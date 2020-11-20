RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40794080408140824083>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
Мені вже зробили щеплення
59%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:41

  wild.tomcat написав:
  Ромасик написав:
Столичные власти планируют разместить станции мобильной связи 5G на фонарных столбах Киева. Такое решение рассматривается для улучшения качества связи и передачи данных.
https://kievvlast.com.ua/news/na-fonarn ... tantsii-5g

ваксы, приготовиться! :D


на городі бузина, а києві дядько. (с) але чого ще можна було б чекати від покоління самокатчиків? :mrgreen:

а вы до сих пор на брычке?
Вы знаете хоть одного самокатчика, погибшего от ковида??
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 27 жов, 2021 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
Заблокований
Повідомлень: 3278
З нами з: 30.03.15
Подякував: 680 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:51

  Hotab написав:2. Трупов намного больше 20 тыс в год , переболевания всех показало несостоятельность. На примере РФ.


Если всё так плохо, то уколизация до задницы - невозможно всё население Земли уколизировать раз в квартал, тут уже естественный отбор будет работать.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 389
З нами з: 26.06.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:53

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...


20.11.2020
  budivelnik написав:4 Станом на сьогодні шляхів два
Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України
Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги
5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.


1. Вакцины дали в избытке. Но дисидентское движение сорвало вакцинацию.
2. Трупов намного больше 20 тыс в год , переболевания всех показало несостоятельность. На примере РФ.

Что ни опус , то ложь и глупость.

Та отож.
Чисто поржати з прогнозу й оцінки Будівельника тоді й зараз:
*Вт 24 ноя, 2020 17:12

Поки тут мусолиться питання платності/безплатності вакцини, наша влада потихеньку отямилась і починає робити правильні кроки
1 Постійно збільшує койки з киснем...при чому-не ШВЛ а просто кисень , це і дешевше , і простіше, і швидше
2 З попереднього перебігу подій, влада побачила, що
а - приблизно 10% від захворівших потребують госпіталізації , а наявність кисню - взагалі лафа , бо дає можливість організму відносно просто і швидко справитись з інфекцією
б - перебування на койці з підведеним киснем триває приблизно 10 днів..
3 Таким чином, наявних вже сьогодні 25000 койок,дозволяють 25000-30000 щоденних заражень , а це приблизно 1 млн в місяць (виявлених)+парочка мільйонів не виявлених = повна природна імунізація на протязі 8-10 місців, без якоїсь критичної перевантаженості системи(дати маску з киснем - і дурень може, це не ШВЛ....)

пс
Пора опозиції переключатись на критику чогось іншого , бо через пару місяців Зеленський(не без підстав) заявить про перемогу над ковідом і при цьому зверне увагу всіх що це був його геніальний план...*
Эпидемия коронавируса в мирепершу+чергу&sid=6f8ebd5037e92e9683273c3a18b0029e&start=23150


Имхо. Як він не втоне в цих потоках...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24676
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 3227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:невозможно всё население Земли

1. Другие страны смогли быстро уколоть себя до 70-80%
2. Наша страна показала, что если есть желающие (ум у людей), то можно колоть и пару лямов в месяц. И темп только наростает. А если заодно закрыть рты антиваксам)))

3. Мне меньше всего интересно, уколет ли себя Африка.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5199
З нами з: 15.02.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:58

  Hotab написав:1. Другие страны смогли быстро уколоть себя до 70-80%


Каждый квартал 70% уколизировать до 2025 года?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 389
З нами з: 26.06.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:04

Что общего у стран-лузеров вакцинации? Подсказка - на "п" начинается, на "е" заканчивается

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11441
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2662 раз.
Подякували: 5799 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:06

  Hotab написав:Каждую неделю.


Каждую неделю 70% населения Земли? Impossible mission
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 389
З нами з: 26.06.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:09

  zРадио написав:Что общего у стран-лузеров вакцинации? Подсказка - на "п" начинается, на "е" заканчивается

просто в тех странах з/п выше и им легче купить сертификат за 150 евро.
Нашел на просторах тырнета (с) :mrgreen:
Ромасик
 
Заблокований
Повідомлень: 3278
З нами з: 30.03.15
Подякував: 680 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Что общего у стран-лузеров вакцинации? Подсказка - на "п" начинается, на "е" заканчивается
Кадило крутится-бабки мутятся
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6258
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:19

  Цитрин написав:
  Hotab написав:2. Трупов намного больше 20 тыс в год , переболевания всех показало несостоятельность. На примере РФ.


Если всё так плохо, то уколизация до задницы - невозможно всё население Земли уколизировать раз в квартал, тут уже естественный отбор будет работать.

який смисл грати в "гонку озброєнь" із вірусом?
тупо не вистачить ресурсів на це.

Це така гра, в яку можна зіграти один раз, щоб "налякати вірус".
Якщо це буде "repetetive game", то завідомо програшна стратегія, так як вірус мутуватиме швидше чим вироблятимуть нові вакцини.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 жов, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 40794080408140824083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7814 11356299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 20:52
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.