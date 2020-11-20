Hotab написав: budivelnik написав:
Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...
20.11.2020
budivelnik написав:
4 Станом на сьогодні шляхів два
Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України
Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги
5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.
1. Вакцины дали в избытке. Но дисидентское движение сорвало вакцинацию.
2. Трупов намного больше 20 тыс в год , переболевания всех показало несостоятельность. На примере РФ.
Что ни опус , то ложь и глупость.
Та отож.
Чисто поржати з прогнозу й оцінки Будівельника тоді й зараз:
*Вт 24 ноя, 2020 17:12
Поки тут мусолиться питання платності/безплатності вакцини, наша влада потихеньку отямилась і починає робити правильні кроки
1 Постійно збільшує койки з киснем...при чому-не ШВЛ а просто кисень , це і дешевше , і простіше, і швидше
2 З попереднього перебігу подій, влада побачила, що
а - приблизно 10% від захворівших потребують госпіталізації , а наявність кисню - взагалі лафа , бо дає можливість організму відносно просто і швидко справитись з інфекцією
б - перебування на койці з підведеним киснем триває приблизно 10 днів..
3 Таким чином, наявних вже сьогодні 25000 койок,дозволяють 25000-30000 щоденних заражень , а це приблизно 1 млн в місяць (виявлених)+парочка мільйонів не виявлених = повна природна імунізація на протязі 8-10 місців, без якоїсь критичної перевантаженості системи(дати маску з киснем - і дурень може, це не ШВЛ....)
пс
Пора опозиції переключатись на критику чогось іншого , бо через пару місяців Зеленський(не без підстав) заявить про перемогу над ковідом і при цьому зверне увагу всіх що це був його геніальний план...*Эпидемия коронавируса в мире
першу+чергу&sid=6f8ebd5037e92e9683273c3a18b0029e&start=23150
Имхо. Як він не втоне в цих потоках...