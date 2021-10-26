Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців
За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - повідомили у МОЗ.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 05:02
Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців
За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - повідомили у МОЗ.
Додано: Чет 28 жов, 2021 05:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кто там говорил, что "неможливо" вакцинировать , надо болеть? Есть спрос (правда через звездюлину)- и сразу темпы высокие. Так можно и 3-4 млн ширнуть двумя дозами за месяц.
Вот теперь можно говорить "будет 50"!! Но это ж надо пройти через попоболь, через валящихся с ног врачей,через перепрофилирование других отделений (и все последствия от этого). По нормальному планово за лето никак нельзя ж было. (это вопрос к вильнолюду)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 05:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 жов, 2021 05:26
ВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19
57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).
последняя волна?
Додано: Чет 28 жов, 2021 05:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 28 жов, 2021 06:03
В Африці немає тестів і немає ковіду
Додано: Чет 28 жов, 2021 06:16
Ну, як би всі пацани знають про механізьм вранішній... Значить міхур в тебе працює
Хвіст там Модерний не почав рости? Груди не збільшились?
Епіляцію бікіни почав після вакцінації робити?
Не з"явилось бажання при виді Бідена падати на коліна?
Додано: Чет 28 жов, 2021 06:46
Авторка допису Євгенія Закревська є адвокатом родин Небесної сотні.
××××
Дуже теплий, тендітний і толерантний текст.
Хоч і юридичний. Хоч і про наболіле. Почитайте
Це типу тест. Ті хто зрозумів текст і переварив висновки - отримують сумнівної цінності право сратись далі в коментах під моїми постіками з усіх проблемних питань.
А тих, хто ні - буду косити і банити. Банити і косити. Амінь.
Дякую Dima Gadomsky. Хтось мав це зробити.
Добре що зробили саме Dead Lawyers Society
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:01
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кто не захотел ходить по ссылке:
Ну а висновок наш такий.
Думаю, ви погодитеся із тим, що співвідношення між приватним і громадським інтересом у діях конкретної людини значною мірою залежить від світогляду і цінностей цієї конкретної людини.
Якщо особисті принципи є для людини вищою цінністю, ніж громадське здоров’я, це потрібно прийняти, хоча це і суперечитиме нашим (вашим) цінностям. Розуміємо, це не беззаперечна теза, але все ж продовжимо її: у такому випадку громадськість має право (теж не беззаперечне) з метою захисту свого здоров’я/життя максимально відмежуватися від такої принципової людини, тобто заборонити користуватися громадським транспортом, закладами громадського харчування, іншими громадськими місцями. ЄСПЛ проти такої ідеї поки не висловлювався.
Шах и мат местным юрыстам.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Моршин – перемога чи зрада? Детальний розгляд моршинськго «дива»:
Також порівняння високовакцинованого Моршна з низьковакцинованим Трускавцем:
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Чет 28 жов, 2021 07:15, всього редагувалось 1 раз.
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