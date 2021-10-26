На выделенное нужно внимание обращать, а то обобщение не есть хорошо.
Ну и медстраховка.
Ты приводил ссылку, там там было "Вы проживаете.. Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск" (ну примерно, не запомнил всех)
То есть остальные регионы - они рыжие что ли?
Далее о страховке.
У себя нашел только Uniqa
Клиник, которые с ней работают в моем регионе - почти нету.
Именно клиник, а не амбулаторий
Правила обстуживания страховой.
- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....
Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.
15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.
25 дней?
Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.
Страховая чем поможет?
Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?
Вот в чем "убогость" УА медицины.