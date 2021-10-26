https://www.youtube.com/watch?v=u9w0G0N3fLQ На Львовщине половина бюджетных предприятий, которые имеют свою котельную, не подписали с Нафтогазом договора даже по 17 грн/куб. И такая ситуация по всей стране. "Нафтогаз" изменил правила игры, а садики и школы сидят без тепла. Через пару дней прогноз мокрый снег.
Киев, ГолосUA, 21 октября 2021 ==== вакцинуватися тре, тоді холод не страшний, а діткам тре загартовуватися, а то будуть як тепличні овочі від чиха падати в обморок.
В Министерстве здравоохранения Украине объяснили, почему медиков не отнесли к социальным группам, для которых является обязательной вакцинация против коронавируса. Об этом Украинской правде рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр отметил, что медиков не отнесли к социальным группам, для которых прививка от коронавируса является обязательной, поскольку существует риск оставить небольшие райцентры без медпомощи.
flyman написав:https://www.youtube.com/watch?v=u9w0G0N3fLQ На Львовщине половина бюджетных предприятий, которые имеют свою котельную, не подписали с Нафтогазом договора даже по 17 грн/куб. И такая ситуация по всей стране. "Нафтогаз" изменил правила игры, а садики и школы сидят без тепла. Через пару дней прогноз мокрый снег.
Киев, ГолосUA, 21 октября 2021 ==== вакцинуватися тре, тоді холод не страшний, а діткам тре загартовуватися, а то будуть як тепличні овочі від чиха падати в обморок.
После ночных морозов придет потепление до +18: какой будет погода в Украине до конца недели 26 октября
ПС в утепленій квартирі Темп нижче 19 ще не опускалась і котел жодного разу не було потреби вмикати
Starikan написав:Нагнетаете. Не в каждой гос.поликлинике так. Сейчас приходится ходить и к семейному, и к спецу (зав. отд.). Никаких намеков.
В гос. клинике, конечно, иначе.
Так я сам сознался, что нагнетаю. Но это все - личный опыт и только.
Starikan написав:А вы в каком городе? Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что). Стоматолог и протезист. Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу. Обслуживают и людей со страховкой.
Я не в миллионнике. Небольшой городок и все. Стоматологов очень много. Не буду утверждать что никто по страховке не работает, но Если я гуглю "Медстраховка в <имя-города>", то ничего, кроме Туристической не нахожу. Вероятно до нас не доехали еще. Сам нигде не видел именно медстраховки. Только "Страхование жизни", там есть медицинская часть, но не зубы, и работает "сперва платишь все сам, а потом страховая возместит... наверное...", я вот еще не тестил.
По ценам. Простая пломба где-то 400-500 в среднем. Я не утверждал, что мега-дорого, но большинству все же это недоступно. Если нужно сразу 3-5 зубов полечить.
edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...
Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации. В поликлинику доктору наук не по чину.
Ну мне например в поликлинику ходить это "фу" Был с женой недавно. Сейчас какой год? 2021 Та вот внутри там точно так же как было в 1995-м (ну примерно) Я не противник СССР, что было, то было, но вот "прийти в поликлинику и окунуться в СССР" ну совсем не хочется больше.
по поводу поликлиники- у меня там недавно и медкарты не было, несколько лет назад наш военкомат решил всем пройти медкомиссию(в 50+ ) там меня и заставили её завести... а по поводу прививочного кабинета, всё оказалось очень просто - вход на 1 этаж и сразу кабинет практически в парке, с другой части поликлиники, и очередь 2 человека...