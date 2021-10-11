В Моршині всього 4 239 людей. В перерахунку на душу, хворих на ковід не набагато менше, ніж в Україні. Коронавак, яким в Моршині було вакциновано 90% щеплених, захищає від захворювання десь на 60%, а від госпіталізацй і смерті до 90%, як і інші вакцини. Вакцинуйтесь, люди, не обов'язково РНК-вакцинами. Захист все одно буде.
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Протесты врачей в Израиле стали почти ежегодным ритуалом. Их требования – сокращение рабочих часов в смену, улучшение условий труда, повышение заработной платы и так далее. Но на деле у всех протестов есть одна общая причина: профессиональное выгорание. ......... Профессиональное выгорание среди врачей – явление, характерное не только для Израиля. Оно усиливается во всем западном мире, угрожая системе здравоохранения как раз в то время, когда она особенно нуждается в реформировании.
Различные опросы, опубликованные в последние годы, показали, что от 40 до 50 процентов врачей страдают от выгорания – на всех этапах своей карьеры и во всех областях специализации. Опрос, проведенный в Израиле в 2018 году среди работников системы здравоохранения, показал, что средний индекс эмоционального истощения составляет 3,57 (по шкале от 1 до 7, притом что уровень выше 3 требует срочного вмешательства). В аналогичном опросе среди сотрудников других секторов средний индекс составил 2,2 ...... По оценкам, сделанным в США, стоимость прямых потерь от выгорания врачей составляет 4,6 миллиарда долларов в год.
Кроме того, многие врачи отказываются от работы с пациентами ради руководящих или исследовательских должностей, а некоторые вообще уходят из профессии .......... Корень проблемы выделили исследования двух американских психологов, Мэрилин Гаганы и Эдварда Дези. Они определили три фактора, которые влияют на мотивацию и удовлетворенность профессией: самостоятельность, чувство солидарности и компетентность. Эти факторы особенно важны для специалистов, которые выполняют сложные функции, требующие когнитивной гибкости, творческого подхода и решения важнейших проблем.
В современных системах здравоохранения самостоятельности врачей был нанесен смертельный ущерб из-за строгих административных ограничений. Солидарность, основанная на сотрудничестве между коллегами, сменилась жесткой конкуренцией. Профессиональная компетентность, которая выражалась в обширном объеме знаний, была заменена подчинением жестким протоколам.
В США признали, что коронавирус SARS-CoV-2, вероятно, является результатом вирусной эволюции в природе, и он не был разработан как "биологическое оружие" или "генная инженерия". Такие выводы сделаны после долгих месяцев интенсивных исследований американскими учеными и расследователями происхождения пандемии "Ковид-19". Как передает китайский международный новостной телеканал CGTN, о результатах сообщил директор Национальных институтов здравоохранения National Institutes of Health (NIH) ведущий американский генетик Фрэнсис Селлерс Коллинз.
По его словам, вирус, скорее всего, исходит от природы и потенциально может передаваться напрямую людям или через неопознанных животных-хозяев. В своем заявлении специалист указал, что и американские спецслужбы согласились с этим. "Вирус не был разработан в качестве биологического оружия, и большинство агентств считают, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, не был создан с помощью генной инженерии", – пояснил Коллинз.
Директор NIH упомянул также, что распространение дезинформации по этому поводу продолжится, поскольку никто пока не дал окончательного ответа на вопрос о происхождении нового коронавируса. А это, по его мнению, "приносит больше вреда, чем пользы". Вместе с тем Коллинз заверил, что коронавирусы летучих мышей, проанализированные Уханьским институтом вирусологии в рамках гранта NIH, "генетически далеки" от SARS-CoV-2. И эти животные не могли вызвать пандемию коронавируса. "Любые утверждения об обратном явно ложны", – заявил Коллинз.
Руководитель NIH сослался на несколько других инфекционных заболеваний, все еще угрожающих человеческому обществу, и на выяснение происхождения которых также ушло много времени. Так, по его словам, ученым потребовалось 14 лет, чтобы определить местонахождение популяции летучих мышей, вирус которой вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. А истоки вспышки Эболы в 2014-м спустя семь лет все еще остаются неизвестными.
Жириновский признался, что за полтора года сделал семь прививок – шесть от ковида и одну от гриппа.
«Две — «Спутник», начали уменьшаться антитела — третий «Спутник». Через полгода уменьшаются тела — «Эпи-Вак», тоже две. Уменьшаются — третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить. Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остается. Если мы все с прививками — зараза ушла», — отметил лидер ЛДПР.
Жириновский признался, что за полтора года сделал семь прививок – шесть от ковида и одну от гриппа.
«Две — «Спутник», начали уменьшаться антитела — третий «Спутник». Через полгода уменьшаются тела — «Эпи-Вак», тоже две. Уменьшаются — третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить. Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остается. Если мы все с прививками — зараза ушла», — отметил лидер ЛДПР.