Ukrainian написав:Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - повідомили у МОЗ.
це приблизно 0,5% населення, за два дні буде 1%, щоб отримати 50% потрібно буде 100 днів. Цікаво, рахувати вихідні і свята. Думаю ні, бо вакцинаторам тре відпочивати. Отже 100 робочих днів, або 5 місяців.
А за півроку стара вакцина видихається, і тре по новій починати вакцинацію. А вірус теж мутує тим часом. Тре нові вакцинки від нових (і старих) штамів. Перпетум мобіле. От чому і виглядає ця компанія безглуздою.
Блажен хто вірує.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 жов, 2021 07:27, всього редагувалось 1 раз.
Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.
Ожидается, что в ближайшие несколько лет существующие оценки будут значительно скорректированы в сторону увеличения, благодаря дальнейшему эпиднадзору и лабораторным исследованиям других потенциально связанных с гриппом заболеваний, включая сердечно-сосудистые.
Ви поняли, єслі що, і страшна корона уйде, то є на підхваті обичний грип.