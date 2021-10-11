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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4079408040814082

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
Мені вже зробили щеплення
59%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:14

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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:40

  Ukrainian написав:Зображення

В Моршині всього 4 239 людей. В перерахунку на душу, хворих на ковід не набагато менше, ніж в Україні. Коронавак, яким в Моршині було вакциновано 90% щеплених, захищає від захворювання десь на 60%, а від госпіталізацй і смерті до 90%, як і інші вакцини.
Вакцинуйтесь, люди, не обов'язково РНК-вакцинами. Захист все одно буде.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:50

  Вкладчик1234 написав:
  Xenon написав:вопрос о наболевшем

человек переболел короной 3 недели назад, есть положительный тест ПЦР месячной давности. сейчас чувствует себя нормально. может сдать тест на антитела.

НО - как быть с проездом межобластным? Врачи рекомендуют делать прививку через полгода. Какой документ можно сейчас использовать для проезда в поезде/автобусе?

Делать 2 укола и бустер
Вакцинаторы говорят, что "это безопасТно" :)

Не надоело... как бы повежливее... болтать чепухой? Абы ляпнуть?
viewtopic.php?p=5322767#p5322767
yanyura писал:
Читайте оригинал Постановы, и вы будете знать, что
Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину
11 жовтня 2021
...
або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
...

https://moz.gov.ua/article/news/kabmin- ... -karantinu
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:48

Интересная статья.
Протесты врачей в Израиле стали почти ежегодным ритуалом. Их требования – сокращение рабочих часов в смену, улучшение условий труда, повышение заработной платы и так далее. Но на деле у всех протестов есть одна общая причина: профессиональное выгорание.
.........
Профессиональное выгорание среди врачей – явление, характерное не только для Израиля. Оно усиливается во всем западном мире, угрожая системе здравоохранения как раз в то время, когда она особенно нуждается в реформировании.

Различные опросы, опубликованные в последние годы, показали, что от 40 до 50 процентов врачей страдают от выгорания – на всех этапах своей карьеры и во всех областях специализации. Опрос, проведенный в Израиле в 2018 году среди работников системы здравоохранения, показал, что средний индекс эмоционального истощения составляет 3,57 (по шкале от 1 до 7, притом что уровень выше 3 требует срочного вмешательства). В аналогичном опросе среди сотрудников других секторов средний индекс составил 2,2
......
По оценкам, сделанным в США, стоимость прямых потерь от выгорания врачей составляет 4,6 миллиарда долларов в год.

Кроме того, многие врачи отказываются от работы с пациентами ради руководящих или исследовательских должностей, а некоторые вообще уходят из профессии
..........
Корень проблемы выделили исследования двух американских психологов, Мэрилин Гаганы и Эдварда Дези. Они определили три фактора, которые влияют на мотивацию и удовлетворенность профессией: самостоятельность, чувство солидарности и компетентность. Эти факторы особенно важны для специалистов, которые выполняют сложные функции, требующие когнитивной гибкости, творческого подхода и решения важнейших проблем.

В современных системах здравоохранения самостоятельности врачей был нанесен смертельный ущерб из-за строгих административных ограничений. Солидарность, основанная на сотрудничестве между коллегами, сменилась жесткой конкуренцией. Профессиональная компетентность, которая выражалась в обширном объеме знаний, была заменена подчинением жестким протоколам.

https://detaly.co.il/vracham-postavili-diagnoz-professionalnoe-vygoranie/
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 27 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Менше голосів опоблоку і тд

Офтопик, но.
У нас и молодежь нередко имеет дефицит ума. Шарии и прочая помойка в их головах.

Ну а что касается ПФ, то просто не тот масштаб. Даже если Ковид коснет 1% населения, это жалких 300-350 тыс в сравнении с 10+ лямов пенсионеров.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:38

В США признали, что коронавирус SARS-CoV-2, вероятно, является результатом вирусной эволюции в природе, и он не был разработан как "биологическое оружие" или "генная инженерия". Такие выводы сделаны после долгих месяцев интенсивных исследований американскими учеными и расследователями происхождения пандемии "Ковид-19". Как передает китайский международный новостной телеканал CGTN, о результатах сообщил директор Национальных институтов здравоохранения National Institutes of Health (NIH) ведущий американский генетик Фрэнсис Селлерс Коллинз.

По его словам, вирус, скорее всего, исходит от природы и потенциально может передаваться напрямую людям или через неопознанных животных-хозяев. В своем заявлении специалист указал, что и американские спецслужбы согласились с этим. "Вирус не был разработан в качестве биологического оружия, и большинство агентств считают, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, не был создан с помощью генной инженерии", – пояснил Коллинз.

Директор NIH упомянул также, что распространение дезинформации по этому поводу продолжится, поскольку никто пока не дал окончательного ответа на вопрос о происхождении нового коронавируса. А это, по его мнению, "приносит больше вреда, чем пользы". Вместе с тем Коллинз заверил, что коронавирусы летучих мышей, проанализированные Уханьским институтом вирусологии в рамках гранта NIH, "генетически далеки" от SARS-CoV-2. И эти животные не могли вызвать пандемию коронавируса. "Любые утверждения об обратном явно ложны", – заявил Коллинз.

Руководитель NIH сослался на несколько других инфекционных заболеваний, все еще угрожающих человеческому обществу, и на выяснение происхождения которых также ушло много времени. Так, по его словам, ученым потребовалось 14 лет, чтобы определить местонахождение популяции летучих мышей, вирус которой вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. А истоки вспышки Эболы в 2014-м спустя семь лет все еще остаются неизвестными.

https://www.9tv.co.il/item/35677
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:40

Жириновский признался, что за полтора года сделал семь прививок – шесть от ковида и одну от гриппа.

«Две — «Спутник», начали уменьшаться антитела — третий «Спутник». Через полгода уменьшаются тела — «Эпи-Вак», тоже две. Уменьшаются — третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить. Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остается. Если мы все с прививками — зараза ушла», — отметил лидер ЛДПР.

https://t.me/uranews/30952
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:05

  ЛАД написав:
Жириновский признался, что за полтора года сделал семь прививок – шесть от ковида и одну от гриппа.

«Две — «Спутник», начали уменьшаться антитела — третий «Спутник». Через полгода уменьшаются тела — «Эпи-Вак», тоже две. Уменьшаются — третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить. Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остается. Если мы все с прививками — зараза ушла», — отметил лидер ЛДПР.

https://t.me/uranews/30952

убєділ, якщо Жирік 6 раз ширянувся, то таки побочок нема
flyman
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