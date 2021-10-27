fin написав:Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт.
Попробуйте десктопну https://diia.gov.ua/ Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат.
Libo написав:Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник.
Ну и медстраховка. Правила обстуживания страховой. - Случилась беда - звоните нам, мы Вас направим куда надо.... Если беда такая, что не позвонили, позвоните потом.
15 дней на принятие решения о компенсации (причем не ясно какое будет решение) + 10 дней на перевод денег. 25 дней? Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету. Страховая чем поможет?
Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?
Вот в чем "убогость" УА медицины.
Ты путаешь два совершенно разных понятия - медицина и медицинская страховка. Это две разные конторы. В медучреждение ты обращаешься за медицинской помощью/услугой. В страховую компанию - за деньгами, за компенсацией расходов. Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему. Если ты обратишься туда, то платить тебе ничего не придется. Если ты сам обратился в медучреждение вне системы, то там надо заплатить из своего кармана и счет выставить своей страховой компании. Если, как ты пишешь, нету денег на оплату за услуги вне системы, то иди в клинику из системы. Если тебе оказали экстренную помощь вне системы и у тебя нету денег, не беда - на тебя просто повесят долг и будешь за него расплачиваться потом, когда тебе компенсирует твоя страховая. Что касается наездов на украинские страховые компании. Я в Америке бывало ждал компенсации за услуги вне системы по нескольку месяцев - проверяли, уточняли, согласовывали. Да, бесплатно кредитовал. Но зато мне возвращали деньги. Ты знаешь систему где-то лучше? Везде свои ньюансы, приятные и неприятные.
Тут уже не первый раз дискуссии по поводу страховой медицины. Я понял, что в своей массе укропы в этих вопросах около нуля, ни малейшего понятия. И в силу своей полной неосведомленности дружно обсирали Супрун, которая реально хотела вам сделать бесплатную и качественную медицину. Жаль. Значит вас надо сначала долго и упорно просвещать. Знание - сила! (с) (Френсис Бекон, масон)
Starikan написав: О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:
Друг, уехавший 10 лет назад по H2B визе, восторгался как там классно страховка покрыла роды у жены. Доволен. Возможно просто еще не столкнулся с чем-то серьезным (тьфу-тьфу). Но мне кажется, что наша медицина и рядом не проходила, по сравнению с Американской.
Недостатки есть везде, тем более, что ничего конкретного он не пишет. Подозреваю, что он, как и наша недавно скончавшаяся здесь знакомая (в контексте чего и была наша переписка), принципиально не доверяет никаким врачам.
Семья моего старшего, живущая там лет 8, очень довольна тамошней медициной. В частности, благодаря принятым там мерам, у невестки уже длительная ремиссия неизлечимой аутоимунной болезни.
В современных системах здравоохранения самостоятельности врачей был нанесен смертельный ущерб из-за строгих административных ограничений. Солидарность, основанная на сотрудничестве между коллегами, сменилась жесткой конкуренцией. Профессиональная компетентность, которая выражалась в обширном объеме знаний, была заменена подчинением жестким протоколам.
Всё, к сожалению, правда. О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:
с возрастом мое доверие к врачам неумолимо снижается. В Штатах медицина очень продвинута технически, но нацелена в первую очередь на бабки, а не излечение больных. Я сам уже столкнулся с этим, и знаю несколько совершенно возмутительных историй этого сорта. Увы…
Однако и здравых альтернатив я не знаю. У нас подавляющее большинство знать не знают ни о каких протоколах, результат от этого не лучше
vladislavlvov написав:ВОЗ: Европа – единственный континент, где растет заболеваемость COVID-19 57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе. Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).
последняя волна?
Мне очень интересно, кто анализирует в "африканском регионе", где в ряде стран медицины нет как явления
fin написав:Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.
Для подписи Дии нужно иметь цифровой документ с фото, чтобы ей было с чем сравнить вашу физиономию. Почему нельзя смс - да потому что номер телефона нихрена не идентифицирует, это смс вообще никак не связано конкретно с вами