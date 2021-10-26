Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців
За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - повідомили у МОЗ.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 05:02
Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців
За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - повідомили у МОЗ.
Додано: Чет 28 жов, 2021 05:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кто там говорил, что "неможливо" вакцинировать , надо болеть? Есть спрос (правда через звездюлину)- и сразу темпы высокие. Так можно и 3-4 млн ширнуть двумя дозами за месяц.
Вот теперь можно говорить "будет 50"!! Но это ж надо пройти через попоболь, через валящихся с ног врачей,через перепрофилирование других отделений (и все последствия от этого). По нормальному планово за лето никак нельзя ж было. (это вопрос к вильнолюду)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 05:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 жов, 2021 05:26
ВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19
57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).
последняя волна?
Додано: Чет 28 жов, 2021 05:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 28 жов, 2021 06:03
В Африці немає тестів і немає ковіду
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