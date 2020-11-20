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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4080408140824083>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
Мені вже зробили щеплення
59%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:14

  wild.tomcat написав:не завадило б в дзеркало подивитися, може саме їх там і побачите
навіщо мені зеркало? я зараз вашу голову навиворіт в моніторі бачу
бачу страхи
бачу відсутність власної думки
бачу нуль логічного мишлення...

І мені вас як і хотаба - дуже шкода...але я ж нічого з цим зробити не можу.все у ВАШИХ руках.

ПС
Про кніпочки скарга і дії модераторів..
минулого разу я зробив все від мене залежне щоб мене блоканули на тиждень...
я можу й сам самоблокуватись на тиждень /другий...
от тільки для тупих вакцинаторів і зашуганих свідків ковіду....-це погано , так само як і для модераторів..

А тому
я тільки що нахамив на мінімум три доби...
тепер дивимось
мене забанять на тиждень чи просто зітруть повідомлення?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 жов, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:16

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:хамидло
Тобто проти цього
Є дурні які нічого не розуміють..але по всьому мають свої думки
1 Можна діяти як дурні....яскравий приклад -вакцинація....Законів понаприймали , штрафи понавводили..а в результаті пшик.....
2 Чим більший дурень - тим швидше він доростає до дурня в квадраті пробуючи ще сильніше закрутити гайки....
Крутити він то крутить..от тільки різьба штука така що може й зірватись.
Це вже вивчили вожді срср і бандюкович
3 Можна діяти як розумний
а - визначаєш що хочеш
б - враховуєш чужу думку
в - отримуєш результат.

Чомусь мої працівники вакциновані на 80%..а в Державі навпаки.
Чому - не задумувались?
Чому я зміг ДОМОВИТИСЬ з своїми..а Держава з її репресивним апаратом - не ШМАГЛА?
Сказати нічого...
То що там про самокритичність?

Да якже не змогла-то?!

Саме дії Держави по створенню несприятливих умов для роботи невакцінованим дали результат.

Навіть ваші казки про загрозу нації, непотрібність вакцінацією для молодих не пересилили цього.

Вся ваша домовленість з працівниками полягала в чому?)))))
Запропонувати оплатити лівий папірець, проголосити, що вам важливий лише папірець.
І ви заявляєте про свою РОЛЬ?
ЦИРК...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?


Никуда "повертатись" не надо. От них никто и не отворачивался.
Иди их надо вышкрябать из дома и притащить? Более того, ко многим желающим и домой приезжали. Надо только желать. Но благодаря усилиям наших дисидентов в том числе - не желают.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:18

  budivelnik написав:На думку одного тутешнього вакцинатора-літуна
Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...
винуватий в тому що Україна почала з вакцинації групи 60+...але потім злякалась будівельника з флер і перейшла на вакцинацію по принципу
вакцинуємо для галочки....
Від такого логічного висновку - в нього голова ще не закрутилась?
З іншого боку
А що заважає зараз , послухатись Будівельника і повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?


та ви хоч пробували задуматися, що в групі 90+ ( та і в інших вами пропонованих) протипоказань в силу віку і набутих хронічних хвороб значно більше ніж показань? там не те, що ризики вакцинації значно перевищують можливі профіти, їм ця вакцинація, в більшості, скоріше всього протипоказана. так і не шастають вони нікуди, вдома переважно сидять, а скоріше лежать. невже це так складно для розуміння?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:20

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:не завадило б в дзеркало подивитися, може саме їх там і побачите
навіщо мені зеркало? я зараз вашу голову навиворіт в моніторі бачу
бачу страхи
бачу відсутність власної думки
бачу нуль логічного мишлення...

І мені вас як і хотаба - дуже шкода...але я ж нічого з цим зробити не можу.все у ВАШИХ руках.

ПС
Про кніпочки скарга і дії модераторів..
минулого разу я зробив все від мене залежне щоб мене блоканули на тиждень...
я можу й сам самоблокуватись на тиждень /другий...
от тільки для тупих вакцинаторів і зашуганих свідків ковіду....-це погано , так само як і для модераторів..

А тому
я тільки що нахамив на мінімум три доби...
тепер дивимось
мене забанять на тиждень чи просто зітруть повідомлення?


ну генерал-прапорщик, не дати, не взяти....
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:21

  budivelnik написав:На думку одного тутешнього вакцинатора-літуна
Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...
винуватий в тому що Україна почала з вакцинації групи 60+...але потім злякалась будівельника з флер і перейшла на вакцинацію по принципу
вакцинуємо для галочки....
Від такого логічного висновку - в нього голова ще не закрутилась?
З іншого боку
А що заважає зараз , послухатись Будівельника і повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?

От ви знов.
Вам же Хотаб одразу нагадав ... назвавши Адміралясенкуй стосовно того, що похилих треба вакцинувати в першу чергу.

Ну а скільки разів вам він роз'яснював на негативний вплив-результат подібних вашим думок.
А ви знов...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:27

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:На думку одного тутешнього вакцинатора-літуна
Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...
винуватий в тому що Україна почала з вакцинації групи 60+...але потім злякалась будівельника з флер і перейшла на вакцинацію по принципу
вакцинуємо для галочки....
Від такого логічного висновку - в нього голова ще не закрутилась?
З іншого боку
А що заважає зараз , послухатись Будівельника і повернутись до початку..і почати з групи 90+..де 8% вакцинованих?
та ви хоч пробували задуматися, що в групі 90+ ( та і в інших вами пропонованих) протипоказань в силу віку і набутих хронічних хвороб значно більше ніж показань? там не те, що ризики вакцинації значно перевищують можливі профіти, їм ця вакцинація, в більшості, скоріше всього протипоказана. так і не шастають вони нікуди, вдома переважно сидять, а скоріше лежать. невже це так складно для розуміння?
Отже
60+ = 25% населення=82% смертей
0-60=75% населення =18% смертей.

Питання для третього класу середньої школи
а -В якій з груп вакцинація дасть більший результат
б - в скільки разів результат в кращій групі буде більший від результату в гіршій групі
Питання для третього курсу ВУЗу
де вигидніше витрачати гроші на вакцинацію
а - в групі 60+
б - в групі 0-60
якщо 1 укол в групі 60+=18 в групі 0-60

Як тільки устаканите ці відповіді...переходьте до аналізу поточної ситуації
а - скільки проведено вакцинувань в Україні
б - якби всі вакцинування були проведені в групі 60+ - як змінилася б епідемситуація при тому що
__________________________ефект від вакцинування
будівельник заявляє__________2 рази
Істребін заявляє_____________4 рази
виробники вакцин заявляють___7 разів
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:минулого разу я зробив все від мене залежне щоб мене блоканули на тиждень...

От только не надо врать даже в таких мелочах. Перед собой то не стыдно?)) Иди стыд - это не о строителе??
Вы,нешановный, настолько истеричный, что теряете над собой контроль и далеко заходите, за что потом наказывают вас. Не надо здесь петь "это я сам с собой так управился". И не надо петь, что "вот захочу и уйду", ни разу такого не было и не будет. А вот посидеть в баньке за "дурні", "тупі" - это реально.
Больше конструктивна, меньше хамства и удача придет))


  detroytred написав:назвавши Адміралясенкуй стосовно того, що похилих треба вакцинувати в першу чергу


Самое интересное, что наш Адмирал собезьянничал у МОЗ эту идею гораздо позже. Когда дошло,что таки мрут. Сначала он долго отрицал сами смерти (все мрут от старости) и необходимость вакцинации.

  Ромасик написав:ваксы, приготовиться!

Выпустили?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 жов, 2021 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:30

  Ромасик написав:
Столичные власти планируют разместить станции мобильной связи 5G на фонарных столбах Киева. Такое решение рассматривается для улучшения качества связи и передачи данных.
https://kievvlast.com.ua/news/na-fonarn ... tantsii-5g

ваксы, приготовиться! :D


на городі бузина, а києві дядько. (с) але чого ще можна було б чекати від покоління самокатчиків? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:40

Парад лжи и глупых несбывшихся прогнозов

  budivelnik написав:Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...


20.11.2020
  budivelnik написав:4 Станом на сьогодні шляхів два
Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України
Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги
5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.


1. Вакцины дали в избытке. Но дисидентское движение сорвало вакцинацию.
2. Трупов намного больше 20 тыс в год , переболевания всех показало несостоятельность. На примере РФ.

Что ни опус , то ложь и глупость.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 жов, 2021 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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