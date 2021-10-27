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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4083408440854086

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:24

flyman

Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?
Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:25

  fin написав:Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.

Если нет цифрового местного паспорта (как у меня, например), Дия использует заграничный паспорт, он при оформлении автоматически оцифровывается.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:30

  change_pm написав:flyman

Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?
Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.

так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:41

  Starikan написав:
  fin написав:Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.

Если нет цифрового местного паспорта (как у меня, например), Дия использует заграничный паспорт, он при оформлении автоматически оцифровывается.

Человек же пишет: нет у него загранки -- только старый/бумажный.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:49

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman

Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?
Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.

так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком?

як? тутай тобі грощі дадуть, а при пфайзері безкоштовно будеш плочо підставляти...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:17

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman

Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?
Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.

так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком?

як? тутай тобі грощі дадуть, а при пфайзері безкоштовно будеш плочо підставляти...

я ідєйний (якось старомодно, не по хіпстерьски), а не за дєнгі, прикинь!
flyman
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  #<1 ... 4083408440854086
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