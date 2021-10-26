RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4077407840794080

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
Мені вже зробили щеплення
59%
61
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:80% іммуних людей при 87% оцінці для досягнення колективного імунітету значить що 20% хворіти будуть поступово без навантаження на лікарні


1 з 1000 не хворівших може захворіти? В абсолютному відношенні обл. 4 знизу по к-ті нових хворих. Відносна к-ть низька, вдвічі менша як по державі, але медична галузь і до цього не готова. Садовий он доповідав, що мають свій кисень і т.д., а це фінансові питання, які Прикарпаття не осилило.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4608
З нами з: 19.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:00

yama ну вы можете повторять это сколько угодно, я могу повторять другое, исходя из своего опыта смертей вокруг. Давайте все же исходить из официальной позиции ВОЗ, например?
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 57
З нами з: 10.09.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:19

  Ой+ написав:1 з 1000 не хворівших може захворіти?


може звичайно але не такими темпами щоб вводити червону зону. місяць тому все ж було нормально що ж зараз пішло не так?
а от якщо нема колективного імунітету то це якраз очікуваний результат
IgA
 
Повідомлень: 901
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:29

  justit написав:
  Libo написав:
  justit написав:У ж не про Америку писал
Посмотрел за вас. У вас страховка на зубы стоит от 400 грн. до 9 тыщ грн.
Я так понял, зависит от суммы покрытия.
https://parasol.ua/medicine/result
У кого у нас?
В моем городе стоматологи за cash работают.
Никто мне не будет зубы сверлить если я не оплачу сразу :)
Может в Киеве все иначе, я не знаю.

А вы в каком городе?
Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что).
Стоматолог и протезист.
Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу.
Обслуживают и людей со страховкой.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18423
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2273 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:37

  flyman написав:
  ЛАД написав:Ситуация быстро меняется и вчерашний посыл flyman о "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит.
При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине.
А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах.

як варіант "знайомі акурта із Запоріжжя" привезли з Туреччини

Согласен, и это тоже. И тоже чаще в крупных городах.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20190
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4902 раз.
Подякували: 4530 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:45

О ценах на зубы.
Знаю пример
- нижняя челюсть - 4 штифта (импланта) и на них съёмный протез;
- верхняя челюсть - несъёмный мост на несколько передних зубов и съёмный протез на все боковые.
Всё это стоило примерно 5-6 тыс. у.е. Правда, несколько лет назад.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20190
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4902 раз.
Подякували: 4530 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:26

Комиссия специалистов при Федеральном агентстве по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) официально рекомендовала делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer детям 5-11 лет.

Заседание комиссии прошло в ночь на среду, 27 октября (по израильскому времени). 17 экспертов высказались за это решение, один воздержался.

На обсуждение были представлены результаты эксперимента, проведенные Pfizer, из которых следовало, что при меньшей, чем у взрослых, дозе (75 процентов) вакцина от коронавируса защищает детей на 90,7 процента. В дальнейшем может идти речь о том, чтобы еще уменьшить дозу. При этом у детей наблюдались такие же, как у взрослых, побочные эффекты местного характера. Системных побочных эффектов, затрагивающих весь организм, не зафиксировано.

«Преимущества вакцинирования перевешивают связанные с ним риски», – заявил вице-президент Pfizer по исследованию и новым разработкам доктор Уильям Грубер. По мнению Грубера, зимой ситуация может обостриться, что делает принятое экспертами решение особенно актуальным.

https://detaly.co.il/17-za-odin-vozderzhalsya-eksperty-fda-odobrili-vaktsinirovanie-detej/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20190
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4902 раз.
Подякували: 4530 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:27

  yama написав:
  Libo написав: Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение. :?
не надо меня принудительно спасать . Я ж не кричал " СПАСИТЕЕЕЕ !!! " :) повторюсь в 25 раз для возраста до 50-60 без серьезных хронических заболеваний ковид не страшнее чем обычное ОРЗ.


та ви можете хоч скільки разів це казати, але справа в тому, що ваша думка по даному питанню нікого не цікавить. а не цікавить вона тому, що вона нічого не варта, в порівнянні з думкою тих, хто має відповідну освіту та досвід :wink: я і вже навіть не питаю, звідки у вас така думка :mrgreen:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4077407840794080
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7814 11337489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 20:52
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1431)
27.10.2021 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron