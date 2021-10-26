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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4082408340844085

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:33

  Libo написав:Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник.


На выделенное нужно внимание обращать, а то обобщение не есть хорошо.

Ну и медстраховка.
Ты приводил ссылку, там там было "Вы проживаете.. Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск" (ну примерно, не запомнил всех)
То есть остальные регионы - они рыжие что ли? :D

Далее о страховке.
У себя нашел только Uniqa
Клиник, которые с ней работают в моем регионе - почти нету.
Именно клиник, а не амбулаторий

Правила обстуживания страховой.
- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....
Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.

15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.
25 дней?
Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.
Страховая чем поможет?

Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?

Вот в чем "убогость" УА медицины.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:35

  fin написав:Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано


Куда и зачем? :shock:
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fin написав:Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт.


Попробуйте десктопну https://diia.gov.ua/
Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:38

  Ой+ написав:Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат.


Без ЕЦП не можна сертифікат отримати.
Для пересічного ЕЦП то Rocket Science

p.s. До речі сертифікат з qr-кодом у web-версії Дії формується, ну хвилин 5 витратив на все.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:53

  justit написав:
  Libo написав:Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник.



Ну и медстраховка.
Правила обстуживания страховой.
- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....
Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.

15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.
25 дней?
Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.
Страховая чем поможет?

Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?

Вот в чем "убогость" УА медицины.


Ты путаешь два совершенно разных понятия - медицина и медицинская страховка.
Это две разные конторы.
В медучреждение ты обращаешься за медицинской помощью/услугой. В страховую компанию - за деньгами, за компенсацией расходов.
Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему. Если ты обратишься туда, то платить тебе ничего не придется. Если ты сам обратился в медучреждение вне системы, то там надо заплатить из своего кармана и счет выставить своей страховой компании. Если, как ты пишешь, нету денег на оплату за услуги вне системы, то иди в клинику из системы. Если тебе оказали экстренную помощь вне системы и у тебя нету денег, не беда - на тебя просто повесят долг и будешь за него расплачиваться потом, когда тебе компенсирует твоя страховая.
Что касается наездов на украинские страховые компании. Я в Америке бывало ждал компенсации за услуги вне системы по нескольку месяцев - проверяли, уточняли, согласовывали. Да, бесплатно кредитовал. Но зато мне возвращали деньги.
Ты знаешь систему где-то лучше?
Везде свои ньюансы, приятные и неприятные.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:02

Тут уже не первый раз дискуссии по поводу страховой медицины. Я понял, что в своей массе укропы в этих вопросах около нуля, ни малейшего понятия. И в силу своей полной неосведомленности дружно обсирали Супрун, которая реально хотела вам сделать бесплатную и качественную медицину. Жаль. Значит вас надо сначала долго и упорно просвещать. 8)
Знание - сила! (с)
(Френсис Бекон, масон)
Libo
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