RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40794080408140824083>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
Мені вже зробили щеплення
59%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Яка логіка правильніша

Та логика,которая привела страны к наименьшим потерям человеческих жизней.
Эрэфия лидер потерь. Мы по их стопам идем. РБ засекретила данные, видимо нет успеха. Привитые страны погасили на уровень плинтуса свою ковидную смертнтсть.
А меряться лично со мной членом - не рекомендую. Можешь проиграть. Тем более в интернете мы тут все олигархи. Только вместо 250 грн в день колем вакцыну-вбывцю и ездим на китайской машине. :lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 15.02.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:02

Не бачити далі власного носу - це якраз одна з ознак зашуганого..
1 Всі країни,які досягли якогось успіху діяли по алгоритму
Спочатку вакцинація в групах 60+...
Після виходу на рівень 60 і більше відсотків в цій групі - переходили до більш молодших
2 Будівельник пропонує
Спочатку провакцинуйте групу 60+...а потім побачимо....

То в чому мій алгоритм відмінний від тих хто успішний в боротьбі з ковідом?
У нас то
20% провакцинованих в групі 60+
і 30 % провакцинованих в групі 30 мінус....

То хто там що вякає про алгоритми?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25202
З нами з: 15.01.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:04

  budivelnik написав:Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки


самокритично.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:06

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
самокритично.
Тутешні вакцинатори ,навіть не в стані зрозуміти що пропонують ті..які не потрапили під вплив ЗМІ і мають свою думку...
Ще раз до недалекого оболваненого...
Чим моя пропозиція про обовязкову першочергову вакцинацію групи 60+...відрізняється від того що робили Англія,Італія,Ізраїль,Франція,Німеччина?

Нічим?
То хто самокритичний а хто просто дурень?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25202
З нами з: 15.01.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Всі країни,які досягли якогось успіху діяли по алгоритму
Спочатку вакцинація в групах 60+...

Именно такой алгоритм был и в Украине,незашуганый олигарх,испугавшийся первой же пресс-конференции Садового :lol: и ширнул вакцыну-вбывцю.
Вот только усилиями в том числе и мамкиного олигарха наши пенсионеры, в отличии от европейских,н куда не пошли. Потому что "звичайний грип" кричали строитель, а Флер с Вкладчиками поддакивали. Вот и результат.
А сейчас нагнули и все бегут.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 15.02.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:07

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
самокритично.
Тутешні вакцинатори ,навіть не в стані зрозуміти що пропонують ті..які не потрапили під вплив ЗМІ і мають свою думку...
Ще раз до недалекого оболваненого...
Чим моя пропозиція про обовязкову першочергову вакцинацію групи 60+...відрізняється від того що робили Англія,Італія,Ізраїль,Франція,Німеччина?

Нічим?
То хто самокритичний а хто просто дурень?


хамидло
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  wild.tomcat написав:хамидло
Тобто проти цього
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
1 Можна діяти як дурні....яскравий приклад -вакцинація....Законів понаприймали , штрафи понавводили..а в результаті пшик.....
2 Чим більший дурень - тим швидше він доростає до дурня в квадраті пробуючи ще сильніше закрутити гайки....
Крутити він то крутить..от тільки різьба штука така що може й зірватись.
Це вже вивчили вожді срср і бандюкович
3 Можна діяти як розумний
а - визначаєш що хочеш
б - враховуєш чужу думку
в - отримуєш результат.

Чомусь мої працівники вакциновані на 80%..а в Державі навпаки.
Чому - не задумувались?
Чому я зміг ДОМОВИТИСЬ з своїми..а Держава з її репресивним апаратом - не ШМАГЛА?
Сказати нічого...
То що там про самокритичність?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25202
З нами з: 15.01.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:11

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:хамидло
Тобто проти цього
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
1 Можна діяти як дурні....яскравий приклад -вакцинація....Законів понаприймали , штрафи понавводили..а в результаті пшик.....
2 Чим більший дурень - тим швидше він доростає до дурня в квадраті пробуючи ще сильніше закрутити гайки....
Крутити він то крутить..от тільки різьба штука така що може й зірватись.
Це вже вивчили вожді срср і бандюкович
3 Можна діяти як розумний
а - визначаєш що хочеш
б - враховуєш чужу думку
в - отримуєш результат.

Чомусь мої працівники вакциновані на 80%..а в Державі навпаки.
Чому - не задумувались?
Чому я зміг ДОМОВИТИСЬ з своїми..а Держава з її репресивним апаратом - не ШМАГЛА?
Сказати нічого...
То що там про самокритичність?


звісно є що сказати - коли щось там про дурнів пишеться, не завадило б в дзеркало подивитися, може саме їх там і побачите :wink:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  wild.tomcat написав:хамидло

Не переживайте. С такой линией поведения он ненадолго с нами. Своевременно показывайте это модератору соответствующей кнопочкой,он "пошепчет" нашего "успішного".

  Hotab написав:Именно такой алгоритм был и в Украине


Причем ещё тогда,когда строители и иже с ними ещё не переобулись, и кричали, что вообще никого колоть не надо. Смертей нет , то хвыли, обычные сопли.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 жов, 2021 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 15.02.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:13

На думку одного тутешнього вакцинатора-літуна
Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...
винуватий в тому що Україна почала з вакцинації групи 60+...але потім злякалась будівельника з флер і перейшла на вакцинацію по принципу
вакцинуємо для галочки....
Від такого логічного висновку - в нього голова ще не закрутилась?
З іншого боку
А що заважає зараз , послухатись Будівельника і повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25202
З нами з: 15.01.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 40794080408140824083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, phantom_systems і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7814 11350931
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 20:52
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2471)
27.10.2021 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.