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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:це приблизно 0,5% населення

Цэ больше 1% реального (а не мифического: с ордло, заробитчанами) взрослого населения.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 07:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:28

  Hotab написав:
  flyman написав:це приблизно 0,5% населення

Цэ больше 1% реального (а не мифического) взрослого населения.

це все мініяє.
якщо пан читав уважно, то там тре штрикатися 2 рази, 1% тільки раз уколотих
так що в мене був "оптимістичний розрахунок", коли конвеєр працює як годинник.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.who.int/ru/news/item/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет существующие оценки будут значительно скорректированы в сторону увеличения, благодаря дальнейшему эпиднадзору и лабораторным исследованиям других потенциально связанных с гриппом заболеваний, включая сердечно-сосудистые.



Ви поняли, єслі що, і страшна корона уйде, то є на підхваті обичний грип.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:це все мініяє

Особенно если оценить наростание суточного темпа . Не хотел бы я с такими паникерами работать.

  flyman написав:якщо пан читав уважно, то там тре штрикатися 2 рази,

Каждые полгода 2 раза? Может хватит истерик?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:47

  Hotab написав:
  flyman написав:це все мініяє

Особенно если оценить наростание суточного темпа . Не хотел бы я с такими паникерами работать.

  flyman написав:якщо пан читав уважно, то там тре штрикатися 2 рази,

Каждые полгода 2 раза? Может хватит истерик?

Треба працювати з тим матеріалом, шо є...

зі. а чого тутай продовжують ломати списи одні і ті ж люде? Вже ж все наче зрозуміло по ковіду? Треба починати вишикувати якісь нові чорні лєбяді... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:48

  justit написав:
  Starikan написав:
О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:


Друг, уехавший 10 лет назад по H2B визе, восторгался как там классно страховка покрыла роды у жены.
Доволен.
Возможно просто еще не столкнулся с чем-то серьезным (тьфу-тьфу).

Но мне кажется, что наша медицина и рядом не проходила, по сравнению с Американской. :?


Ну а что вам могут рассказывать друзья, которые выехали? Правильно. Как все у них хорошо, какие они счастливые. И главное, это значит они умные, а вы таким образом дураки. Хи-хи-хи. Хоть в этом они находят свое душевное умиротворение.
Докладываю кратко. Уже не первый раз.
Выбросьте из головы миф об отсталости украинской медицины и исключительности американской. Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник. Нет смысла тратить деньги на дорогу. Есть выдающиеся университетские и специализированные клиники, но они далеко не для всех страховок и не для среднестатистических шишей. Хорошая платная стоматологическая клиника в Киеве может быть значительно лучше американской. После Америки я многое переделывал фундаментально в Киеве.
Что в Америке значительно лучше?
Передовые технологии, новые лекарства, техническое оснащение, диагностика. Но если взять стоматологию, то это все появляется в Украине очень быстро. Там больничная палата выглядит как орбитальный отсек космической станции - все в приборах, аппаратах, трубочках и проводах. Но я не видел, чтоб это все включалось и возвращало кого-то с того света.
И американская медицина сейчас на грани прорыва - биогенетика. :!: Нынешняя медицина скоро уйдет в прошлое. И наши врачи тоже переучатся. Лечить нас будут иначе. Жить мы будем долго и не будем болеть. Но об этом я лучше расскажу на ветке спекулянтов фондового рынка. Им эти знания принесут деньги, а вам просто тема для срача. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:54

Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:03

до чего жи дичь бестолковая пошла

  fin написав:Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ось молодці :!:
Covid-19: Merck allows others to manufacture life-saving drug

А Модерна підадаси :!:
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:10

  flyman написав:
  fin написав:Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.


The Bill :mrgreen:
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