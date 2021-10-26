Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4082408340844085 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 106 Додано: Чет 28 жов, 2021 08:33 Libo написав: Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник. Обычная американская медицина примерно соответствует



На выделенное нужно внимание обращать, а то обобщение не есть хорошо.



Ну и медстраховка.

Ты приводил ссылку, там там было "Вы проживаете.. Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск" (ну примерно, не запомнил всех)

То есть остальные регионы - они рыжие что ли?



Далее о страховке.

У себя нашел только Uniqa

Клиник, которые с ней работают в моем регионе - почти нету.

Именно клиник, а не амбулаторий



Правила обстуживания страховой.

- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....

Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.



15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.

25 дней?

Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.

Страховая чем поможет?



Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?



Вот в чем "убогость" УА медицины. На выделенное нужно внимание обращать, а то обобщение не есть хорошо.Ну и медстраховка.Ты приводил ссылку, там там было "Вы проживаете.. Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск" (ну примерно, не запомнил всех)То есть остальные регионы - они рыжие что ли?Далее о страховке.У себя нашел только UniqaКлиник, которые с ней работают в моем регионе - почти нету.Именно клиник, а не амбулаторийПравила обстуживания страховой.- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.25 дней?Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.Страховая чем поможет?Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?Вот в чем "убогость" УА медицины. justit Повідомлень: 5397 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1627 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 08:35 fin написав: Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение,,а дальше написано



Куда и зачем? justit Повідомлень: 5397 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1627 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 08:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире fin написав: Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт.



Попробуйте десктопну https://diia.gov.ua/

Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат. Попробуйте десктопнуТам в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат. Ой+

Повідомлень: 4613 З нами з: 19.04.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 08:38 Ой+ написав: Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат. Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат.



Без ЕЦП не можна сертифікат отримати.

Для пересічного ЕЦП то Rocket Science



p.s. До речі сертифікат з qr-кодом у web-версії Дії формується, ну хвилин 5 витратив на все. Без ЕЦП не можна сертифікат отримати.Для пересічного ЕЦП то Rocket Sciencep.s. До речі сертифікат з qr-кодом у web-версії Дії формується, ну хвилин 5 витратив на все. justit Повідомлень: 5397 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1627 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 08:53 justit написав: Libo написав: Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник. Обычная американская медицина примерно соответствует





Ну и медстраховка.

Правила обстуживания страховой.

- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....

Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.



15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.

25 дней?

Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.

Страховая чем поможет?



Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?



Вот в чем "убогость" УА медицины. Ну и медстраховка.Правила обстуживания страховой.- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.25 дней?Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.Страховая чем поможет?Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?Вот в чем "убогость" УА медицины.



Ты путаешь два совершенно разных понятия - медицина и медицинская страховка.

Это две разные конторы.

В медучреждение ты обращаешься за медицинской помощью/услугой. В страховую компанию - за деньгами, за компенсацией расходов.

Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему. Если ты обратишься туда, то платить тебе ничего не придется. Если ты сам обратился в медучреждение вне системы, то там надо заплатить из своего кармана и счет выставить своей страховой компании. Если, как ты пишешь, нету денег на оплату за услуги вне системы, то иди в клинику из системы. Если тебе оказали экстренную помощь вне системы и у тебя нету денег, не беда - на тебя просто повесят долг и будешь за него расплачиваться потом, когда тебе компенсирует твоя страховая.

Что касается наездов на украинские страховые компании. Я в Америке бывало ждал компенсации за услуги вне системы по нескольку месяцев - проверяли, уточняли, согласовывали. Да, бесплатно кредитовал. Но зато мне возвращали деньги.

Ты знаешь систему где-то лучше?

Везде свои ньюансы, приятные и неприятные. Ты путаешь два совершенно разных понятия - медицина и медицинская страховка.Это две разные конторы.В медучреждение ты обращаешься за медицинской помощью/услугой. В страховую компанию - за деньгами, за компенсацией расходов.Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему. Если ты обратишься туда, то платить тебе ничего не придется. Если ты сам обратился в медучреждение вне системы, то там надо заплатить из своего кармана и счет выставить своей страховой компании. Если, как ты пишешь, нету денег на оплату за услуги вне системы, то иди в клинику из системы. Если тебе оказали экстренную помощь вне системы и у тебя нету денег, не беда - на тебя просто повесят долг и будешь за него расплачиваться потом, когда тебе компенсирует твоя страховая.Что касается наездов на украинские страховые компании. Я в Америке бывало ждал компенсации за услуги вне системы по нескольку месяцев - проверяли, уточняли, согласовывали. Да, бесплатно кредитовал. Но зато мне возвращали деньги.Ты знаешь систему где-то лучше?Везде свои ньюансы, приятные и неприятные. Libo 2

Повідомлень: 10339 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 09:02

Знание - сила! (с)

(Френсис Бекон, масон) Тут уже не первый раз дискуссии по поводу страховой медицины. Я понял, что в своей массе укропы в этих вопросах около нуля, ни малейшего понятия. И в силу своей полной неосведомленности дружно обсирали Супрун, которая реально хотела вам сделать бесплатную и качественную медицину. Жаль. Значит вас надо сначала долго и упорно просвещать. Libo 2

Повідомлень: 10339 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4082408340844085 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Gennadiy777 Вів 26 жов, 2021 20:52