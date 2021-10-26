IgA написав:80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні
1 з 1000 не хворівших може захворіти? В абсолютному відношенні обл. 4 знизу по к-ті нових хворих. Відносна к-ть низька, вдвічі менша як по державі, але медична галузь і до цього не готова. Садовий он доповідав, що мають свій кисень і т.д., а це фінансові питання, які Прикарпаття не осилило.
У кого у нас? В моем городе стоматологи за cash работают. Никто мне не будет зубы сверлить если я не оплачу сразу Может в Киеве все иначе, я не знаю.
А вы в каком городе? Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что). Стоматолог и протезист. Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу. Обслуживают и людей со страховкой.
ЛАД написав:Ситуация быстро меняется и вчерашний посыл flyman о "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит. При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине. А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах.
як варіант "знайомі акурта із Запоріжжя" привезли з Туреччини
Согласен, и это тоже. И тоже чаще в крупных городах.
О ценах на зубы. Знаю пример - нижняя челюсть - 4 штифта (импланта) и на них съёмный протез; - верхняя челюсть - несъёмный мост на несколько передних зубов и съёмный протез на все боковые. Всё это стоило примерно 5-6 тыс. у.е. Правда, несколько лет назад.
Комиссия специалистов при Федеральном агентстве по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) официально рекомендовала делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer детям 5-11 лет.
Заседание комиссии прошло в ночь на среду, 27 октября (по израильскому времени). 17 экспертов высказались за это решение, один воздержался.
На обсуждение были представлены результаты эксперимента, проведенные Pfizer, из которых следовало, что при меньшей, чем у взрослых, дозе (75 процентов) вакцина от коронавируса защищает детей на 90,7 процента. В дальнейшем может идти речь о том, чтобы еще уменьшить дозу. При этом у детей наблюдались такие же, как у взрослых, побочные эффекты местного характера. Системных побочных эффектов, затрагивающих весь организм, не зафиксировано.
«Преимущества вакцинирования перевешивают связанные с ним риски», – заявил вице-президент Pfizer по исследованию и новым разработкам доктор Уильям Грубер. По мнению Грубера, зимой ситуация может обостриться, что делает принятое экспертами решение особенно актуальным.
Libo написав: Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение.
не надо меня принудительно спасать . Я ж не кричал " СПАСИТЕЕЕЕ !!! " повторюсь в 25 раз для возраста до 50-60 без серьезных хронических заболеваний ковид не страшнее чем обычное ОРЗ.
та ви можете хоч скільки разів це казати, але справа в тому, що ваша думка по даному питанню нікого не цікавить. а не цікавить вона тому, що вона нічого не варта, в порівнянні з думкою тих, хто має відповідну освіту та досвід я і вже навіть не питаю, звідки у вас така думка
_hunter написав:Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".
1) массовость (большой - максимальный охват) 2) принуждение 3) бесплатность ( бесплатный сыр только в мышеловке), да я понимаю с налогов. 4) четкий учет вакцинированных чем ( в плоть до номера партии вакцины ) и когда ( отсутствие анонимности ) 5) сертификация и деление на вакцинированных и не вакцинированных 6) реклама ( хороший товар в рекламе не нуждается) 7) не прозрачность гос. закупки 8 ) централизованная гос.закупка и не большой перечень поставщиков\производителей, как следствие отсутствие в розничных аптечных сетях 9) новая технология изготовления , принципиально новый тип вакцин 10) отсутствие в Украине (лабораторий) возможности проверить соответствие состава заявленному 11) ложь с самого начала и нагнетание страха - запрет гулять в парках 12) противоречивые мысли научного сообщества и медиков насчет вакцинации, нет единства мнений 13) цензура в интернете по поводу ковид на общемировом уровне ( соц сети и т.п.)
Востаннє редагувалось yama в Сер 27 жов, 2021 14:49, всього редагувалось 2 разів.