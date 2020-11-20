wild.tomcat написав:не завадило б в дзеркало подивитися, може саме їх там і побачите
навіщо мені зеркало? я зараз вашу голову навиворіт в моніторі бачу бачу страхи бачу відсутність власної думки бачу нуль логічного мишлення...
І мені вас як і хотаба - дуже шкода...але я ж нічого з цим зробити не можу.все у ВАШИХ руках.
ПС Про кніпочки скарга і дії модераторів.. минулого разу я зробив все від мене залежне щоб мене блоканули на тиждень... я можу й сам самоблокуватись на тиждень /другий... от тільки для тупих вакцинаторів і зашуганих свідків ковіду....-це погано , так само як і для модераторів..
А тому я тільки що нахамив на мінімум три доби... тепер дивимось мене забанять на тиждень чи просто зітруть повідомлення?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 жов, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки 1 Можна діяти як дурні....яскравий приклад -вакцинація....Законів понаприймали , штрафи понавводили..а в результаті пшик..... 2 Чим більший дурень - тим швидше він доростає до дурня в квадраті пробуючи ще сильніше закрутити гайки.... Крутити він то крутить..от тільки різьба штука така що може й зірватись. Це вже вивчили вожді срср і бандюкович 3 Можна діяти як розумний а - визначаєш що хочеш б - враховуєш чужу думку в - отримуєш результат.
Чомусь мої працівники вакциновані на 80%..а в Державі навпаки. Чому - не задумувались? Чому я зміг ДОМОВИТИСЬ з своїми..а Держава з її репресивним апаратом - не ШМАГЛА?
Сказати нічого... То що там про самокритичність?
Да якже не змогла-то?!
Саме дії Держави по створенню несприятливих умов для роботи невакцінованим дали результат.
Навіть ваші казки про загрозу нації, непотрібність вакцінацією для молодих не пересилили цього.
Вся ваша домовленість з працівниками полягала в чому?))))) Запропонувати оплатити лівий папірець, проголосити, що вам важливий лише папірець. І ви заявляєте про свою РОЛЬ? ЦИРК...
budivelnik написав:повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?
Никуда "повертатись" не надо. От них никто и не отворачивался. Иди их надо вышкрябать из дома и притащить? Более того, ко многим желающим и домой приезжали. Надо только желать. Но благодаря усилиям наших дисидентов в том числе - не желают.
budivelnik написав:На думку одного тутешнього вакцинатора-літуна Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+... винуватий в тому що Україна почала з вакцинації групи 60+...але потім злякалась будівельника з флер і перейшла на вакцинацію по принципу вакцинуємо для галочки.... Від такого логічного висновку - в нього голова ще не закрутилась? З іншого боку А що заважає зараз , послухатись Будівельника і повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?
та ви хоч пробували задуматися, що в групі 90+ ( та і в інших вами пропонованих) протипоказань в силу віку і набутих хронічних хвороб значно більше ніж показань? там не те, що ризики вакцинації значно перевищують можливі профіти, їм ця вакцинація, в більшості, скоріше всього протипоказана. так і не шастають вони нікуди, вдома переважно сидять, а скоріше лежать. невже це так складно для розуміння?
wild.tomcat написав:не завадило б в дзеркало подивитися, може саме їх там і побачите
навіщо мені зеркало? я зараз вашу голову навиворіт в моніторі бачу бачу страхи бачу відсутність власної думки бачу нуль логічного мишлення...
І мені вас як і хотаба - дуже шкода...але я ж нічого з цим зробити не можу.все у ВАШИХ руках.
ПС Про кніпочки скарга і дії модераторів.. минулого разу я зробив все від мене залежне щоб мене блоканули на тиждень... я можу й сам самоблокуватись на тиждень /другий... от тільки для тупих вакцинаторів і зашуганих свідків ковіду....-це погано , так само як і для модераторів..
А тому я тільки що нахамив на мінімум три доби... тепер дивимось мене забанять на тиждень чи просто зітруть повідомлення?
budivelnik написав:На думку одного тутешнього вакцинатора-літуна Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+... винуватий в тому що Україна почала з вакцинації групи 60+...але потім злякалась будівельника з флер і перейшла на вакцинацію по принципу вакцинуємо для галочки.... Від такого логічного висновку - в нього голова ще не закрутилась? З іншого боку А що заважає зараз , послухатись Будівельника і повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?
От ви знов. Вам же Хотаб одразу нагадав ... назвавши Адміралясенкуй стосовно того, що похилих треба вакцинувати в першу чергу.
Ну а скільки разів вам він роз'яснював на негативний вплив-результат подібних вашим думок. А ви знов...
budivelnik написав:На думку одного тутешнього вакцинатора-літуна Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+... винуватий в тому що Україна почала з вакцинації групи 60+...але потім злякалась будівельника з флер і перейшла на вакцинацію по принципу вакцинуємо для галочки.... Від такого логічного висновку - в нього голова ще не закрутилась? З іншого боку А що заважає зараз , послухатись Будівельника і повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?
та ви хоч пробували задуматися, що в групі 90+ ( та і в інших вами пропонованих) протипоказань в силу віку і набутих хронічних хвороб значно більше ніж показань? там не те, що ризики вакцинації значно перевищують можливі профіти, їм ця вакцинація, в більшості, скоріше всього протипоказана. так і не шастають вони нікуди, вдома переважно сидять, а скоріше лежать. невже це так складно для розуміння?
Отже 60+ = 25% населення=82% смертей 0-60=75% населення =18% смертей.
Питання для третього класу середньої школи а -В якій з груп вакцинація дасть більший результат б - в скільки разів результат в кращій групі буде більший від результату в гіршій групі Питання для третього курсу ВУЗу де вигидніше витрачати гроші на вакцинацію а - в групі 60+ б - в групі 0-60 якщо 1 укол в групі 60+=18 в групі 0-60
Як тільки устаканите ці відповіді...переходьте до аналізу поточної ситуації а - скільки проведено вакцинувань в Україні б - якби всі вакцинування були проведені в групі 60+ - як змінилася б епідемситуація при тому що __________________________ефект від вакцинування будівельник заявляє__________2 рази Істребін заявляє_____________4 рази виробники вакцин заявляють___7 разів
budivelnik написав:минулого разу я зробив все від мене залежне щоб мене блоканули на тиждень...
От только не надо врать даже в таких мелочах. Перед собой то не стыдно?)) Иди стыд - это не о строителе?? Вы,нешановный, настолько истеричный, что теряете над собой контроль и далеко заходите, за что потом наказывают вас. Не надо здесь петь "это я сам с собой так управился". И не надо петь, что "вот захочу и уйду", ни разу такого не было и не будет. А вот посидеть в баньке за "дурні", "тупі" - это реально. Больше конструктивна, меньше хамства и удача придет))
detroytred написав:назвавши Адміралясенкуй стосовно того, що похилих треба вакцинувати в першу чергу
Самое интересное, что наш Адмирал собезьянничал у МОЗ эту идею гораздо позже. Когда дошло,что таки мрут. Сначала он долго отрицал сами смерти (все мрут от старости) и необходимость вакцинации.
Ромасик написав:ваксы, приготовиться!
Выпустили?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 жов, 2021 17:33, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...
20.11.2020
budivelnik написав:4 Станом на сьогодні шляхів два Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги 5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.
1. Вакцины дали в избытке. Но дисидентское движение сорвало вакцинацию. 2. Трупов намного больше 20 тыс в год , переболевания всех показало несостоятельность. На примере РФ.
Что ни опус , то ложь и глупость.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 жов, 2021 17:42, всього редагувалось 1 раз.