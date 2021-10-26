Додано: Чет 28 жов, 2021 07:48

justit написав: Starikan написав:

О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х: О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:



Друг, уехавший 10 лет назад по H2B визе, восторгался как там классно страховка покрыла роды у жены.

Доволен.

Возможно просто еще не столкнулся с чем-то серьезным (тьфу-тьфу).



Но мне кажется, что наша медицина и рядом не проходила, по сравнению с Американской. Друг, уехавший 10 лет назад по H2B визе, восторгался как там классно страховка покрыла роды у жены.Доволен.Возможно просто еще не столкнулся с чем-то серьезным (тьфу-тьфу).Но мне кажется, что наша медицина и рядом не проходила, по сравнению с Американской.

Ну а что вам могут рассказывать друзья, которые выехали? Правильно. Как все у них хорошо, какие они счастливые. И главное, это значит они умные, а вы таким образом дураки. Хи-хи-хи. Хоть в этом они находят свое душевное умиротворение.Докладываю кратко. Уже не первый раз.Выбросьте из головы миф об отсталости украинской медицины и исключительности американской. Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник. Нет смысла тратить деньги на дорогу. Есть выдающиеся университетские и специализированные клиники, но они далеко не для всех страховок и не для среднестатистических шишей. Хорошая платная стоматологическая клиника в Киеве может быть значительно лучше американской. После Америки я многое переделывал фундаментально в Киеве.Что в Америке значительно лучше?Передовые технологии, новые лекарства, техническое оснащение, диагностика. Но если взять стоматологию, то это все появляется в Украине очень быстро. Там больничная палата выглядит как орбитальный отсек космической станции - все в приборах, аппаратах, трубочках и проводах. Но я не видел, чтоб это все включалось и возвращало кого-то с того света.И американская медицина сейчас на грани прорыва - биогенетика.Нынешняя медицина скоро уйдет в прошлое. И наши врачи тоже переучатся. Лечить нас будут иначе. Жить мы будем долго и не будем болеть. Но об этом я лучше расскажу на ветке спекулянтов фондового рынка. Им эти знания принесут деньги, а вам просто тема для срача.