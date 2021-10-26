А чуть меньше кликбейта и чуть больше сути -- для тех, кто не смотрит кликбейтные ролики на тыТрубе -- можно? -- Алэ што?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 16:19
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А може перевіримо хто брєдить а хто знає що пише?
1 Брєд - це спроба ощасливити( в данному випадку вилікувати) всіх.
2 Брєд - це постановка завідомо не виконуваних завдань ( в нашому випадку за 6 місяців(термін дії вакцини) вакцинувати 100%
А тепер подивимось що не брєд...
я зе-влада, в мене падає рейтинг.....80% населення проти вакцинації.
1 Спочатку згадую принцип
Розділяй та володарюй.....
2 Брєдовики запропонують поділити на вакцинаторів і антиваксів...і той хто послухає - програє
3 Я запропоную поділити на групи
30 млн осіб - до 60 років=22 млн не вакцинованих
10 млн осіб -після60років=8 млн не вакцинованих
4 Вийду на ТБ і заявлю
Шановні громадяни , під тиском фармацептичних компаній Заході і Сходу( крайнім можна зробити і Супрун з Порошенко було б бажання...) -ми зробили велику помилку змусивши вакцинуватись примусово групу до 60 років яка і так практично не хворіє від ковіду і не навантажує нашу медичну систему....
Ми хочемо її виправити і всім провакцинованим пропонуємо виплатити по 1000 грн моральної компенсації...
( результат 22 млн тих хто не хотів вакцинуватись+ 4 млн провакцинованих - збільшують ваш електорат...тобто рейтинг вверх
5 Тепер по групі 60+
(розділяй й володарюй)
Ми дуже переживаємо за цю групу в якій 90% всіх смертей і госпіталізацій від ковіду...тому ми просимо
а - всіх старших 60 років провакцинуватись і за першу дозу виплатимо 500 грн , за другу 1000 грн - відповідальний міністр фінансів
б - всіх родичів в кого є особи старше 60+ -провести розяснювальну роботу з своїми батьками/бабусями з поясненням що вакцинація допоможе старшим вижити..а молодші не втратять робочі місця на час локдауну - відповідальні сімейні лікарі
в - заборонити пересування в транспорті всіх в групі60+ до моменту поки в цій групі рівень вакцинації не сягне 50-70% з 16-00 до 12-00 наступного дня - відповідальний міністр мвс...
( в цій групі буде мінус 8 млн голосів виборців, яких змусять вакцинуватись)
Як бачите , все що описане - все прагматично і правильно+створить можливість зменшення пікових навантажень..і не зменшить загальну кількість смертей.
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:30
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Будивельнык,а у вас коса на голове, или велосипед под задницей? Или и то, и другое?
Дешёвый популизм наше все.
И правда, странно. Вот он ключ к электорату. Как с бляхерами, купи голоса в ущерб справедливости и держ.бюджету, и красавчик. Ан-нет!! Может потому,что тут цена популизма не просто деньги,а жизни и здоровье??
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:37
Этот кравец говорит конченные вещи. При чем в остальных сферах (привычных юристам) он нормальный, а значит либо у него вавка в отвечающем за новые знания участке мозга, либо он понял что выгодне следовать желаниям масс и не важно насколько они тупые.
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:38
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
1 Можна діяти як дурні....яскравий приклад -вакцинація....Законів понаприймали , штрафи понавводили..а в результаті пшик.....
2 Чим більший дурень - тим швидше він доростає до дурня в квадраті пробуючи ще сильніше закрутити гайки....
Крутити він то крутить..от тільки різьба штука така що може й зірватись.
Це вже вивчили вожді срср і бандюкович
3 Можна діяти як розумний
а - визначаєш що хочеш
б - враховуєш чужу думку
в - отримуєш результат.
Чомусь мої працівники вакциновані на 80%..а в Державі навпаки.
Чому - не задумувались?
Чому я зміг ДОМОВИТИСЬ з своїми..а Держава з її репресивним апаратом - не ШМАГЛА?
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:40
Slx , только ленивый не хайпует на этой теме. А быть "против системы" - это вообще жыр для юрыстов. Образ этакого борцуна за права несчастных людей.
Потому что бунтарь только в интернете на диване. А как только потребовали жёстко,все,сдулся. Как и сотни тысяч других, еженедельно обновляющие рекорды вакцинирований.
С нашим вильнолюдем надо большой дилдо и крепкие яелы, они только такое понимают. Сразу бегут выполнять. В отличии от европейцев (включая шведов и немцев) которых Будивельнык любит приводить в пример, наши сами осознанно ничего не делают. Потому никогда не будут европейцами.Если вообще "будут". На этом свете. Тот самый случай, когда тупость убивает.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 жов, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:46
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:54
От цікаво
Яка логіка правильніша?
Дурня - який вважає що треба виконувати тільки вимоги сильніших...але при цьому бути серед найбідніших
Чи диванного стратега - який вміє повернути собі на користь як виконання так і не виконання чужих вимог в залежностівід власних інтересів..і ця стратегія приводить його до більш багатих...
Відповіді приймаються як від принципово бідних ..так і потенційно багатих.
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:58
Хвилиночку))
Де ж жорстко-то на мільйонера?!
250 грн. день))
Виявилося достатньо для наче "бунтаря" й борця, який бачить і розкриває загрозу для нації від вакцінації.
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