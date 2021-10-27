Додано: Чет 28 жов, 2021 08:53

justit написав: Libo написав: Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник. Обычная американская медицина примерно соответствует





Ну и медстраховка.

Правила обстуживания страховой.

- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....

Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.



15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.

25 дней?

Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.

Страховая чем поможет?



Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?



Вот в чем "убогость" УА медицины. Ну и медстраховка.Правила обстуживания страховой.- Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо....Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег.25 дней?Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.Страховая чем поможет?Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?Вот в чем "убогость" УА медицины.

Ты путаешь два совершенно разных понятия - медицина и медицинская страховка.Это две разные конторы.В медучреждение ты обращаешься за медицинской помощью/услугой. В страховую компанию - за деньгами, за компенсацией расходов.Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему. Если ты обратишься туда, то платить тебе ничего не придется. Если ты сам обратился в медучреждение вне системы, то там надо заплатить из своего кармана и счет выставить своей страховой компании. Если, как ты пишешь, нету денег на оплату за услуги вне системы, то иди в клинику из системы. Если тебе оказали экстренную помощь вне системы и у тебя нету денег, не беда - на тебя просто повесят долг и будешь за него расплачиваться потом, когда тебе компенсирует твоя страховая.Что касается наездов на украинские страховые компании. Я в Америке бывало ждал компенсации за услуги вне системы по нескольку месяцев - проверяли, уточняли, согласовывали. Да, бесплатно кредитовал. Но зато мне возвращали деньги.Ты знаешь систему где-то лучше?Везде свои ньюансы, приятные и неприятные.