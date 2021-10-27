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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 11:24
flyman
Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?
Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 11:25
fin написав:
Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.
Если нет цифрового местного паспорта (как у меня, например), Дия использует заграничный паспорт, он при оформлении автоматически оцифровывается.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 11:30
change_pm написав:flyman
Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?
Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.
так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком?
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Додано: Чет 28 жов, 2021 11:41
Starikan написав: fin написав:
Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.
Если нет цифрового местного паспорта (как у меня, например), Дия использует заграничный паспорт
, он при оформлении автоматически оцифровывается.
Человек же пишет: нет у него загранки -- только старый/бумажный.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 11:49
flyman написав: change_pm написав:flyman
Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?
Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.
так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком?
як? тутай тобі грощі дадуть, а при пфайзері безкоштовно будеш плочо підставляти...
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Додано: Чет 28 жов, 2021 12:17
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:flyman
Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.
так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком?
як? тутай тобі грощі дадуть, а при пфайзері безкоштовно будеш плочо підставляти...
я ідєйний (якось старомодно, не по хіпстерьски), а не за дєнгі, прикинь!
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