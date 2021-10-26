У кого у нас? В моем городе стоматологи за cash работают. Никто мне не будет зубы сверлить если я не оплачу сразу Может в Киеве все иначе, я не знаю.
А вы в каком городе? Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что). Стоматолог и протезист. Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу. Обслуживают и людей со страховкой.
ЛАД написав:Ситуация быстро меняется и вчерашний посыл flyman о "кількох областях" и "природнім імунітеті" сегодня уже не звучит. При прошлых волнах при сегодняшней заболеваемости и смертности, уже был бы полный локдаун по всей Украине. А то, что волна идёт не с запада, тоже легко объяснить без всякого "природнього імунітету". Тогда приехали на праздники заробитчане с Польши и привезли нам вирус. Сейчас такого нет. И, естественно, эпидемия быстрее разворачивается в крупных городах.
як варіант "знайомі акурта із Запоріжжя" привезли з Туреччини
Согласен, и это тоже. И тоже чаще в крупных городах.
О ценах на зубы. Знаю пример - нижняя челюсть - 4 штифта (импланта) и на них съёмный протез; - верхняя челюсть - несъёмный мост на несколько передних зубов и съёмный протез на все боковые. Всё это стоило примерно 5-6 тыс. у.е. Правда, несколько лет назад.
Комиссия специалистов при Федеральном агентстве по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) официально рекомендовала делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer детям 5-11 лет.
Заседание комиссии прошло в ночь на среду, 27 октября (по израильскому времени). 17 экспертов высказались за это решение, один воздержался.
На обсуждение были представлены результаты эксперимента, проведенные Pfizer, из которых следовало, что при меньшей, чем у взрослых, дозе (75 процентов) вакцина от коронавируса защищает детей на 90,7 процента. В дальнейшем может идти речь о том, чтобы еще уменьшить дозу. При этом у детей наблюдались такие же, как у взрослых, побочные эффекты местного характера. Системных побочных эффектов, затрагивающих весь организм, не зафиксировано.
«Преимущества вакцинирования перевешивают связанные с ним риски», – заявил вице-президент Pfizer по исследованию и новым разработкам доктор Уильям Грубер. По мнению Грубера, зимой ситуация может обостриться, что делает принятое экспертами решение особенно актуальным.
Libo написав: Вам просто предложили спастись и защитить ваше окружение.
не надо меня принудительно спасать . Я ж не кричал " СПАСИТЕЕЕЕ !!! " повторюсь в 25 раз для возраста до 50-60 без серьезных хронических заболеваний ковид не страшнее чем обычное ОРЗ.
та ви можете хоч скільки разів це казати, але справа в тому, що ваша думка по даному питанню нікого не цікавить. а не цікавить вона тому, що вона нічого не варта, в порівнянні з думкою тих, хто має відповідну освіту та досвід я і вже навіть не питаю, звідки у вас така думка
budivelnik Далі власні допуски а - імунітет не безрозмірний, а тому вакцинація не збільшує сам імунітет б - в такому разі , загострення проти однієї хвороби - створює дірки через які полізуть інші хвороби 3 Так як в світі за всю історію людства не було ситуації коли 100% населення переорієнтовувало свій імунітет проти однієї і такої ж зарази у всьому світі...то ймовірність прорива через імунітет людської популяції якоїсь іншої зарази зростає в рази.
Это камень в сторону yama, который, по его словам, ежегодно прививается от гриппа Это его иммунитет из-за вакцинации от гриппа ухудшается, и у него через "дырки" начинаются другие болезни
А если серьезно, то из этих ваших допусков следует, что все (или почти все) украинцы (и вы в том числе) давно умерли бы, т.к. их (и вас) начиная с раннего детства прививали от оспы, полиомиелита, кори, дифтерии и т.д.
Оглянитесь, если вокруг есть люди, ваши допуски неверны, если вы единственный человек в Украине, ваши допуски верны.
Ви тільки читаєте - чи деколи думаєте що прочитали? 1 Одночасна Вакцинація 1% від чогось конкретного - нічим не загрожує популяції в цілому.Максимум одночасно проблеми виникнуть в цього 1%. Тобто це те що робить яма - вакцинується від грипу..і одночсно з ним від грипу вакцинується ще 0,01% українців.... Точно так само по плановим вакцинам....на протязі року вакцинується тільки 1-1,5% населення України...при чому один раз і розтягнуто по року...тобто в місяць вакцинується 0,1-0,2% від загальної кількості населення що України що світу. 2 Зовсім інше - це на протязі року а - вакцинувати 60-90% б - кожних 3-6 місяців пітримувати попереднє вакцинування бустерною дозою....
Одне діло коли дірка створюється в 0,01-1%....зовсім інше коли в 60-90%... Це хоч ясно?
budivelnik написав:Одне діло коли дірка створюється в 0,01-1%....зовсім інше коли в 60-90%... Це хоч ясно?
Не ясно. Т.з. "дірки" в імунітеті не "можливо створюються", як в ситуації після вакцинації, а саме якраз "точно створюються" постійно у багатьох людей, навіть у більшої кількості, ніж 40 тис вакцинованих на добу. Сотні тисяч людей щодня перемерзають ,вийшовши на вулицю (восени, взимку) або купаючись у річці (влітку). Не доспали, перевтомились на роботі, отримали стрес. І це, повторюю, не 40 тис вакцинованих в день, а в рази більше. Якби ці "дірки" приводили до важких наслідків, населення б вимерло. Коротше чергова видумка переляканого вакцинацією будівельника. Дивно, "сміливі" щодня нам розказують про свої страхи. То Яма про свої бубенцы, тепер "математик" про "дірки". Вони дійсно "сміливі", чи просто узурпувати собі це звання?? Здається прийшов час навести лад в термінології))