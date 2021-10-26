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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4080408140824083>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
Мені вже зробили щеплення
59%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:20

Звонил сегодня домой, в кинотеатре, где сделали пункт вакцинации очередь аж до дороги! А это метров 70. Житомирская область, один из райцентров.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.youtube.com/watch?v=u9w0G0N3fLQ
На Львовщине половина бюджетных предприятий, которые имеют свою котельную, не подписали с Нафтогазом договора даже по 17 грн/куб. И такая ситуация по всей стране. "Нафтогаз" изменил правила игры, а садики и школы сидят без тепла. Через пару дней прогноз мокрый снег.

Киев, ГолосUA, 21 октября 2021
====
вакцинуватися тре, тоді холод не страшний, а діткам тре загартовуватися, а то будуть як тепличні овочі від чиха падати в обморок.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:40

  fin написав:Звонил сегодня домой, в кинотеатре, где сделали пункт вакцинации очередь аж до дороги! А это метров 70. Житомирская область, один из райцентров.


тем временем врачи и персонал в ковидных больницах чего-то не хотят уколизироваться...

И МОЗ поясняет почему:
В Министерстве здравоохранения Украине объяснили, почему медиков не отнесли к социальным группам, для которых является обязательной вакцинация против коронавируса. Об этом Украинской правде рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что медиков не отнесли к социальным группам, для которых прививка от коронавируса является обязательной, поскольку существует риск оставить небольшие райцентры без медпомощи.


:)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:44

  flyman написав:https://www.youtube.com/watch?v=u9w0G0N3fLQ
На Львовщине половина бюджетных предприятий, которые имеют свою котельную, не подписали с Нафтогазом договора даже по 17 грн/куб. И такая ситуация по всей стране. "Нафтогаз" изменил правила игры, а садики и школы сидят без тепла. Через пару дней прогноз мокрый снег.

Киев, ГолосUA, 21 октября 2021
====
вакцинуватися тре, тоді холод не страшний, а діткам тре загартовуватися, а то будуть як тепличні овочі від чиха падати в обморок.

После ночных морозов придет потепление до +18: какой будет погода в Украине до конца недели
26 октября

ПС в утепленій квартирі Темп нижче 19 ще не опускалась і котел жодного разу не було потреби вмикати

Тому і школи і садки потрібно утеплювати
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Нагнетаете. Не в каждой гос.поликлинике так. Сейчас приходится ходить и к семейному, и к спецу (зав. отд.). Никаких намеков.

В гос. клинике, конечно, иначе.


Так я сам сознался, что нагнетаю.
Но это все - личный опыт и только. :?



  Starikan написав:А вы в каком городе?
Я в Харькове хожу уже очень давно в РЦСИ (коммерческая контора, если что).
Стоматолог и протезист.
Простая пломба - 300 грн. Металлокерамика 1800. Можно кешем, можно в кассу.
Обслуживают и людей со страховкой.


Я не в миллионнике.
Небольшой городок и все.
Стоматологов очень много.
Не буду утверждать что никто по страховке не работает, но Если я гуглю "Медстраховка в <имя-города>", то ничего, кроме Туристической не нахожу.
Вероятно до нас не доехали еще.
Сам нигде не видел именно медстраховки.
Только "Страхование жизни", там есть медицинская часть, но не зубы, и работает "сперва платишь все сам, а потом страховая возместит... наверное...", я вот еще не тестил.

По ценам. Простая пломба где-то 400-500 в среднем.
Я не утверждал, что мега-дорого, но большинству все же это недоступно.
Если нужно сразу 3-5 зубов полечить.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:50

  justit написав:
  ЛАД написав:
  edvardd написав:По поводу 2 пунктов вакцинации в Запорожье- жуткий свист...в каждой поликлинике работал прививочный кабинет, где простояв жуткую очередь в 2 человека можно было ширнуться, мало того по предприятиям ездили мобильные бригады... короче, кто хотел...

Человек, вероятно, имел ввиду 2 пункта массовой вакцинации.
В поликлинику доктору наук не по чину. :)


Ну мне например в поликлинику ходить это "фу"
Был с женой недавно.
Сейчас какой год? 2021
Та вот внутри там точно так же как было в 1995-м (ну примерно)
Я не противник СССР, что было, то было, но вот "прийти в поликлинику и окунуться в СССР" ну совсем не хочется больше.

по поводу поликлиники- у меня там недавно и медкарты не было, несколько лет назад наш военкомат решил всем пройти медкомиссию(в 50+ :shock: ) там меня и заставили её завести...
а по поводу прививочного кабинета, всё оказалось очень просто - вход на 1 этаж и сразу кабинет практически в парке, с другой части поликлиники, и очередь 2 человека...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:52

  flyman написав:який смисл грати в "гонку озброєнь" із вірусом?
тупо не вистачить ресурсів на це.

Це така гра, в яку можна зіграти один раз, щоб "налякати вірус".
Якщо це буде "repetetive game", то завідомо програшна стратегія, так як вірус мутуватиме швидше чим вироблятимуть нові вакцини.


В Європі зіграли і результати поки що норм, а в РФ та Україні грають в гонку трупів, виходить так собі
Якщо буде якщо, а те що є то вже є.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:00

  IgA написав:В Європі зіграли і результати поки що норм, а в РФ та Україні грають в гонку трупів, виходить так собі

Як на мене гонка трупів виходить дуже непогано. Але наріду пофіг на все, то ж взагалі норм.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:04

  akido написав:
  IgA написав:В Європі зіграли і результати поки що норм, а в РФ та Україні грають в гонку трупів, виходить так собі

Як на мене гонка трупів виходить дуже непогано. Але наріду пофіг на все, то ж взагалі норм.

та ясно, "народ не тот"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:та ясно, "народ не тот"

Той той
Пенсій менше потрібно буде платити
Менше голосів опоблоку і тд
У всьому є свої плюси
Ukrainian
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