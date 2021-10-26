|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:58
budivelnik написав:
Яка логіка правильніша
Та логика,которая привела страны к наименьшим потерям человеческих жизней.
Эрэфия лидер потерь. Мы по их стопам идем. РБ засекретила данные, видимо нет успеха. Привитые страны погасили на уровень плинтуса свою ковидную смертнтсть.
А меряться лично со мной членом - не рекомендую. Можешь проиграть. Тем более в интернете мы тут все олигархи. Только вместо 250 грн в день колем вакцыну-вбывцю и ездим на китайской машине.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5205
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:02
Не бачити далі власного носу - це якраз одна з ознак зашуганого..
1 Всі країни,які досягли якогось успіху діяли по алгоритму
Спочатку вакцинація в групах 60+...
Після виходу на рівень 60 і більше відсотків в цій групі - переходили до більш молодших
2 Будівельник пропонує
Спочатку провакцинуйте групу 60+...а потім побачимо....
То в чому мій алгоритм відмінний від тих хто успішний в боротьбі з ковідом?
У нас то
20% провакцинованих в групі 60+
і 30 % провакцинованих в групі 30 мінус....
То хто там що вякає про алгоритми?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25202
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:04
budivelnik написав:
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
самокритично.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:06
wild.tomcat написав: budivelnik написав:
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
самокритично.
Тутешні вакцинатори ,навіть не в стані зрозуміти що пропонують ті..які не потрапили під вплив ЗМІ і мають свою думку...
Ще раз до недалекого оболваненого...
Чим моя пропозиція про обовязкову першочергову вакцинацію групи 60+...відрізняється від того що робили Англія,Італія,Ізраїль,Франція,Німеччина?
Нічим?
То хто самокритичний а хто просто дурень?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25202
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:07
budivelnik написав:
1 Всі країни,які досягли якогось успіху діяли по алгоритму
Спочатку вакцинація в групах 60+...
Именно такой алгоритм был и в Украине,незашуганый олигарх,испугавшийся первой же пресс-конференции Садового
и ширнул вакцыну-вбывцю.
Вот только усилиями в том числе и мамкиного олигарха наши пенсионеры, в отличии от европейских,н куда не пошли. Потому что "звичайний грип" кричали строитель, а Флер с Вкладчиками поддакивали. Вот и результат.
А сейчас нагнули и все бегут.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5205
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:07
budivelnik написав: wild.tomcat написав: budivelnik написав:
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
самокритично.
Тутешні вакцинатори ,навіть не в стані зрозуміти що пропонують ті..які не потрапили під вплив ЗМІ і мають свою думку...
Ще раз до недалекого оболваненого...
Чим моя пропозиція про обовязкову першочергову вакцинацію групи 60+...відрізняється від того що робили Англія,Італія,Ізраїль,Франція,Німеччина?
Нічим?
То хто самокритичний а хто просто дурень?
хамидло
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:09
wild.tomcat написав:
хамидло
Тобто проти цього
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
1 Можна діяти як дурні....яскравий приклад -вакцинація....Законів понаприймали , штрафи понавводили..а в результаті пшик.....
2 Чим більший дурень - тим швидше він доростає до дурня в квадраті пробуючи ще сильніше закрутити гайки....
Крутити він то крутить..от тільки різьба штука така що може й зірватись.
Це вже вивчили вожді срср і бандюкович
3 Можна діяти як розумний
а - визначаєш що хочеш
б - враховуєш чужу думку
в - отримуєш результат.
Чомусь мої працівники вакциновані на 80%..а в Державі навпаки.
Чому - не задумувались?
Чому я зміг ДОМОВИТИСЬ з своїми..а Держава з її репресивним апаратом - не ШМАГЛА?
Сказати нічого...
То що там про самокритичність?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25202
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:11
budivelnik написав: wild.tomcat написав:
хамидло
Тобто проти цього
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
1 Можна діяти як дурні....яскравий приклад -вакцинація....Законів понаприймали , штрафи понавводили..а в результаті пшик.....
2 Чим більший дурень - тим швидше він доростає до дурня в квадраті пробуючи ще сильніше закрутити гайки....
Крутити він то крутить..от тільки різьба штука така що може й зірватись.
Це вже вивчили вожді срср і бандюкович
3 Можна діяти як розумний
а - визначаєш що хочеш
б - враховуєш чужу думку
в - отримуєш результат.
Чомусь мої працівники вакциновані на 80%..а в Державі навпаки.
Чому - не задумувались?
Чому я зміг ДОМОВИТИСЬ з своїми..а Держава з її репресивним апаратом - не ШМАГЛА?
Сказати нічого...
То що там про самокритичність?
звісно є що сказати - коли щось там про дурнів пишеться, не завадило б в дзеркало подивитися, може саме їх там і побачите
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:12
wild.tomcat написав:
хамидло
Не переживайте. С такой линией поведения он ненадолго с нами. Своевременно показывайте это модератору соответствующей кнопочкой,он "пошепчет" нашего "успішного".
Hotab написав:
Именно такой алгоритм был и в Украине
Причем ещё тогда,когда строители и иже с ними ещё не переобулись, и кричали, что вообще никого колоть не надо. Смертей нет , то хвыли, обычные сопли.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 жов, 2021 17:14, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5205
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:13
На думку одного тутешнього вакцинатора-літуна
Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...
винуватий в тому що Україна почала з вакцинації групи 60+...але потім злякалась будівельника з флер і перейшла на вакцинацію по принципу
вакцинуємо для галочки....
Від такого логічного висновку - в нього голова ще не закрутилась?
З іншого боку
А що заважає зараз , послухатись Будівельника і повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25202
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 2759 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7814
|11350980
|
|