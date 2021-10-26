Додано: Сер 27 жов, 2021 16:24

ЛАД написав: И тут некоторые пишут о "зашуганих і перестрашених" ваксах!

И развивают такие же бредовые идеи. И тут некоторые пишут о "зашуганих і перестрашених" ваксах!И развивают такие же бредовые идеи.

А може перевіримо хто брєдить а хто знає що пише?1 Брєд - це спроба ощасливити( в данному випадку вилікувати) всіх.2 Брєд - це постановка завідомо не виконуваних завдань ( в нашому випадку за 6 місяців(термін дії вакцини) вакцинувати 100%А тепер подивимось що не брєд...я зе-влада, в мене падає рейтинг.....80% населення проти вакцинації.1 Спочатку згадую принцип2 Брєдовики запропонують поділити на вакцинаторів і антиваксів...і той хто послухає - програє3 Я запропоную поділити на групи30 млн осіб - до 60 років=22 млн не вакцинованих10 млн осіб -після60років=8 млн не вакцинованих4 Вийду на ТБ і заявлюШановні громадяни , під тиском фармацептичних компаній Заході і Сходу( крайнім можна зробити і Супрун з Порошенко було б бажання...) -ми зробили велику помилку змусивши вакцинуватись примусово групу до 60 років яка і так практично не хворіє від ковіду і не навантажує нашу медичну систему....Ми хочемо її виправити і всім провакцинованим пропонуємо виплатити по 1000 грн моральної компенсації...( результат 22 млн тих хто не хотів вакцинуватись+ 4 млн провакцинованих - збільшують ваш електорат...тобто рейтинг вверх5 Тепер по групі 60+(розділяй й володарюй)Ми дуже переживаємо за цю групу в якій 90% всіх смертей і госпіталізацій від ковіду...тому ми просимоа - всіх старших 60 років провакцинуватись і за першу дозу виплатимо 500 грн , за другу 1000 грн - відповідальний міністр фінансівб - всіх родичів в кого є особи старше 60+ -провести розяснювальну роботу з своїми батьками/бабусями з поясненням що вакцинація допоможе старшим вижити..а молодші не втратять робочі місця на час локдауну - відповідальні сімейні лікарів - заборонити пересування в транспорті всіх в групі60+ до моменту поки в цій групі рівень вакцинації не сягне 50-70% з 16-00 до 12-00 наступного дня - відповідальний міністр мвс...( в цій групі буде мінус 8 млн голосів виборців, яких змусять вакцинуватись)Як бачите , все що описане - все прагматично і правильно+створить можливість зменшення пікових навантажень..і не зменшить загальну кількість смертей.