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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4079408040814082 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105 Мені вже зробили щеплення 59% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 105 Додано: Сер 27 жов, 2021 19:14 Ukrainian

Повідомлень: 10265 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 712 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 19:40 Ukrainian написав:

В Моршині всього 4 239 людей. В перерахунку на душу, хворих на ковід не набагато менше, ніж в Україні. Коронавак, яким в Моршині було вакциновано 90% щеплених, захищає від захворювання десь на 60%, а від госпіталізацй і смерті до 90%, як і інші вакцини.

Вакцинуйтесь, люди, не обов'язково РНК-вакцинами. Захист все одно буде. В Моршині всього 4 239 людей. В перерахунку на душу, хворих на ковід не набагато менше, ніж в Україні. Коронавак, яким в Моршині було вакциновано 90% щеплених, захищає від захворювання десь на 60%, а від госпіталізацй і смерті до 90%, як і інші вакцини.Вакцинуйтесь, люди, не обов'язково РНК-вакцинами. Захист все одно буде. lapay Повідомлень: 12254 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 19:50 Вкладчик1234 написав: Xenon написав: вопрос о наболевшем



человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.



НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе? вопрос о наболевшемчеловек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?

Делать 2 укола и бустер

Вакцинаторы говорят, что "это безопасТно" Делать 2 укола и бустерВакцинаторы говорят, что "это безопасТно"

Не надоело... как бы повежливее... болтать чепухой? Абы ляпнуть?

viewtopic.php?p=5322767#p5322767

yanyura писал:

Читайте оригинал Постановы, и вы будете знать, что

Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину

11 жовтня 2021

...

або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

...



https://moz.gov.ua/article/news/kabmin- ... -karantinu писал:Читайте оригинал Постановы, и вы будете знать, чтоКабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину11 жовтня 2021...або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);...... -karantinu Не надоело... как бы повежливее... болтать чепухой? Абы ляпнуть? ЛАД 2 Повідомлень: 20194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4904 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 20:48

Протесты врачей в Израиле стали почти ежегодным ритуалом. Их требования – сокращение рабочих часов в смену, улучшение условий труда, повышение заработной платы и так далее. Но на деле у всех протестов есть одна общая причина: профессиональное выгорание.

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Профессиональное выгорание среди врачей – явление, характерное не только для Израиля. Оно усиливается во всем западном мире, угрожая системе здравоохранения как раз в то время, когда она особенно нуждается в реформировании.



Различные опросы, опубликованные в последние годы, показали, что от 40 до 50 процентов врачей страдают от выгорания – на всех этапах своей карьеры и во всех областях специализации. Опрос, проведенный в Израиле в 2018 году среди работников системы здравоохранения, показал, что средний индекс эмоционального истощения составляет 3,57 (по шкале от 1 до 7, притом что уровень выше 3 требует срочного вмешательства). В аналогичном опросе среди сотрудников других секторов средний индекс составил 2,2

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По оценкам, сделанным в США, стоимость прямых потерь от выгорания врачей составляет 4,6 миллиарда долларов в год.



Кроме того, многие врачи отказываются от работы с пациентами ради руководящих или исследовательских должностей, а некоторые вообще уходят из профессии

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Корень проблемы выделили исследования двух американских психологов, Мэрилин Гаганы и Эдварда Дези. Они определили три фактора, которые влияют на мотивацию и удовлетворенность профессией: самостоятельность, чувство солидарности и компетентность. Эти факторы особенно важны для специалистов, которые выполняют сложные функции, требующие когнитивной гибкости, творческого подхода и решения важнейших проблем.



В современных системах здравоохранения самостоятельности врачей был нанесен смертельный ущерб из-за строгих административных ограничений. Солидарность, основанная на сотрудничестве между коллегами, сменилась жесткой конкуренцией. Профессиональная компетентность, которая выражалась в обширном объеме знаний, была заменена подчинением жестким протоколам.

https://detaly.co.il/vracham-postavili-diagnoz-professionalnoe-vygoranie/ Интересная статья. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 27 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4904 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 20:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ukrainian написав: Менше голосів опоблоку і тд Менше голосів опоблоку і тд

Офтопик, но.

У нас и молодежь нередко имеет дефицит ума. Шарии и прочая помойка в их головах.



Ну а что касается ПФ, то просто не тот масштаб. Даже если Ковид коснет 1% населения, это жалких 300-350 тыс в сравнении с 10+ лямов пенсионеров. Офтопик, но.У нас и молодежь нередко имеет дефицит ума. Шарии и прочая помойка в их головах.Ну а что касается ПФ, то просто не тот масштаб. Даже если Ковид коснет 1% населения, это жалких 300-350 тыс в сравнении с 10+ лямов пенсионеров. Hotab

Повідомлень: 5200 З нами з: 15.02.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 21:38 В США признали, что коронавирус SARS-CoV-2, вероятно, является результатом вирусной эволюции в природе, и он не был разработан как "биологическое оружие" или "генная инженерия". Такие выводы сделаны после долгих месяцев интенсивных исследований американскими учеными и расследователями происхождения пандемии "Ковид-19". Как передает китайский международный новостной телеканал CGTN, о результатах сообщил директор Национальных институтов здравоохранения National Institutes of Health (NIH) ведущий американский генетик Фрэнсис Селлерс Коллинз.



По его словам, вирус, скорее всего, исходит от природы и потенциально может передаваться напрямую людям или через неопознанных животных-хозяев. В своем заявлении специалист указал, что и американские спецслужбы согласились с этим. "Вирус не был разработан в качестве биологического оружия, и большинство агентств считают, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, не был создан с помощью генной инженерии", – пояснил Коллинз.



Директор NIH упомянул также, что распространение дезинформации по этому поводу продолжится, поскольку никто пока не дал окончательного ответа на вопрос о происхождении нового коронавируса. А это, по его мнению, "приносит больше вреда, чем пользы". Вместе с тем Коллинз заверил, что коронавирусы летучих мышей, проанализированные Уханьским институтом вирусологии в рамках гранта NIH, "генетически далеки" от SARS-CoV-2. И эти животные не могли вызвать пандемию коронавируса. "Любые утверждения об обратном явно ложны", – заявил Коллинз.



Руководитель NIH сослался на несколько других инфекционных заболеваний, все еще угрожающих человеческому обществу, и на выяснение происхождения которых также ушло много времени. Так, по его словам, ученым потребовалось 14 лет, чтобы определить местонахождение популяции летучих мышей, вирус которой вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. А истоки вспышки Эболы в 2014-м спустя семь лет все еще остаются неизвестными.

https://www.9tv.co.il/item/35677 ЛАД 2 Повідомлень: 20194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4904 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 21:40 Жириновский признался, что за полтора года сделал семь прививок – шесть от ковида и одну от гриппа.



«Две — «Спутник», начали уменьшаться антитела — третий «Спутник». Через полгода уменьшаются тела — «Эпи-Вак», тоже две. Уменьшаются — третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить. Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остается. Если мы все с прививками — зараза ушла», — отметил лидер ЛДПР.

https://t.me/uranews/30952 ЛАД 2 Повідомлень: 20194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4904 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 22:05 ЛАД написав: Жириновский признался, что за полтора года сделал семь прививок – шесть от ковида и одну от гриппа.



«Две — «Спутник», начали уменьшаться антитела — третий «Спутник». Через полгода уменьшаются тела — «Эпи-Вак», тоже две. Уменьшаются — третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить. Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остается. Если мы все с прививками — зараза ушла», — отметил лидер ЛДПР.

https://t.me/uranews/30952

убєділ, якщо Жирік 6 раз ширянувся, то таки побочок нема убєділ, якщо Жирік 6 раз ширянувся, то таки побочок нема flyman

Повідомлень: 26366 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4079408040814082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7814 11372563

Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52