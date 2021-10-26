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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
Мені вже зробили щеплення
59%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:02

Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців
​​​​​​​За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - повідомили у МОЗ.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців

Кто там говорил, что "неможливо" вакцинировать , надо болеть? Есть спрос (правда через звездюлину)- и сразу темпы высокие. Так можно и 3-4 млн ширнуть двумя дозами за месяц.
Вот теперь можно говорить "будет 50"!! Но это ж надо пройти через попоболь, через валящихся с ног врачей,через перепрофилирование других отделений (и все последствия от этого). По нормальному планово за лето никак нельзя ж было. (это вопрос к вильнолюду)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 05:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:26

ВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19
57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).

последняя волна?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%)

Дадада.. Так и есть. Только потом африканские страны светят неведомо откуда избыточную смертность. А в привитой Европе смертность почти в норме.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 06:03

  vladislavlvov написав:ВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19
57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).

последняя волна?

В Африці немає тестів і немає ковіду :lol:
Ukrainian
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