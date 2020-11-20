budivelnik написав:Будівельник який з самого початку казав що вакцинувати треба ТІЛЬКИ групу 60+...
20.11.2020
budivelnik написав:4 Станом на сьогодні шляхів два Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги 5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.
1. Вакцины дали в избытке. Но дисидентское движение сорвало вакцинацию. 2. Трупов намного больше 20 тыс в год , переболевания всех показало несостоятельность. На примере РФ.
Что ни опус , то ложь и глупость.
Та отож. Чисто поржати з прогнозу й оцінки Будівельника тоді й зараз: *Вт 24 ноя, 2020 17:12
Поки тут мусолиться питання платності/безплатності вакцини, наша влада потихеньку отямилась і починає робити правильні кроки 1 Постійно збільшує койки з киснем...при чому-не ШВЛ а просто кисень , це і дешевше , і простіше, і швидше 2 З попереднього перебігу подій, влада побачила, що а - приблизно 10% від захворівших потребують госпіталізації , а наявність кисню - взагалі лафа , бо дає можливість організму відносно просто і швидко справитись з інфекцією б - перебування на койці з підведеним киснем триває приблизно 10 днів.. 3 Таким чином, наявних вже сьогодні 25000 койок,дозволяють 25000-30000 щоденних заражень , а це приблизно 1 млн в місяць (виявлених)+парочка мільйонів не виявлених = повна природна імунізація на протязі 8-10 місців, без якоїсь критичної перевантаженості системи(дати маску з киснем - і дурень може, це не ШВЛ....)
пс Пора опозиції переключатись на критику чогось іншого , бо через пару місяців Зеленський(не без підстав) заявить про перемогу над ковідом і при цьому зверне увагу всіх що це був його геніальний план...* Эпидемия коронавируса в мирепершу+чергу&sid=6f8ebd5037e92e9683273c3a18b0029e&start=23150
1. Другие страны смогли быстро уколоть себя до 70-80% 2. Наша страна показала, что если есть желающие (ум у людей), то можно колоть и пару лямов в месяц. И темп только наростает. А если заодно закрыть рты антиваксам)))
3. Мне меньше всего интересно, уколет ли себя Африка.