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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4082408340844085

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fin написав:Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт.


Попробуйте десктопну https://diia.gov.ua/
Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:38

  Ой+ написав:Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат.


Без ЕЦП не можна сертифікат отримати.
Для пересічного ЕЦП то Rocket Science

p.s. До речі сертифікат з qr-кодом у web-версії Дії формується, ну хвилин 5 витратив на все.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:53

  justit написав:
  Libo написав:Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник.



Ну и медстраховка.
Правила обстуживания страховой.
- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....
Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.

15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.
25 дней?
Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.
Страховая чем поможет?

Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?

Вот в чем "убогость" УА медицины.


Ты путаешь два совершенно разных понятия - медицина и медицинская страховка.
Это две разные конторы.
В медучреждение ты обращаешься за медицинской помощью/услугой. В страховую компанию - за деньгами, за компенсацией расходов.
Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему. Если ты обратишься туда, то платить тебе ничего не придется. Если ты сам обратился в медучреждение вне системы, то там надо заплатить из своего кармана и счет выставить своей страховой компании. Если, как ты пишешь, нету денег на оплату за услуги вне системы, то иди в клинику из системы. Если тебе оказали экстренную помощь вне системы и у тебя нету денег, не беда - на тебя просто повесят долг и будешь за него расплачиваться потом, когда тебе компенсирует твоя страховая.
Что касается наездов на украинские страховые компании. Я в Америке бывало ждал компенсации за услуги вне системы по нескольку месяцев - проверяли, уточняли, согласовывали. Да, бесплатно кредитовал. Но зато мне возвращали деньги.
Ты знаешь систему где-то лучше?
Везде свои ньюансы, приятные и неприятные.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:02

Тут уже не первый раз дискуссии по поводу страховой медицины. Я понял, что в своей массе укропы в этих вопросах около нуля, ни малейшего понятия. И в силу своей полной неосведомленности дружно обсирали Супрун, которая реально хотела вам сделать бесплатную и качественную медицину. Жаль. Значит вас надо сначала долго и упорно просвещать. 8)
Знание - сила! (с)
(Френсис Бекон, масон)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:41

  justit написав:
  Starikan написав: О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:

Друг, уехавший 10 лет назад по H2B визе, восторгался как там классно страховка покрыла роды у жены.
Доволен.
Возможно просто еще не столкнулся с чем-то серьезным (тьфу-тьфу).
Но мне кажется, что наша медицина и рядом не проходила, по сравнению с Американской. :?

Недостатки есть везде, тем более, что ничего конкретного он не пишет.
Подозреваю, что он, как и наша недавно скончавшаяся здесь знакомая (в контексте чего и была наша переписка), принципиально не доверяет никаким врачам.

Семья моего старшего, живущая там лет 8, очень довольна тамошней медициной. В частности, благодаря принятым там мерам, у невестки уже длительная ремиссия неизлечимой аутоимунной болезни.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:49

Ракша передает привет Вкладчику в эфире "инагента Голос Америки" огромный привет.

Можно смотреть только с 4 минуты и до 8-й.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:50

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Интересная статья.
В современных системах здравоохранения самостоятельности врачей был нанесен смертельный ущерб из-за строгих административных ограничений. Солидарность, основанная на сотрудничестве между коллегами, сменилась жесткой конкуренцией. Профессиональная компетентность, которая выражалась в обширном объеме знаний, была заменена подчинением жестким протоколам.

https://detaly.co.il/vracham-postavili-diagnoz-professionalnoe-vygoranie/

Всё, к сожалению, правда.
О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:
с возрастом мое доверие к врачам неумолимо снижается. В Штатах медицина очень продвинута технически, но нацелена в первую очередь на бабки, а не излечение больных. Я сам уже столкнулся с этим, и знаю несколько совершенно возмутительных историй этого сорта. Увы…

Однако и здравых альтернатив я не знаю. У нас подавляющее большинство знать не знают ни о каких протоколах, результат от этого не лучше
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:52

  vladislavlvov написав:ВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19
57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).

последняя волна?

Мне очень интересно, кто анализирует в "африканском регионе", где в ряде стран медицины нет как явления
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:52

  justit написав:
  Ой+ написав:Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат.


Без ЕЦП не можна сертифікат отримати.
Для пересічного ЕЦП то Rocket Science

p.s. До речі сертифікат з qr-кодом у web-версії Дії формується, ну хвилин 5 витратив на все.

Ой, да ладно -- пара кликов в ПриветБанке.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:56

  fin написав:Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.

Для подписи Дии нужно иметь цифровой документ с фото, чтобы ей было с чем сравнить вашу физиономию.
Почему нельзя смс - да потому что номер телефона нихрена не идентифицирует, это смс вообще никак не связано конкретно с вами
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