RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4081408240834084

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
Мені вже зробили щеплення
59%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:15

  Starikan написав:
О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:


Друг, уехавший 10 лет назад по H2B визе, восторгался как там классно страховка покрыла роды у жены.
Доволен.
Возможно просто еще не столкнулся с чем-то серьезным (тьфу-тьфу).

Но мне кажется, что наша медицина и рядом не проходила, по сравнению с Американской. :?
justit
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:19

  Ukrainian написав:Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців
​​​​​​​За добу 26 жовтня в Україні 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей", - повідомили у МОЗ.

це приблизно 0,5% населення, за два дні буде 1%, щоб отримати 50% потрібно буде 100 днів. Цікаво, рахувати вихідні і свята. Думаю ні, бо вакцинаторам тре відпочивати.
Отже 100 робочих днів, або 5 місяців.

А за півроку стара вакцина видихається, і тре по новій починати вакцинацію. А вірус теж мутує тим часом. Тре нові вакцинки від нових (і старих) штамів.
Перпетум мобіле.
От чому і виглядає ця компанія безглуздою.

Блажен хто вірує.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 жов, 2021 07:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26369
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:це приблизно 0,5% населення

Цэ больше 1% реального (а не мифического: с ордло, заробитчанами) взрослого населения.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 07:29, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 15.02.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:28

  Hotab написав:
  flyman написав:це приблизно 0,5% населення

Цэ больше 1% реального (а не мифического) взрослого населения.

це все мініяє.
якщо пан читав уважно, то там тре штрикатися 2 рази, 1% тільки раз уколотих
так що в мене був "оптимістичний розрахунок", коли конвеєр працює як годинник.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26369
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.who.int/ru/news/item/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет существующие оценки будут значительно скорректированы в сторону увеличения, благодаря дальнейшему эпиднадзору и лабораторным исследованиям других потенциально связанных с гриппом заболеваний, включая сердечно-сосудистые.



Ви поняли, єслі що, і страшна корона уйде, то є на підхваті обичний грип.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26369
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:це все мініяє

Особенно если оценить наростание суточного темпа . Не хотел бы я с такими паникерами работать.

  flyman написав:якщо пан читав уважно, то там тре штрикатися 2 рази,

Каждые полгода 2 раза? Может хватит истерик?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 15.02.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4081408240834084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fin, flyman, Hotab і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7814 11406629
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 20:52
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99869)
28.10.2021 08:35
Лаунж Кей (499)
28.10.2021 08:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.