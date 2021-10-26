Цэ больше 1% реального (а не мифического: с ордло, заробитчанами) взрослого населения.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Цэ больше 1% реального (а не мифического: с ордло, заробитчанами) взрослого населения.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 07:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:28
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.
Ожидается, что в ближайшие несколько лет существующие оценки будут значительно скорректированы в сторону увеличения, благодаря дальнейшему эпиднадзору и лабораторным исследованиям других потенциально связанных с гриппом заболеваний, включая сердечно-сосудистые.
Ви поняли, єслі що, і страшна корона уйде, то є на підхваті обичний грип.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:47
Треба працювати з тим матеріалом, шо є...
зі. а чого тутай продовжують ломати списи одні і ті ж люде? Вже ж все наче зрозуміло по ковіду? Треба починати вишикувати якісь нові чорні лєбяді...
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:48
Ну а что вам могут рассказывать друзья, которые выехали? Правильно. Как все у них хорошо, какие они счастливые. И главное, это значит они умные, а вы таким образом дураки. Хи-хи-хи. Хоть в этом они находят свое душевное умиротворение.
Докладываю кратко. Уже не первый раз.
Выбросьте из головы миф об отсталости украинской медицины и исключительности американской. Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник. Нет смысла тратить деньги на дорогу. Есть выдающиеся университетские и специализированные клиники, но они далеко не для всех страховок и не для среднестатистических шишей. Хорошая платная стоматологическая клиника в Киеве может быть значительно лучше американской. После Америки я многое переделывал фундаментально в Киеве.
Что в Америке значительно лучше?
Передовые технологии, новые лекарства, техническое оснащение, диагностика. Но если взять стоматологию, то это все появляется в Украине очень быстро. Там больничная палата выглядит как орбитальный отсек космической станции - все в приборах, аппаратах, трубочках и проводах. Но я не видел, чтоб это все включалось и возвращало кого-то с того света.
И американская медицина сейчас на грани прорыва - биогенетика. Нынешняя медицина скоро уйдет в прошлое. И наши врачи тоже переучатся. Лечить нас будут иначе. Жить мы будем долго и не будем болеть. Но об этом я лучше расскажу на ветке спекулянтов фондового рынка. Им эти знания принесут деньги, а вам просто тема для срача.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:54
Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.
Додано: Чет 28 жов, 2021 08:03
до чего жи дичь бестолковая пошла
Додано: Чет 28 жов, 2021 08:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ось молодці
А Модерна підадаси
Додано: Чет 28 жов, 2021 08:10
The Bill
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