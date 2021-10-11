Протесты врачей в Израиле стали почти ежегодным ритуалом. Их требования – сокращение рабочих часов в смену, улучшение условий труда, повышение заработной платы и так далее. Но на деле у всех протестов есть одна общая причина: профессиональное выгорание.

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Профессиональное выгорание среди врачей – явление, характерное не только для Израиля. Оно усиливается во всем западном мире, угрожая системе здравоохранения как раз в то время, когда она особенно нуждается в реформировании.



Различные опросы, опубликованные в последние годы, показали, что от 40 до 50 процентов врачей страдают от выгорания – на всех этапах своей карьеры и во всех областях специализации. Опрос, проведенный в Израиле в 2018 году среди работников системы здравоохранения, показал, что средний индекс эмоционального истощения составляет 3,57 (по шкале от 1 до 7, притом что уровень выше 3 требует срочного вмешательства). В аналогичном опросе среди сотрудников других секторов средний индекс составил 2,2

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По оценкам, сделанным в США, стоимость прямых потерь от выгорания врачей составляет 4,6 миллиарда долларов в год.



Кроме того, многие врачи отказываются от работы с пациентами ради руководящих или исследовательских должностей, а некоторые вообще уходят из профессии

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Корень проблемы выделили исследования двух американских психологов, Мэрилин Гаганы и Эдварда Дези. Они определили три фактора, которые влияют на мотивацию и удовлетворенность профессией: самостоятельность, чувство солидарности и компетентность. Эти факторы особенно важны для специалистов, которые выполняют сложные функции, требующие когнитивной гибкости, творческого подхода и решения важнейших проблем.



В современных системах здравоохранения самостоятельности врачей был нанесен смертельный ущерб из-за строгих административных ограничений. Солидарность, основанная на сотрудничестве между коллегами, сменилась жесткой конкуренцией. Профессиональная компетентность, которая выражалась в обширном объеме знаний, была заменена подчинением жестким протоколам.