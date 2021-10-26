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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4081408240834084>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
Мені вже зробили щеплення
59%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:02

Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців
​​​​​​​За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - повідомили у МОЗ.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців

Кто там говорил, что "неможливо" вакцинировать , надо болеть? Есть спрос (правда через звездюлину)- и сразу темпы высокие. Так можно и 3-4 млн ширнуть двумя дозами за месяц.
Вот теперь можно говорить "будет 50"!! Но это ж надо пройти через попоболь, через валящихся с ног врачей,через перепрофилирование других отделений (и все последствия от этого). По нормальному планово за лето никак нельзя ж было. (это вопрос к вильнолюду)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 05:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:26

ВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19
57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).

последняя волна?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%)

Дадада.. Так и есть. Только потом африканские страны светят неведомо откуда избыточную смертность. А в привитой Европе смертность почти в норме.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 06:03

  vladislavlvov написав:ВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19
57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).

последняя волна?

В Африці немає тестів і немає ковіду :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 06:16

  Libo написав:
  Faceless написав:
  Цитрин написав:Ребят, а ктото уже прошел курс вакцинации?

Та много кто, а чего спрашиваете?


Еще в марте. :wink:
Утренняя эрекция в норме. :oops:

Ну, як би всі пацани знають про механізьм вранішній... Значить міхур в тебе працює :mrgreen:

Хвіст там Модерний не почав рости? Груди не збільшились?
Епіляцію бікіни почав після вакцінації робити?
Не з"явилось бажання при виді Бідена падати на коліна? :mrgreen: :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 06:46

Авторка допису Євгенія Закревська є адвокатом родин Небесної сотні.
××××


Дуже теплий, тендітний і толерантний текст.
Хоч і юридичний. Хоч і про наболіле. Почитайте
https://www.deadlawyers.org/obovyazkova ... mvXyw-WteI

Це типу тест. Ті хто зрозумів текст і переварив висновки - отримують сумнівної цінності право сратись далі в коментах під моїми постіками з усіх проблемних питань.
А тих, хто ні - буду косити і банити. Банити і косити. Амінь.
Дякую Dima Gadomsky. Хтось мав це зробити.
Добре що зробили саме Dead Lawyers Society
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:01

  change_pm написав:
  Libo написав:Утренняя эрекция в норме. :oops:

Ну, як би всі пацани знають про механізьм вранішній... Значить міхур в тебе працює :mrgreen:


А у тебя встаёт только по причине переполненного михура??? :o
Другие факторы не работают?:oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Дуже теплий, тендітний і толерантний текст.



Кто не захотел ходить по ссылке:

Ну а висновок наш такий.

Думаю, ви погодитеся із тим, що співвідношення між приватним і громадським інтересом у діях конкретної людини значною мірою залежить від світогляду і цінностей цієї конкретної людини.

Якщо особисті принципи є для людини вищою цінністю, ніж громадське здоров’я, це потрібно прийняти, хоча це і суперечитиме нашим (вашим) цінностям. Розуміємо, це не беззаперечна теза, але все ж продовжимо її: у такому випадку громадськість має право (теж не беззаперечне) з метою захисту свого здоров’я/життя максимально відмежуватися від такої принципової людини, тобто заборонити користуватися громадським транспортом, закладами громадського харчування, іншими громадськими місцями. ЄСПЛ проти такої ідеї поки не висловлювався.

Шах и мат местным юрыстам.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Моршин – перемога чи зрада? Детальний розгляд моршинськго «дива»:

https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne ... NAzLSNZuc4


Також порівняння високовакцинованого Моршна з низьковакцинованим Трускавцем:

Зображення
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 8464563665
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Чет 28 жов, 2021 07:15, всього редагувалось 1 раз.
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