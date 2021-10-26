Додано: Сер 27 жов, 2021 18:49

Starikan написав: Нагнетаете. Не в каждой гос.поликлинике так. Сейчас приходится ходить и к семейному, и к спецу (зав. отд.). Никаких намеков.



В гос. клинике, конечно, иначе. Нагнетаете. Не в каждойтак. Сейчас приходится ходить и к семейному, и к спецу (зав. отд.). Никаких намеков., конечно, иначе.

Starikan написав: А вы в каком городе?

Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что).

Стоматолог и протезист.

Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу.

Обслуживают и людей со страховкой. А вы в каком городе?Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что).Стоматолог и протезист.Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу.Обслуживают и людей со страховкой.

Так я сам сознался, что нагнетаю.Но это все - личный опыт и только.Я не в миллионнике.Небольшой городок и все.Стоматологов очень много.Не буду утверждать что никто по страховке не работает, но Если я гуглю "Медстраховка в <имя-города>", то ничего, кроме Туристической не нахожу.Вероятно до нас не доехали еще.Сам нигде не видел именно медстраховки.Только "Страхование жизни", там есть медицинская часть, но не зубы, и работает "сперва платишь все сам, а потом страховая возместит... наверное...", я вот еще не тестил.По ценам. Простая пломба где-то 400-500 в среднем.Я не утверждал, что мега-дорого, но большинству все же это недоступно.Если нужно сразу 3-5 зубов полечить.