных чем ( в плоть до номера партии вакцины ) и когда ( отсутствие анонимности )5) сертификация и деление на вакцинированных и не вакцинированных6) реклама ( хороший товар в рекламе не нуждается)7) не прозрачность гос. закупки8 ) централизованная гос.закупка и не большой перечень поставщиков\производителей, как следствие отсутствие в розничных аптечных сетях9) новая технология изготовления , принципиально новый тип вакцин10) отсутствие в Украине (лабораторий) возможности проверить соответствие состава заявленному11) ложь с самого начала и нагнетание страха - запрет гулять в парках12) противоречивые мысли научного сообщества и медиков насчет вакцинации, нет единства мнений13) цензура в интернете по поводу ковид на общемировом уровне ( соц сети и т.п.) Востаннє редагувалось yama в Сер 27 жов, 2021 14:49, всього редагувалось 2 разів. yama Повідомлень: 3933 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7895 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4077407840794080 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7814 11337466

Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52